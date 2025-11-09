Hindustan Hindi News
Love Horoscope: मेष समेत 12 राशियों के लिए 9 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें लव राशिफल

संक्षेप: Love Rashifal 9 November 2025 Horoscope: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 9 नवंबर के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-

Sun, 9 Nov 2025 08:30 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मेष राशि- आज 9 नवंबर के दिन खुले दिल वाले बनें, लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखें। नई मुलाकातें रोमांचकारी साबित हो सकती हैं, सुनिश्चित करें कि वे जैसा आपने सोच हो वैसी ही हो। रियल कनेक्शन की तलाश करें, जो बिना किसी बंधन के हों। अगर आप प्यार में पड़ने के लिए तैयार हैं तो आपकी ईमानदारी सरप्राइज और प्रसन्न करेगी।

वृषभ राशि- आज 9 नवंबर का दिन स्वयं को खोजने का अवसर प्रदान करता है। सितारे सलाह देते हैं कि नए रोमांटिक रिश्ते में आने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आकस्मिक मुलाकात उत्सुकता पैदा कर सकती है। अगर कमिटेड हैं, तो बहस में पड़ने से बचें, क्योंकि वाद-विवाद मौजूद रिश्ते को खराब कर सकता है।

ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 9 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशि- आज 9 नवंबर के दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वास्तव में अपने सपनों को जी रहे हैं। अपने रिश्ते में विकास और परिवर्तन के साथ चलें क्योंकि यह आपके बंधन को मजबूत कर करीबी बढ़ा सकता है। आप किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

कर्क राशि- आज 9 नवंबर का दिन उन लोगों को आकर्षित करेगा, जो आपके मूल्यों से मेल खाते हैं। याद रखें कि रिश्ते धीरे-धीरे बनते हैं, इसलिए उन्हें बढ़ने का मौका दें। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह दिन इसे और अधिक गंभीर बनाने की इच्छा लेकर आ सकता है।

सिंह राशि- आज 9 नवंबर का दिन कुछ उथल-पुथल लेकर आ सकता है। अपनी सीमाओं के प्रति सचेत रहने के साथ-साथ रोमांटिक अवसरों के प्रति खुले रहना भी जरूरी है। खुद को उन चीजों को करने के लिए समय दें, जो आपको पसंद हैं और जो आपको संतुष्टि का एहसास कराती हैं।

ये भी पढ़ें:30 साल बाद मीन राशि में शनि चलेंगे सीधी चाल, इन 3 राशियों का बदलेगा समय

कन्या राशि- आज 9 नवंबर के दिन आपकी मुलाकात किसी सच्चे व्यक्ति से होने की संभावना है। जब आपके बीच सार्थक बातचीत और साझा रुचियां होंगी तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। दिन खत्म होने से पहले, अपनी भावनाओं और इरादों को स्वीकार करने के लिए साहसी बनें।

तुला राशि- आज 9 नवंबर के दिन गहरे संबंध बनाने का समय है। कमिटेड लोगों के लिए, यह समय अपने साथी के साथ काम या साझा जिम्मेदारियों के बारे में गंभीरता से बात करने का है। बोझ को समान रूप से शेयर करें। खुद को बेहतर जानने से महत्वपूर्ण रिश्तों के द्वार खुलेंगे।

वृश्चिक राशि- आज 9 नवंबर के दिन आप रोमांटिक रिश्तों में अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन सहकर्मियों के साथ रोमांचक बातचीत एक नए दृष्टिकोण को जन्म दे सकती है। अपने आस-पास के अवसरों के प्रति खुले रहें, यहां तक ​​कि वे अवसर भी जो रोमांटिक न हों।

ये भी पढ़ें:सूर्य गोचर मंगल की वृश्चिक राशि में, 16 नवंबर से इन राशियों का अच्छा टाइम शुरू

धनु राशि- आज 9 नवंबर के दिन अगर कमिटेड हैं, तो आपके द्वारा बनाए गए कनेक्शन और सुखद यादों से बाहरी दुनिया को ध्यान न हटाने दें। अपने रिश्ते के महत्व दें और उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में सोचें और अपने साथी को अतिरिक्त समय दें।

मकर राशि- आज 9 नवंबर के दिन व्यर्थ के झगड़ों में न उलझें, इसलिए शब्दों पर ध्यान रखें। यह एक-दूसरे की बात सुनकर, एक-दूसरे की जरूरतों को समझकर अपने रिश्ते बनाने का समय है। बढ़ने और साथ होने का मौका स्वीकार करें।

कुंभ राशि- आज 9 नवंबर के दिन आपका सामाजिक दायरा रोमांस के अप्रत्याशित अवसर प्रदान कर सकता है। इन अवसरों को विकसित करने के महत्व को कम न आंके, वे आपको किसी विशेष व्यक्ति के पास ले जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 9 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

मीन राशि- आज 9 नवंबर के दिन आप प्यार में नई शुरुआत की दहलीज पर हैं। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि आपकी निजी जिंदगी फोकस में आ गई है। खुले विचारों वाले बनें और जो सामने आए अवसरों का लाभ उठाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
