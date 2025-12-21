Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Love Horoscope Today 21 December 2025 Daily Rashifal Love predictions for 12 zodiacs
Love Horoscope, लव राशिफल: 21 दिसंबर को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

Love Horoscope, लव राशिफल: 21 दिसंबर को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Love Rashifal 21 December 2025 Horoscope: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 21 दिसंबर के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-

Dec 21, 2025 09:30 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Love Horoscope Today 21 December 2025, लव राशिफल: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 21 दिसंबर, रविवार के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का लव लाइफ का हाल-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

21 दिसंबर को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि- 21 दिसंबर के दिन वर्तमान पर विचार करें और नए नेटवर्क बनाएं। अगर कमिटेड हैं, तो अपने रिश्ते पर भरोसा करें। अपने साथी से बात करें कि आप अपनी इच्छाओं और लॉंग टर्म लक्ष्यों के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे पर भरोसा रखें। आप आसानी से अपने विचारों में खो सकते हैं।

वृषभ राशि- 21 दिसंबर के दिन बहस जीतने की कोशिश मत करें बल्कि मतभेदों को सही ढंग से सुलझाने के तरीकों की तलाश करें। आप पुरानी यादों को महसूस कर सकते हैं साथ ही एक्स लवर और पुराने दोस्तों से फिर से सामना हो सकता है।

ये भी पढ़ें:20 दिसंबर-12 जनवरी तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, धनु राशि के शुक्र देंगे लाभ

मिथुन राशि- 21 दिसंबर के दिन कुछ गलतफहमियां या बहस हो सकती है, जो जल्दबाजी में लिए गए डीसीजन या गलत शब्दों के कारण हो सकती है। किसी भी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए बातचीत पर फोकस रखना और दूसरों के व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है।

कर्क राशि- 21 दिसंबर के दिन याद रखें कि आपको अपनी पसंद को लेकर सावधान रहना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के इरादों को क्लियर तौर पर समझे बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सावधान रहें क्योंकि आप अनजाने में कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जो आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

सिंह राशि- 21 दिसंबर के दिन आप सिरियस बातचीत में इनवॉल्व होंगे, जो आपके रिश्ते की परतों को उजागर करेगी। भाग्य से, एक मुलाकात अद्भुत बातचीत के साथ खत्म हो सकती है और रोमांस के दरवाजे खुल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:22 से 28 दिसंबर तक मेष राशि समेत 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी सफलता

कन्या राशि- 21 दिसंबर के दिन नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें और आकस्मिक मुलाकातें आपके प्रेम जीवन से जुड़े डिसीजन लेने में मदद करेंगी। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाएं, जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी।

तुला राशि- 21 दिसंबर का दिन सबसे रोमांचक मुलाकातों वाला दिन साबित हो सकता है। तैयार हो जाएं, ग्रह आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचने के लिए संरेखित हो रहे हैं। अपने दिल का ध्यान रखें। भाग्य आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता है, जो आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है।

वृश्चिक राशि- 21 दिसंबर के दिन कहानी को अपनी समय से आगे बढ़ने दें। इस बारे में सोचें कि आपके लिए आदर्श व्यक्ति कैसा हो सकता है और फिर अपने इरादों पर गौर फरमाएं। नई चीजों के लिए खुले रहें, लेकिन जिसके आप योग्य हैं उसके अलावा किसी और चीज के लिए समझौता न करें।

ये भी पढ़ें:2026 में इन राशियों पर रहेगी शनि की नजर, बुरे प्रभाव से बचने के लिए करें ये उपाय

धनु राशि- 21 दिसंबर के दिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जीवनशैली को स्टेबल करने पर ध्यान दें क्योंकि यह सही पार्टनर को आकर्षित करने का पहला कदम है। कोई रिश्ता ढूंढने की कोशिश करने से पहले सबसे पहले खुद पर, अपनी पसंद-नापसंद पर ध्यान दें।

मकर राशि- 21 दिसंबर के दिन खुद पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी खुशी पर फोकस रखें। नए शौक और एक्टिविटी खोजें, जो आपको खुशी दे। आप जल्द ही किसी स्पेशल से मिलेंगे। अगर कमिटेड हैं तो अपने विचारों और भावनाओं को अपने साथी के सामने खुलकर जाहिर करें क्योंकि इससे आपके कनेक्शन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

कुंभ राशि- 21 दिसंबर का दिन आपके प्यार की तलाश में एक ब्रेक की तरह लग सकता है। निराश मत होइए। ये दिन आपको यह विचार करने की अनुमति दे सकता है कि आप क्या चाहते हैं। अपना सिर ऊंचा रखें और याद रखें कि यह तूफान भी शांत हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:22 दिसंबर तक चंद्र-मंगल बनाएंगे महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों को लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन राशि का 21 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

मीन राशि- 21 दिसंबर के दिन आप अपने प्रेम जीवन को लेकर संदेह का अनुभव कर सकते हैं। कभी-कभी आपके मन में इस बारे में दूसरे विचार हो सकते हैं कि किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इन विचारों को अपने डीसीजन पर हावी न होने दें। इन बातों को भूल जाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 21 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Love Love Rashifal Love Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने