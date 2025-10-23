Hindustan Hindi News
Love Horoscope 23 October : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Love Horoscope 23 October : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 23 अक्टूबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार।

Thu, 23 Oct 2025 08:40 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 23 अक्टूबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष राशि: आज प्यार में अपनी आंखों से ज्यादा दिल की बात पर भरोसा करें। अगर सिंगल हैं, तो किसी को जानने के लिए एक सवाल और पूछें। क्यूरीओसिटी नई शुरुआत ला सकती है। रिलेशन में, पार्टनर में छोटे बदलाव पर ध्यान दें। हमेशा यह न मान लें कि आप सब जानते हैं।

वृषभ राशि: आज प्यार में कुछ रोकने की जरूरत नहीं। सिंगल हैं तो जिसको पसंद करते हैं, उन्हें सीधे प्यारी बात कहें। रिलेशन में पार्टनर को अनपेक्षित तरीके से खुश करें। जैसे- उनका फेवरेट खाना, प्यारा मैसेज या गले लगाना।

मिथुन राशि: आज के शांत पलों में भी प्यार की गहराई महसूस होती है। सिंगल हैं तो हर समय बातें करने की जरूरत नहीं। रिलेशन में कभी-कभी चुप रहकर एक साथ होना भी काफी है।

कर्क राशि: आज प्यार एकतरफा नहीं होना चाहिए। सिंगल लोग ऐसे किसी पर समझौता न करें जो केवल अपने टाइम पर ही इंटरेस्ट दिखाता है। रिलेशन में देखें कि आपकी भावनाओं का बराबर ध्यान रखा जा रहा है या नहीं।

सिंह राशि: आज बस प्यार में खुद को असली दिखाएं। सिंगल हैं तो परफेक्ट होने की सोच छोड़ दें। रिलेशन में अपने असली रूप को दिखाएं, कोई ढ़ोंग न करें।

कन्या राशि: आज प्यार को सिर्फ कहने से नहीं, महसूस करके दिखाना जरूरी है। सिंगल हैं तो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसी उम्मीद आप चाहते हैं। रिलेशन में पार्टनर को यह समझाएं कि आपके लिए प्यार का मतलब क्या है। छोटे काम जैसे हग करना या सुनना भी काफी हैं।

तुला राशि: आज प्यार के लिए शब्दों से ज्यादा कामों की कदर करें। सिंगल हैं तो छोटे-छोटे इशारे भी गहरी भावना दिखाते हैं। रिलेशन में पार्टनर की कोशिश की कदर करें और बताएं कि अच्छा लगा।

वृश्चिक राशि: आज खुद को जब बेहतर महसूस न करें, तब भी प्यार पाने का हक रखते हैं। सिंगल हैं तो अपनी शांत और असली वर्ज़न को छुपाएं नहीं। रिलेशन में, जरूरी नहीं कि बड़ी चीजें करें। सिर्फ साथ रहना भी काफी है।

धनु राशि: आज हमेशा लीड करने की जरूरत नहीं। सिंगल हैं तो सामने वाले को पहले खुलने दें। रिलेशन में पार्टनर के नरम पक्ष को अपनाएं और खुद की एनर्जी को हल्का रखें।

मकर राशि: आज प्यार में कुछ अनिश्चितता महसूस हो सकती है। सिंगल हैं तो किसी मैसेज या टोन को ज्यादा न समझें, बस सीधे पूछ लें। रिलेशन में भी खामोशी को बड़ा न बनाएं, सीधे बात करें।

कुंभ राशि: आज प्यार में आसानी और सहजता चाहिए। सिंगल हैं तो दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की कोशिश न करें। रिलेशन में रोज के बोरिंग रूटीन से बाहर निकलकर थोड़ी मस्ती करें।

मीन राशि: आज लगे कि प्यार में सही कदम नहीं उठा रहे हैं तो चिंता न करें। सिंगल हैं तो खुद को दोष न दें। रिलेशन में सीखने की प्रक्रिया शेयर करें, सिर्फ जीत नहीं। अपने असली सीखते हुए पक्ष को पार्टनर के सामने दिखाएं।

