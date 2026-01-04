Hindustan Hindi News
Love Horoscope, लव राशिफल: मेष समेत 12 राशियों के लिए 4 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Love Rashifal 4 January 2026 Horoscope: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 4 जनवरी के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-

Jan 04, 2026 08:50 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Today 4 January 2026, आज का लव राशिफल: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 4 जनवरी, रविवार के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि की लव लाइफ का हाल-

मेष समेत 12 राशियों के लिए 4 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन छोटी-छोटी बातों पर बहस में न पड़ें। शादी से जुड़े डिसीजन लेने के लिए दोपहर का टाइम अच्छा है। दिन के अंत में आप डेट नाइट की योजना भी बना सकते हैं। मैरिड पुरुष जातकों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इससे उनकी शादी शुदा लाइफ खराब हो सकती है।

वृषभ राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन एक रोमांचक बातचीत से शुरुआत करें और दिन के आखिर में एक कॉफी मीटिंग के लिए कहें। अपने स्पेशल व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय शांत रहें और उन्हें और अधिक जानने का प्रयास करें।

मिथुन राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन अगर आप अपना विश्वास बनाए रखते हैं और दृढ़ रहते हैं, तो आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, जो आपके लिए सही है। आज के दिन का अंत कमिटेड लोगों के लिए कुछ हद तक स्टेबल रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ तनाव हो सकता है।

कर्क राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन लोग आपको पहले की तुलना में अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। एक आकर्षक व्यक्ति सामने आ सकता है, जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा और आपकी रुचि और उत्साह जगाएगा। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिल की सुनें।

सिंह राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन आपकी सेंसटिविटी और समझदार स्वभाव आपको पार्टनर ढूंढने में मदद करेगा। अपने विकल्प खुले रखें और जिन कुछ लोगों से आप मिलते हैं, उनके प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं।

कन्या राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन अन्य पक्षों को सुनने और विभिन्न विचारों से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा आप आध्यात्मिक चीजों में टाइम बिताएंगे।आपकी पार्टनरशिप समय के साथ और मजबूत और बेहतर बनकर उभरेगी।

तुला राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन आप इमोशनल फीलिंग का अनुभव कर सकते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सकारात्मक बात करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी पसंद-नपसंद मिलती हुई पा सकते हैं, जो आपके बारे में आपकी तरह ही सोचता है।

वृश्चिक राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय खुले दिल से स्वीकार करें। अपने रिश्ते में रोमांस और धैर्य के लिए जगह बनाना सुनिश्चित करें। इस समय का उपयोग बिना किसी निर्णय के एक-दूसरे की बात सुनने और जहां संभव हो सके सपोर्ट देने के लिए करें।

धनु राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन आपके प्रेम जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन चिंता न करें, यह सिर्फ एक लेवल है। बातचीत अधिक चुनौतीपूर्ण लग सकती है और आप मुश्किल स्थिति में हो सकते हैं।

मकर राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसी बातें सीख सकते हैं, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा, जो एक ही समय में रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। बात करने में झिझकें नहीं और ईमानदार रहें।

कुंभ राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन याद रखें कि शेयर करना रोमांस की ओर पहला कदम है। चाहे सपोर्ट के लिए किसी दोस्त की ओर मुड़ना हो या अपने विचार लिखना हो, खुद को खुलकर बोलने और शिकायत करने का अवसर दें। ऐसा करने से आप प्यार में नई चीजों को आजमाने की कला सीखेंगे।

मीन राशि- आज 4 जनवरी 2026 के दिन अपनी भावनाओं को काबू में रखें! अपने रिश्ते में सरप्राइज को सहन करने के लिए तैयार रहें। यह आपके पार्टनर की ओर से एक इशारा हो सकता है या ऐसा कुछ जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

