Hindi Newsधर्म न्यूज़Love Horoscope Today 29 November 2025 Rashifal Future Predictions for All Zodiac Signs
Love Horoscope 29 November : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Love Horoscope 29 November : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Sat, 29 Nov 2025 06:51 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 29 नवंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि: एक हल्की-सी फुसफुसाहट आज आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आप अपने रिश्ते को इस वक्त किस नजर से देख रहे हैं। किसी भी चीज को ज्यादा सोचने-समझने या अर्थ तलाशने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको सचमुच देख रहा है तो शब्द मायने नहीं रखते- उनकी नजरों में ही जवाब छुपा होता है।

वृषभ राशि: आज प्यार आपको देखभाल और डर के बीच झूलता हुआ महसूस करा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसी सोचें दिल को उलझा सकती हैं-उन्हें छोड़ दें। सिंगल हैं तो बस पल को महसूस करें, सही इंसान आपको देख लेगा। रिश्ते में हैं तो कोमलता और ध्यान आज की जरूरत है। नेगेटिव बातों को पकड़कर मत बैठिए। जो लोग आपको सच में सराहते हैं, उन पर ध्यान दें।

मिथुन राशि: हर बातचीत आवाज की मांग नहीं करती। सिंगल हैं तो लोग आपकी दिलचस्पी बिना शब्दों के भी समझ सकते हैं। आज चुप्पी ही सबसे गहरी बातचीत होगी। रिश्ते में हैं तो आज कनेक्शन एकदम सच्चा और जीवंत रहेगा। कभी-कभी एक नजर, एक उपस्थिति, सब कुछ कह देती है। आज बस पास रहें- प्यार अपनी भाषा खुद बोल लेगा।

कर्क राशि: आज देखिए कि आखिर आपको हल्का क्या महसूस कराता है। सिंगल लोग बात करने के बाद अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दें। रिश्ते में हैं तो खुद से पूछें- ये रिश्ता आपको ऊर्जावान करता है या थका देता है। प्यार हमेशा भारी नहीं होता। छोटे-छोटे पल जो दिल को सहज बनाते हैं, वही आपका रास्ता हैं।

सिंह राशि: आज प्यार में स्पष्टता महसूस हो सकती है। सिंगल हैं तो कोई नया इंसान बिना किसी कोशिश के आपकी ओर खिंच सकता है- उसे मौका दें। रिश्ते में हैं तो रिश्ते की जो मजबूत बातें हैं, उन्हें नोटिस करें। प्यार कभी ‘सुधारने’ की मांग नहीं करता। अगर सब कुछ सहज बह रहा है तो उसे बहने दें।

कन्या राशि: आपके भीतर का एक हिस्सा आज गहराई से सुना जाना चाहता है। सिंगल हैं तो दिल किसी गहरे कनेक्शन को याद कर सकता है। रिश्ते में हैं तो आपका दिल शायद कुछ और ईमानदारी चाहता हो। इसका मतलब गलत होना नहीं है बल्कि तैयार होना है।

तुला राशि: सिंगल हैं तो किसी पर प्रभाव डालने से ज्यादा यह देखें कि उसके सामने खुद को खुलकर जीते हुए कैसा लगता है। रिश्ते में हैं तो ऐसी जगह बनाएं जहां दोनों बिना डर अपनी बात कह सकें। छोटे-छोटे इशारों में बताएं-“तुम मेरे साथ सुरक्षित हो।” प्यार धमाके में नहीं, नर्मी में बढ़ता है।

वृश्चिक राशि: आज याद रखें- प्यार की कीमत कभी आपकी शांति नहीं होनी चाहिए। सिंगल हैं तो उस इंसान का पीछा छोड़ दें जो आपको थका दे। साथ होना आपको बढ़ाना चाहिए, थकाना नहीं। सही रिश्ता आपकी जगह और आपके मन का सम्मान करता है। वही चुनें जो हल्का और टिकाऊ महसूस हो।

धनु राशि: सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। सिंगल हैं तो कहानी को खुद न चलाएं- किसी को आपको चौंकाने दें। रिश्ते में हैं तो हर छोटी चीज ठीक करने की कोशिश न करें। प्यार पकड़कर नहीं, छोड़कर चलता है। कनेक्शन को सांस लेने दें। वापस वही लौटेगा जो सच में आपका है।

मकर राशि: ईमानदारी आज सब कुछ बदल सकती है। सिंगल हैं तो आज खुलकर बात करें- बिना उम्मीदों के। शायद वही इंसान आपको सच में सुन ले जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। रिश्ते में हैं तो एक सीधी, सच्ची लाइन सब कुछ बदल देगी। सच बोलें- यही सबसे सुरक्षित रास्ता है।

कुंभ राशि: आपके भीतर कुछ और गहराई की ख्वाहिश हो सकती है। सिंगल हैं तो देखें कि क्या कैजुअल बातें अब दिल को नहीं भर रहीं। रिश्ते में हैं तो बिना अपराधबोध के अपने लिए समय मांगें। आज आपका दिल अपनी असल सच्चाई बोलना चाहता है- उसे सुनने दें।

मीन राशि: आज खुद को देखने का एक नया तरीका सामने आ सकता है। सिंगल हैं तो उन दो लोगों में अंतर समझें- कौन आपको आप जैसा रहने देता है। रिश्ते में हैं तो यह देखें कि क्या आप देखे जाते हैं या हमेशा खुद को छोटा बनाते हैं। प्यार वह जगह है जहां आप ‘आप’ बने रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
