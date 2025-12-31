लव राशिफल 31 दिसंबर: आज फिर से हरे होंगे इन 2 राशियों के पुराने घाव, रिश्ते में नई जान डालें इस राशि के लोग

संक्षेप: Love and Relationship Horoscope Today: प्यार का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। ऐसे में इसे सबसे ज्यादा केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। साल 2025 का आखिरी दिन आपकी लव लाइफ के लिए कैसा होगा? नीचे विस्तार से जानें…

Love Horoscope 31 December 2025: प्यार का रिश्ता बड़े ही नाजों से पालने की जरूरत होती है। एक-एक चीज का पूरा ध्यान रखना होता है। जानें आज साल 2025 का आखिरी दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में क्या-क्या लेकर आने वाला है?

मेष (Aries): आज इमोशनली तौर पर आप सुरक्षा की तलाश करेंगे। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपकी बाउंड्री को समझते हैं। कभी-कभी चुप्पी शब्द से ज्यादा असर डाल देते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपको समझना होगा कि पार्टनर के लिए बस आपकी मौजूदगी ही काफी है। बिना किसी प्रेशर के उनके साथ रहेंगे तो सुकून मिलेगा।

वृषभ (Taurus): आज प्यार बड़ी आसानी से आपके पास आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे इंसान की ओर खिंचे चले जा सकते हैं जिसे ड्रामे ना पसंद हो और वो अच्छी बातचीत में विश्वास रखता हो। कुछ भी ओवर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने और अपने पार्टनर के बीच किसी भी तरह का तनाव ना रहने दें। उनके साथ बैठें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें।

मिथुन (Gemini): आज मिथुन राशि वाले काफी इमोशनल हो सकता हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज पुरानी यादों के चलते कन्फ्यूज हो सकते हैं। खुद से पूछें कि आज आपको सच में क्या चाहिए? अगर आप रिलेशन में हैं तो आज हो सकता है कि आप पार्टनर से उम्मीद करें कि वो आपको इमोशनल तौर पर सपोर्ट करें। आपको समझना होगा कि हर बार प्यार ही सब नहीं संभालता है। कई बार चीजें आपको खुद संभालनी होंगी।

कर्क (Cancer): आज प्यार के मामले में आपको असहज महसूस हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज हल्की-फुल्की बात आपको खराब लगेगी। आप आज कुछ गहरा चाहेंगे। पार्टनर से खुलकर बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ अनकही बातों को आज खुलकर कह दें।

सिंह (Leo): आज प्यार के एहसास को करीब से महसूस करें। अगर आप सिंगल हैं तो जरूरत से ज्यादा कोशिश करने की बजाय खुद पर भरोसा रखें। आज शब्द बहुत ज्यादा मायने रखने वाले हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हर किसी का मूड संभालने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं, वैसे ही रहें। पार्टनर को अपनी सच्चाई को महसूस करने दें। जब आप ईमानदार रहते हैं तो रिश्ता सही बनता है।

कन्या (Virgo): आज आपकी मौजूदगी ही पार्टनर के लिए काफी होगी। अगर आप सिंगल हैं तो पार्टनर से चैट करते वक्त इधर-उधर की चीजों में ध्यान ना दें। पूरे फोकस के साथ बात करें। ऐसा ही नियम डेटिंग के समय भी लागू रखें। सामने वाली की बातों पर पूरा ध्यान दें। आपका यही जेस्चर पार्टनर को पसंद आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो और आपने पार्टनर को अनदेखा महसूस करवाया तो हो सकता है कि वो आपसे दूरी बना लें। अपना प्यार और ध्यान उन्हें जरूर दें।

तुला (Libra): आज की एनर्जी कुछ ऐसी होगी कि गलतफहमी ज्यादा होगी। आप ईमानदार रहेंगे तो सब सही होगा। अगर नए-नए रिश्ते में आएं हैं तो किसी को जज ना करें। सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उनके इंटेंशन को समझने की कोशिश करें। पुराने किसी रिश्ते में अब दूरी आ सकती है। आज गुस्से में जवाब ना दें। सोच-समझकर ही चीजों को सुलझाएं।

वृश्चिक (Scorpio): आज आपकी फीलिंग्स काफी सेंसेटिव रहने वाली है। हो सकता है कि आज कुछ पल के लिए ठीक ना फील करें। सिंगल लोग आज किसी को इंप्रेस करने से बचें। अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर रहें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज कोई पुराना घाव फिर से उभर सकता है, जिससे परेशानी ही होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब धीरे-धीरे आप हीलिंग की ओर बढ़ रहे है।

धनु (Sagittarius): आज धनु राशि वालों की फीलिंग्स काफी कुछ कह जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज इस बात पर ध्यान दें कि जब आप किसी के साथ होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? सामने वाले की बातों पर ही ध्यान ना दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज आपकी और आपके पार्टनर के बीच की वाइब और एनर्जी पूरी तरह से बदल सकती है। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें क्योंकि ये भी काफी कुछ कहती है।

मकर (Capricorn): आज आप प्यार को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाले की बातों को खुद ही ना सोचें। उनके लिए प्यार के क्या मायने हैं? ये उनसे खुद पूछिए। अगर आप रिलेशन में हैं तो रिश्ते में नई एनर्जी डालिए। पार्टनर से पूछें कि अब उनके लिए प्यार के क्या मायने हैं? अपनी भी बात सामने रखें।

कुंभ (Aquarius): आज कुंभ राशि वाले अपनी बात को खुलकर कहने से हिचक सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज खुलकर बात करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको समझना होगा कि जब तक आप खुलकर नहीं बताएंगे, पार्टनर आपकी चीजों को नहीं समझ पाएगा। प्यार तभी बढ़ता है जब आप मन की बात सामने वाले को बिना किसी हिचक के बता सकते हैं। आपकी सेंसेटिविटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

मीन (Pisces): मीन राशि के जातक आज जैसे प्यार देंगे, ठीक वैसा ही उनके पास लौटकर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज बाहर निकलें और दूसरों को अपनापन फील करवाएं। आज आप जान पाएंगे कि कौन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज आप चिड़चिड़े हो सकते हैं और इसका असर पार्टनर को भी काफी प्रभावित करेगा। आज ऐसा हो सकता है कि आप पार्टनर के नजदीक रहना चाहें लेकिन किसी ना किसी वजह से आप बीच में दीवार लेकर आएंगे।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in