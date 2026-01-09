Hindustan Hindi News
Love Horoscope 9 January : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल

संक्षेप:

Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 9 जनवरी को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार।

Jan 09, 2026 06:53 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Rashifal Today 9 January 2026 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 9 जनवरी को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज का दिन प्यार में एक छोटी-सी लेकिन प्यारी सरप्राइज दे सकता है। सिंगल लोगों को कोई क्यूट मैसेज या इशारा मिल सकता है, जो पूरा दिन अच्छा बना देगा। इस पल को महसूस करें, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें पार्टनर की ओर से कोई छोटी बात खुश कर सकती है- एक जल्दी-सा मैसेज, हल्की तारीफ या कोई साधारण-सी हरकत। आज समझ आएगा कि छोटी बातें मिलकर ही रिश्ते को खास बनाती हैं।

वृषभ राशि- आज प्यार आपको एक नई बात सिखाएगा। सिंगल लोग आज आसानी से किसी की केयर और ध्यान को स्वीकार कर पाएंगे, बिना झिझक या अजीब महसूस किए। किसी को आपको पसंद करने दें। अगर आप कमिटेड हैं, तो पार्टनर के प्यार को वैसे ही अपनाएं जैसे आप खुद देते हैं। आप इसके हकदार हैं। जितना आप खुद को प्यार के लिए खोलेंगे, रिश्ता उतना मजबूत होगा।

मिथुन राशि- आज प्यार की शुरुआत थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन वहीं इसकी खूबसूरती है। सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, जिनसे बात करते वक्त समझ न आए कि क्या करें। अगर रिश्ते में हैं, तो कोई बातचीत शुरुआत में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन उसे बीच में न छोड़ें। ऐसे पल ही धीरे-धीरे नजदीकी बढ़ाते हैं।

कर्क राशि- आज आपको सुकून देने वाला प्यार अच्छा लगेगा। सिंगल हैं तो धीरे-धीरे बढ़ता रिश्ता ज्यादा सही लगेगा। रिश्ते में हैं तो समझ आएगा कि भावनात्मक सहारा कितना जरूरी होता है। आज बड़े इशारों से ज्यादा, साथ होने का एहसास मायने रखेगा।

सिंह राशि- आज दिल दिमाग से ज़्यादा सही फैसले करेगा। सिंगल लोग सामने वाले के शब्दों या अंदाज का ज्यादा विश्लेषण न करें, बस देखें कि उनके साथ आपको कैसा लगता है। रिश्ते में हैं तो आपकी समझ और अंदर की आवाज आपको सही बात कहने या सही सहारा देने में मदद करेगी।

कन्या राशि- आज का माहौल हल्का-फुल्का रहेगा, लेकिन बेकार नहीं। सिंगल लोगों के लिए छोटी-सी फ्लर्टिंग या बातचीत भी कुछ खास मतलब रख सकती है। रिश्ते में हैं तो आंखों की बात, हंसी-मजाक या साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई चमक ला सकता है।

तुला राशि- आज प्यार किसी अनोखे और अचानक पल में सामने आ सकता है। सिंगल लोगों के लिए दिन का कोई छोटा-सा पल दिल को छू सकता है। अगर रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ बिताया गया आराम भरा समय किसी बड़े सरप्राइज से ज्यादा रोमांटिक लगेगा।

वृश्चिक राशि- आज किसी खास व्यक्ति को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान का अलग रूप देख सकते हैं, जिसे वे पहले दूर का समझते थे। रिश्ते में हैं तो पार्टनर दिल की बात अलग तरीके से कह सकता है- उन्हें समय दें, जल्दबाजी न करें।

धनु राशि- आज अपनी नरम साइड दिखाने का दिन है। सिंगल लोग अगर बातचीत को थोड़ा निजी रखें, तो रिश्ता बनने की शुरुआत हो सकती है। शाम तक दिल से दिल की बातें होंगी, जो आपको भावनात्मक रूप से करीब लाएंगी।

मकर राशि- आज प्यार ज्यादा साफ और स्थिर महसूस होगा। सिंगल लोग समझ पाएंगे कि सच्चा ध्यान कितना मायने रखता है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर का बिना कहे साथ देना आज सबसे ज्यादा महसूस होगा।

कुंभ राशि- आज समझ आएगा कि सपनों वाला प्यार और असली जिंदगी अलग हो सकती है। सिंगल लोग किसी पसंदीदा इंसान से मिलकर अलग अनुभव कर सकते हैं। रिश्ते में हैं तो उम्मीदें थोड़ी कम करें और असली जुड़ाव पर ध्यान दें।

मीन राशि- आज रोमांच से ज्यादा भरोसा जरूरी रहेगा। सिंगल लोग उस इंसान को ज्यादा पसंद करेंगे, जो ध्यान से सुनता है। अगर रिश्ते में हैं, तो साधारण-सी बातचीत भी रिश्ते को अंदर से मजबूत कर देगी। आज लव लाइफ अच्छी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
