Love Horoscope, लव राशिफल: 26 नवंबर को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Love Rashifal 26 November 2025 Horoscope: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 26 नवंबर के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-

Wed, 26 Nov 2025 09:10 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Today 26 November 2025, लव राशिफल: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 26 नवंबर, बुधवार के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-

मेष राशि- 26 नवंबर के दिन रूरी नहीं की किसी के साथ आपका पुराना रिश्ता हो तो अपने वर्तमान रिलेशनशिप की सिचूऐशन के बारे में उनसे सलाह ली जाए या बात की जाए। इससे रिलेशन में प्रॉब्लम्स काफी बढ़ सकती हैं।

वृषभ राशि- 26 नवंबर के दिन पुरानी यादों को भुलाकर वर्तमान को अपनाना बेहद जरूरी है। अपने पास्ट पर लगातार फोकस बनाए रखना, खासतौर पर एक्स लवर के साथ बात करते समय, अपके वर्तमान रिश्ते को प्रभावित कर सकता है।

मिथुन राशि- 26 नवंबर के दिन एक शाम अपने पार्टनर के साथ गुजारने का प्लान बनाएं। साथ में वॉक पर जाना, खाना बनाना, या सिर्फ बैठकर बातें करना अपके लिए बेहतर रहेगा। बातचीत से हर गलतफहमी से बचा जा सकता है।

कर्क राशि- 26 नवंबर के दिन की एनर्जी आपकी रोमांस से भरपूर रहने वाली है। अगर आप या आपका पार्टनर कुछ पल अकेले बिताना चाहते हैं, तो इस फीलिंग को इग्नोर करने के बजाए अपने पार्टनर के सामने क्लियर तौर पर एक्सप्रेस करें।

सिंह राशि- 26 नवंबर के दिन आपके लिए सीखना अच्छा रहेगा कि बॉउन्ड्री या सीमाएं कैसे बनाते हैं। जब टेक्नॉलजी चीजों को आसान बना देती है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हेल्दी रिलेशन के लिए मिलना-जुलना और साथ बैठकर बात करना जरूरी है।

कन्या राशि- 26 नवंबर के दिन डिस्कस करें कि क्या आपका रिश्ता आपको वह इंसान बनने में मदद कर रहा है, जो आप बनना चाहते हैं। अपने कनेक्शन पर गौर फरमाएं की क्या आप पपर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है। दोनों को एक साथ बढ़ने के लिए हेल्दी रिलेशन बनाने की जरूरत है।

वृश्चिक राशि- 26 नवंबर के दिन इस बात को अनदेखा न करें की आप सपने देखने व्यक्ति वाले हैं। आपका साथी इमोशनल लेवल चीजों को हैन्डल करने की आपकी क्षमता से आकर्षित होता है। साथ ही, व्यावहारिक होना और ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि व्यक्ति को अपनी जरूरतों और अधिकारों के लिए स्टैन्ड लेने में सक्षम होना चाहिए।

धनु राशि- 26 नवंबर के दिन एनर्जेटिक महसूस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज की अति करने से अनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। अपने शेड्यूल में बहुत सारी चीजें शामिल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने साथी के साथ मेच्योरिटी और ईमानदारी के साथ मुद्दों पर बात करने की जरूरत है।

मकर राशि- 26 नवंबर के दिन बातचीत से हर गलतफहमी से बचा जा सकता है। आपके साथी को इतना भरोसा होना चाहिए कि कुछ दिन अकेले बिताने की आपकी मांग का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेकअप करने वाले हैं।

कुंभ राशि- 26 नवंबर के दिन आपका कॉन्फिडेंस आपको रोमांस के मामले में बहुत आगे तक ले जा सकता है। आपको कुछ ऐसी चीजें करने के लिए भी मोटिवेट कर सकता है, जिसे लेकर आप पहले झिझक महसूस कर रहे थे। लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह अपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है।

मीन राशि- 26 नवंबर के दिन आज की एनर्जी आपकी रोमांस से भरपूर रहने वाली है। अगर आप या आपका पार्टनर कुछ पल अकेले बिताना चाहते हैं, तो इस फीलिंग को इग्नोर करने के बजाए अपने पार्टनर के सामने क्लियर तौर पर एक्सप्रेस करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
