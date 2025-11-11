Love Horoscope: मेष समेत 12 राशियों के लिए 11 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें लव राशिफल

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Love Rashifal 11 November 2025 Horoscope: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 11 नवंबर के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-

Tue, 11 Nov 2025 08:19 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Today 11 November 2025, लव राशिफल: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 11 नवंबर के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-

मेष समेत 12 राशियों के लिए 11 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें लव राशिफल

मेष राशि- आज एक-दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना याद रखें। काम के तनाव या माता-पिता के दबाव से आपके रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। किसी भी सिचूऐशन का असर अपने रिलेशनशिप पर पड़ने देने के बजाय आप दोनों को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आज अपने बात करने के तरीके का भी ध्यान रखें।

वृषभ राशि- कुछ जातक चुनौती से भरपूर डीसीजन ले सकते हैं, जो आपके प्रेम जीवन में बदलाव ला सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ कदम उठाएं। देखें क्या होने वाला है। चाहे आप सिंगल हों या रिलेशन में हों, आप जो चाहते हैं उसके बारे में बोलने या एक्सप्रेस करने से न हिचकिचाएं।

मिथुन राशि- जीवन में एक साथ आगे बढ़ने के लिए बातचीत बढ़ाने की जरूरत है। अपने कनेक्शन पर फोकस करें की क्या आप पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई दिक्कत है। डिस्कस करें कि क्या आपका रिश्ता आपको वह इंसान बनने में मदद कर रहा है, जो आप बनना चाहते हैं। आज आपको अपने साथी के साथ मेच्योरिटी के साथ मुद्दों पर बात करने की जरूरत है।

कर्क राशि- आपको खुद को याद दिलाना चाहिए की अपके रिश्ते की खास बात क्या है। आज सितारे आपको बीच का रास्ता खोजने की सलाह देते हैं। अगर आप सिचूएशन को पलटने पर विचार कर रहे हैं, तो आगे बढ़ें।

सिंह राशि- लड़ाई-झगड़े में फंसने के बजाए अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने पर फोकस रखें। अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाना चाहिए की कोई तीसरा व्यक्ति रिश्ते में दरार पैदा न कर पाए। आपको किसी ऐसे दोस्त की ओर से दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, जो आपकी लव लाइफ में दखल दे रहा हो।

कन्या राशि- आपको एक-दूसरे की पर्सनल स्पेस का सम्मान करना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी रहेगा। आप नए अनुभवों की चाह रखते हैं। कुछ जातक करीब भी आएंगे।

तुला राशि- एनर्जेटिक महसूस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने शेड्यूल में बहुत सारी चीजें शामिल करने की जरूरत नहीं है। रोमांस के मामले में आज आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। आज शांत होकर चीजों को सॉल्व करने पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि- आपको एक-दूसरे की पर्सनल स्पेस का सम्मान करना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी रहेगा। आप नए अनुभवों की चाह रखते हैं। कुछ जातक करीब भी आएंगे। आपको खुद को याद दिलाना चाहिए की अपके रिश्ते की खास बात क्या है। आज सितारे आपको बीच का रास्ता खोजने की सलाह देते हैं।

धनु राशि- किसी भी चीज की अति करने से अनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीजें करने के लिए भी मोटिवेट फील कर सकते हैं, जिसे लेकर आप पहले झिझक महसूस कर रहे थे। व्यावहारिक होना और ये याद रखना भी जरूरी है कि व्यक्ति को अपनी जरूरतों और अधिकारों के लिए स्टैन्ड लेने में सक्षम होना चाहिए।

मकर राशि- बातचीत से हर गलतफहमी से बचा जा सकता है। आपके साथी को इतना भरोसा होना चाहिए कि कुछ दिन अकेले बिताने की आपकी मांग का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेकअप करने वाले हैं।

कुंभ राशि- इस बात को अनदेखा न करें की आप सपने देखने व्यक्ति वाले हैं। आपका साथी इमोशनल लेवल पर चीजों को हैन्डल करने की आपकी क्षमता से आकर्षित होता है। आपके लिए सीखना अच्छा रहेगा कि बॉउन्ड्री या सीमाएं कैसे बनाते हैं।

मीन राशि- आज की एनर्जी आपकी रोमांस से भरपूर रहने वाली है। अगर आप या आपका पार्टनर कुछ पल अकेले बिताना चाहते हैं, तो इस फीलिंग को इग्नोर करने के बजाए अपने पार्टनर के सामने क्लियर तौर पर एक्सप्रेस करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
