लव राशिफल 24 अक्टूबर: आज मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Today Love Horoscope, Love Rashifal aaj ka: आज 24 अक्टूबर, शुक्रवार है। आज के दिन कई राशि वालों की लव लाइफ में खुशियां आएंगी और जबकि कुछ राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों की आज 24 अक्टूबर को कैसी रहेगी लव लाइफ।

मेष: आज मेष राशि वाले प्यार को खुलकर बहने दें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी चीज को कब और कैसे करना है, इस पर कंट्रोल नहीं रखें। बस उसे स्वाभाविक रूप से होने दें। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अपनी इच्छा को उस पर थोपें नहीं। उसे थोड़ा स्पेस देने से उसे आपको सरप्राइज देने में मदद मिल सकती है।

वृषभ: आज आपके पास यह देखने का मौका है कि आपका प्यार सच्चा है या बस एक खोखला रूटीन। सिंगल होने के नाते आपको सचमुच कुछ गहरा चाहिए, न कि सिर्फ मजेदार बातचीत। यह बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो गहराई वाले सवाल पूछें और दिल की बातें शेयर करें और दिखावटी बातें कभी काफी नहीं लगेंगी।

मिथुन: आज परफेक्ट बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, तो अपनी बातों पर ज्यादा नहीं सोचें। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो जबरदस्ती मूड नहीं बनाएं और न ही बनावटी हंसी हंसें। अपने पार्टनर को अपना असली रूप दिखाएं, चाहे वह आपका थका हुआ या शांत पक्ष ही क्यों न हो।

कर्क: आज कुछ थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गड़बड़ है। अगर आप सिंगल हैं, तो नया रिलेशनशिप आपको ऐसे तरीकों से चैलेंज दे सकता है जो आपके ग्रोथ को बढ़ावा दें। अगर आप कमिटेंड हैं, तो किसी बहस से आप दोनों के बीच बेहतर समझ पैदा हो सकती है।

सिंह: आपके भीतर एक अजीब सी कशमकश उठ सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो स्लो हो जाएं और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें कि आखिर मैं क्या चाहता हूं। हो सकता है कि वह आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो। अगर आप किसी के साथ हैं, तो अपनी फीलिंग्स को नजरंदाज न करें। कुछ अंदर की बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

कन्या: आज शांत रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके मन में जो भी आता है, वह सही व्यक्ति के लिए आकर्षण को जाहिर कर देता है। जो लोग कमिटेड हैं, वे जो कहना चाहते हैं, कह ही दें।

तुला: आज आप शायद कुछ सुलझाना चाहें, लेकिन शायद उसे सुधारने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, तो हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। चीजों को इसी रहने दें। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई सलाह नहीं चाहिए, उन्हें बस आपके साथ कुछ समय बिताने या थोड़ी केयर करने की जरूरत हो सकती है। रिश्तों को कभी-कभी सुधारने की जरूरत नहीं होती है।

वृश्चिक: आज ईमानदारी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो कम इमोशनल होने का दिखावा नहीं करें। जैसे हैं वैसे ही रहें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मुश्किल दिन में हल्कापन लाने के लिए अपने मूड को दबाएं नहीं, सच कहें। कुछ कड़वाहट के बाद भी ईमानदारी आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकती है।

धनु: आप एक स्ट्रांग रिलेशनशिप की चाहत रख सकते हैं, लेकिन आज का दिन सबसे पहले भरोसे पर निर्भर करता है। अगर आप सिंगल हैं, तो अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करने में जल्दबाजी न करें। गहराई में जाने से पहले चेक लें कि आप सहज हैं या नहीं। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हों, तो देखें कि आपका पार्टनर आपके साथ सुरक्षित है या नहीं।

मकर: मकर राशि वालों आज अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबाए रखना ज्यादा सुरक्षित लग सकता है, लेकिन आज इससे प्यार नहीं बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो उसे बताएं कि आप असल में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी के साथ हैं, तो अपनी फीलिंग्स को छिपाएं नहीं। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि उनका क्या रिस्पॉन्स होगा।

कुंभ: आज प्यार आपसे ईमानदारी से यह बताने की मांग करता है कि आप क्यों साथ रह रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो सवाल यह होना चाहिए कि मैं असली में कैसा रिलेशनशिप चाहता हूं? सिर्फ विनम्रता से किसी बात पर राजी नहीं हों। रिश्ते में वफादारी मायने रखती है, लेकिन यह प्यार से दी जानी चाहिए, न कि जिम्मेदारी से।

मीन: आज प्यार को 'कैसा' दिखना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं दें। सिंगल लोगों के लिए कोई अनपेक्षित व्यक्ति आपका इंटरेस्ट जगा सकता है। जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें आपका रिश्ता थोड़े-बहुत नयापन का एहसास दिला सकता है। खुद को सरप्राइज होने दें।