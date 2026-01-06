Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़love horoscope today 6 january 2026 tuesday aaj ka love rashifal
लव राशिफल 6 जनवरी: नए लोगों से होगी इस राशि वालों की मुलाकात, पार्टनर का ध्यान रखें ये लोग

लव राशिफल 6 जनवरी: नए लोगों से होगी इस राशि वालों की मुलाकात, पार्टनर का ध्यान रखें ये लोग

संक्षेप:

Love and Relationship Horoscope Today: प्यार का रिश्ता बेहद ही खास होता है। इसे हर चीज एक पौधे की तरह सींचने की जरूरत है। जानें आपकी लव लाइफ में आज क्या-क्या हो सकता है? नीचे विस्तार से जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज की लव राशिफल…

Jan 06, 2026 08:09 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
Love Horoscope Today: प्यार का रिश्ता नाजुक होता है। ऐसे में इसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। समय-समय पर प्यार को पेड़ की तरह ही सींचने की जरूरत होती है। ऐसे में हर दिन एफर्ट्स देने की जरूरत है। साथ ही ये भी पता होना जरूरी है कि आने वाले समय में क्या-क्या हो सकता है? नीचे आज विस्तार से जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव राशिफल…

मेष (Aries)

आज एक छोटा सा मजाक भी खास बन सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है। मन खुश रहेगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे। अगर आप रिलेशन में हैं तो पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिताएं।

वृषभ (Taurus)

आज आपको किसी की अटेंशन मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं आज उनके लिए एक मामूली सी मुलाकात भी गहरी और खास बन सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं आज उनके लिए एक इशारा भी काफी होगा। पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं। चीजों को फ्लो में बहने दें।

मिथुन (Gemini)

आज आपको समझना होगा कि ईमानदारी ही सब कुछ है। अगर आप सिंगल हैं तो आज खुलकर और सीधे-सीधे बस अपने दिल की बात कह दें। रिश्ते में हैं तो खुलकर अपनी बात को पार्टनर के सामने रखें। इससे आप दोनों करीब ही आएंगे।

कर्क (Cancer)

आज कर्क राशि वाले चुप रहकर भी काफी कुछ महसूस कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी खामोशी भी काफी कुछ कह सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो किसी के लिए आपकी नजरें ही सब कुछ होंगी। आज आप भी हर एक चीज को महसूस करने की कोशिश करें।

सिंह (Leo)

आज सिंह राशि वालों के अंदर बड़ा बदलाव आने की संभावना है। अगर आप सिंगल हैं तो अब आपकी पसंद थोड़ा बदल सकती है। धीरे-धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने पुराने तरीकों को अब छोड़ दें। रिश्ते को सही से चलाने के लिए हेल्दी तरीके अपनाने की कोशिश करें।

कन्या (Virgo)

आज प्यार में कुछ नई बातें हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज लोग आपसे किसी नए तरीके से जुड़ सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज आपका जेस्चर शब्दों से ज्यादा मायने रखने वाला है। प्यार को जताने के लिए नए-नए तरीकों को अपनाने की कोशिश करें।

तुला (Libra)

आज तुला राशि वालों को कोई पुरानी याद सता सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने किसी पुराने रिश्ते के बारे में सोचकर थोड़ा उलझ सकते हैं। अगर आप रिलेशन में हैं तो अपने पास्ट से तुलना करने से बचें। वर्तमान में हर एक पल को जीने की कोशिश करें। अपने आप पर भरोसा रखें। अपनी ईमानदारी से सामने वाला का दिल जीतें।

वृश्चिक (Scorpio)

आज वृश्चिक राशि वालों को समझ आएगा कि ईमानदारी ही सब कुछ है। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी फीलिंग्स को आज शेयर करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपकी एक नजर ही काफी होगी। आज पार्टनर के साथ ईमानदारी से पेश आएं। उनका ख्याल रखें।

धनु (Sagittarius)

आज धनु राशि वाले जातक थोड़े इमोशनल रह सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो आज किसी को सीरियस होते देख सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर का एक रिएक्शन भी आपको चौंका देगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज्यादा सुनना है और बोलना कम है।

मकर (Capricorn)

आज मकर राशि वालों को समझ आएगा कि उनके लिए जरूरी क्या है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी भी चीज की प्लानिंग ना करें। जो जैसा है बस उस पल को एन्जॉय करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज रोज-रोज वाली बातें छोड़कर पार्टनर पर प्यार लुटाएं। उन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपकी जिंदगी में कितना मायने रखते हैं।

कुंभ (Aquarius)

आज कुंभ राशि वालों के लिए छोटी-छोटी चीजों का बड़ा असर दिखने वाला है। जो लोग सिंगल हैं आज उन्हें समझ आएगा कि एक छोटा सा इशारा भी काफी होती है। जो लोग रिश्ते में हैं वो शब्दों से ज्यादा आज जेस्चर पर ध्यान दें। अपने जेस्चर से पार्टनर को स्पेशल फील कराएं। ध्यान रखें कि छोटी चीजें आपको पार्टनर के और भी करीब ला सकती हैं।

मीन (Pisces)

आज आपकी हंसी काफी मायने रखने वाली है। आज ये आपके लिए प्यार का दरवाजा खोल सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो आज मस्ती-मस्ती में ही किसी की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं वो आज पार्टनर के साथ हंसी मजाक जरूर करें। कोशिश करें कि पार्टनर के चेहरे की मुस्कान दिन भर बनी रहे। आज यही आपकी लव लैंग्वेज है।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in

संपर्क: नोएडा: +91 9910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
