Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Love Horoscope Today 17 December 2025 Rashifal Future Predictions for All Zodiac Signs
Love Horoscope 17 December : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल

Love Horoscope 17 December : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल

संक्षेप:

Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 17 दिसंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार।

Dec 17, 2025 06:49 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 17 दिसंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- कभी-कभी खामोशी वो बात कह देती है, जो शब्द भी नहीं कह पाते। आज कोई आपको ध्यान से महसूस कर सकता है। आपके भीतर भी एक जागरूक-सी भावना रहेगी, इसलिए दिल को खुला रखें। रिश्ते में आज आपके पार्टनर की आंखें वो सब कह सकती हैं, जो वे अब तक शब्दों में नहीं कह पाए। इन पलों को पहचानिए क्योंकि प्यार कई बार चुपचाप सामने आता है।

वृषभ राशि- आज थोड़ा धीमा चलें और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं, तो नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस तरह का प्यार चाहते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपने दिल की बात से जुड़ें।

मिथुन राशि- आज प्यार थोड़ा शांत लग सकता है और यह बिल्कुल ठीक है। सिंगल लोगों की मुलाकात ऐसे इंसान से हो सकती है जो स्थिर और भरोसेमंद हो, न कि उबाऊ। इस सुकून को अपनाएं। रिश्ते में रहने वालों के लिए दिन शांत रहेगा, कुछ भी जबरदस्ती ठीक करने की जरूरत नहीं है। कई बार खामोशी का मतलब होता है कि रिश्ता मजबूत है।

कर्क राशि- अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको ध्यान से सुनेगा। अगर आप रिश्ते में हैं, तो आपका पार्टनर बिना ज्यादा बोले भी आपको सपोर्ट करेगा, जो बहुत खास लगेगा। आज आप समझेंगे कि प्यार हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वह चुपचाप गहराता है।

सिंह राशि- आज आपकी आंखें शब्दों से ज्यादा बोलेंगी। सिंगल हैं तो किसी के साथ एक नजर मिलना नए एहसास की शुरुआत कर सकता है, इसलिए जल्दी नजरें न फेरें। रिश्ते में हैं तो आंखों का संपर्क आपको फिर से करीब ला सकता है। हर बार लंबी बातें जरूरी नहीं होतीं, कभी-कभी एक नजर ही काफी होती है।

कन्या राशि- आज भावनाएं अचानक सामने आ सकती हैं। सिंगल हैं तो ऐसे एहसास महसूस हो सकते हैं, जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, उन्हें स्वीकार करें। रिश्ते में हैं तो आज कोई बात पहली बार दिल से कह सकते हैं। आज का दिन प्यार को सच्चा, कच्चा और इंसानी रूप में स्वीकार करने का है। इससे बातचीत और गहरी होगी।

तुला राशि- आज आपको गहरे और सच्चे जुड़ाव की जरूरत महसूस होगी। सिंगल हैं तो दिखावा या खोखली बातें आपको आकर्षित नहीं करेंगी। रिश्ते में हैं तो एक ईमानदार बातचीत आपको समझा हुआ महसूस कराएगी। आज छोटी-मोटी बातों से आगे बढ़ें और सच्चाई को चुनें। ऐसा रिश्ता चुनें जो टिके, न कि जो सिर्फ अच्छे पलों तक सीमित रहे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए आज बनेंगे धन-लाभ के योग, कानूनी मामले में मिलेगी जीत

वृश्चिक राशि- जब प्यार किसी साझा मकसद से जुड़ता है, तो रिश्ता मजबूत होता है। आज साथ मिलकर कुछ करने से नजदीकियां बढ़ेंगी। यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ा काम हो, छोटा सा साझा प्रयास भी काफी है। आज समझ आएगा कि एक ही दिशा में चलना दिलों को करीब लाता है।

धनु राशि- आज आप शोरगुल से भरे प्यार के बजाय शांत और संतुलित प्यार चाहते हैं। सिंगल हैं तो उलझन देने वाले लोगों से दूरी रखें। रिश्ते में हैं तो बहस की जगह शांति को चुनें। आज का दिन रोमांच का नहीं, संतुलन का है। सादा और सहज प्यार आज आपको सुकून देगा।

मकर राशि- आज आप देखेंगे कि हाल के समय में आपने प्यार को लेकर कितना विकास किया है। सिंगल लोगों को डेटिंग अब अलग नजर आएगी और यह समझ आएगा कि असल में क्या मायने रखता है। रिश्ते में हैं तो कुछ फर्क साफ दिख सकते हैं, डरें नहीं, बात करें। आज प्यार आगे बढ़ता है जब आप सामने वाले की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।

कुंभ राशि- जीवन की उलझनों के बावजूद आज दिल खोलने का मौका है। सिंगल हैं तो अपनी भावनाएं जाहिर करने से कोई खास बातचीत शुरू हो सकती है। रिश्ते में हैं तो आज विचारों से ज्यादा भावनाएं साझा करें। आज का दिन ईमानदारी से भरोसा बढ़ाने का है।

मीन राशि- प्यार का मतलब हर समस्या को ठीक करना नहीं होता। सिंगल हैं तो कोई आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार कर सकता है, उन्हें करने दें। रिश्ते में हैं तो हर बात सुलझाना जरूरी नहीं, कई बार सिर्फ साथ होना ही काफी होता है। आज मौजूद रहना ही सबसे बड़ा प्यार है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Love Horoscope Love Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने