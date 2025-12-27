Love Horoscope 27 December : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल

Hindustan Hindi News
Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 27 दिसंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार।

Dec 27, 2025 10:11 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 27 दिसंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज दिल से जुड़े मामलों में ज़मीन से जुड़े रहना जरूरी है। सतर्क रहें और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें। अगर मन में कोई डर या घबराहट है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे थोड़ा समय दें। जिंदगी और रिश्ते खुद आपको दिखा देंगे कि क्या सच है। रिश्तों में छोटी-सी सच्ची कोशिश भी बड़ा असर डाल सकती है। एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और हालात को शांत होने दें।

वृषभ राशि- आज उन बातों को छोड़ने का दिन है जो अब आपके काम की नहीं रहीं। अगर आप सिंगल हैं, तो पुराने दुखों को दिमाग पर हावी न होने दें, खासकर जब कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो। आज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। अगर रिश्ते में हैं, तो थोड़ा रुकें और पुरानी गलतियों को आज पर हावी न होने दें। अपनों को महसूस कराएं कि आप सच में इस पल में उनके साथ हैं।

मिथुन राशि- आज आपके आसपास का माहौल थोड़ा बेचैन या तेज़ लग सकता है, लेकिन आपकी शांति ही सब कुछ संभाल सकती है। सिंगल लोगों के लिए यही शांत स्वभाव किसी को आकर्षित करेगा। रिश्ते में हैं तो पार्टनर थोड़ा दूर या भावनात्मक रूप से अलग लग सकता है। तुरंत समाधान खोजने की बजाय उन्हें खुद बोलने का समय दें।

कर्क राशि- आज प्यार में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। सिंगल हैं तो चुप्पी से न घबराएं, कोई दूर से आपको नोटिस कर रहा हो सकता है। रिश्ते में हैं तो जो दूरी लग रही है, वो भावनाओं की वजह से हो सकती है। बहस के बजाय समझदारी और करुणा दिखाएं। आज का दिन बिना शब्दों के हीलिंग का है।

सिंह राशि- आज गुस्सा जल्दी आ सकता है, लेकिन धैर्य रखना आपके हाथ में है। सिंगल हैं तो हालात भले साफ न हों, फिर भी नरमी बनाए रखें। छोटी-सी शालीनता भी हालात बदल सकती है। रिश्ते में हैं तो सही साबित होने से ज्यादा जरूरी शांति है। प्यार भरा सुझाव दिन बचा सकता है।

कन्या राशि- आज हर बात समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले हैं, तो खामोशी का साथ अपनाएं। आपकी शांत ताकत किसी को गहराई से प्रभावित कर सकती है। रिश्ते में हैं तो बस साथ बैठना, टहलना या कुछ साधारण करना ही भरोसा बढ़ाएगा।

तुला राशि- आज सुनने वाला बनना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रतिक्रिया देने वाला नहीं। सिंगल लोगों की शांति किसी ऐसे इंसान को आकर्षित कर सकती है जो ड्रामे से थक चुका है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर को आपकी लॉजिक नहीं, बल्कि आपका धैर्य चाहिए। उन्हें बोलने और मन हल्का करने का मौका दें।

वृश्चिक राशि- आज बाहर हालात भले ही तेज़ हों, लेकिन अंदर शांति बनाए रखें। सिंगल हैं तो जबरदस्ती कुछ शुरू करने की ज़रूरत नहीं। रिश्ते में हैं तो बातचीत को सीधा और सच्चा रखें। ज्यादा सोच-विचार और खेल खेलने से बचें। प्यार को बोझ उठाने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है।

धनु राशि- आज जिसे आप चाहते हैं, उसे थोड़ा सुकून और चुप्पी चाहिए हो सकती है। देर से जवाब मिलना हमेशा नकारे जाने का संकेत नहीं होता। वे खुद को संभाल रहे हो सकते हैं। उनके साथ बने रहें और बिना दबाव के समर्थन दें। आपकी मौजूदगी ही काफी है।

मकर राशि- आज आप हर चीज़ ठीक करना चाहेंगे, लेकिन प्यार को बस आपका ध्यान चाहिए। सिंगल हैं तो सामने वाले को आपके ध्यान की गहराई महसूस होने दें। रिश्ते में हैं तो समाधान और प्लानिंग छोड़कर बस साथ बैठें, गले लगाएं और ध्यान से सुनें।

कुंभ राशि- आज छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। सिंगल हैं तो जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें और जो समझ न आए, पूछ लें। रिश्ते में हैं तो पार्टनर थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन वजह आप नहीं हैं। प्यार से सच पूछें। अनुमान आज शांति नहीं देगा।

मीन राशि- आज प्यार की ऊर्जा भरपूर है। सिंगल हैं तो अपनी रुचि साफ दिखाएं, एक मैसेज या तारीफ काफी है। रिश्ते में हैं तो परफेक्ट पल का इंतजार न करें, बस दिल की बात कह दें या कोई छोटा-सा प्यार भरा काम कर दें। पार्टनर को महसूस होना चाहिए कि उन्हें चुना गया है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
