Love Horoscope 16 November : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 16 नवंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि: आज भावनाएं बाहरी दिखावे से भारी पड़ेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ लुक्स देखकर किसी पर फिदा न हों और अगर रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिश्ते की उलझनों में खोए रहने की बजाय महसूस करें कि पार्टनर के साथ आप हल्का महसूस करते हैं या भारी। सच्चा प्यार अंदर से शांत करता है, बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों न हो। आज “फेयरटेल” वाली उम्मीदों की जगह उस असली, गहराई से महसूस होने वाली वेव को फॉलो करें।

वृषभ राशि: आज हंसना आपके लिए वही कर देगा, जो लंबी बातें भी नहीं कर पातीं। अगर सिंगल हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को हल्के में न लें जो आपको आज हंसा पाए और अगर रिलेशनशिप में हैं तो एक छोटी-सी मजाकिया बात भी रिश्ते की एनर्जी बदल सकती है। दबाव छोड़ें। आज आपके रिश्ते को रूटीन नहीं, खुशी चाहिए। अपने पार्टनर के साथ कोई मजेदार पल जरूर शेयर करें।

मिथुन राशि: हर चुप्पी का मतलब प्यार खत्म होना नहीं होता। अगर आप सिंगल हैं तो बातचीत में थोड़ी देर रुकावट पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को थोड़ी स्पेस दें। वो शायद किसी गहरे विचार में हों। आज भरोसे और शांत ऊर्जा की जरूरत है। कभी-कभी रिश्तों की सांस भी चुप्पी में ही चलती है।

कर्क राशि: प्यार परफेक्ट होने का नाम नहीं बल्कि हाजिर रहने का नाम है। सिंगल लोगों को आज बिल्कुल अपने असली रूप में रहना चाहिए। कोई है जो उसी रूप को देखना चाहता है। रिलेशनशिप में हैं तो सब ठीक होने का इंतजार न करें, बस मौजूद रहें और दिल से बात करें। प्यार को आपकी “परफेक्शन” नहीं, आपकी सच्चाई और हाजिरी चाहिए।

सिंह राशि: कई बार सिर्फ सुन लेना भी प्यार का सबसे बड़ा इजहार होता है। अगर सिंगल हैं तो सिर्फ बोलें नहीं, सुनें भी, क्योंकि सामने वाला कुछ गहरा कहना चाह रहा होगा और अगर रिलेशनशिप में हैं तो आज बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें। शायद पार्टनर को आपकी शांति चाहिए।

कन्या राशि: अगर आप लगातार बचते रहेंगे तो असली समस्या बड़ी हो सकती है। क्यों बार-बार पीछे हट जाते हैं जब कोई अच्छा इंसान करीब आता है? सिंगल हों या रिलेशनशिप में- आज अपने डर को पहचानने और उसका सामना करने का दिन है। असली कनेक्शन तभी आगे बढ़ता है जब दोनों अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं।

तुला राशि: अगर प्यार लेबल्स के पार देखा जाए तो सच्चाई साफ दिखाई देती है। सिंगल लोग आज किसी की पोजीशन, क्लाउट या टाइटल के पीछे न भागें- वाइब देखें। रिलेशनशिप में हैं तो “लोग क्या सोचेंगे” छोड़कर बस एक-दूसरे के रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दें। आज छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से रिश्ता मजबूत होगा।

वृश्चिक राशि: प्यार में चाहत का इजहार जरूरी है। सिंगल हैं तो ये उम्मीद न करें कि सामने वाला आपके दिल की बात खुद समझ जाएगा और अगर किसी के साथ हैं तो अपनी भावनात्मक जरूरतें छिपाएं नहीं। छोटी-छोटी बातें रिश्ते को गहरा करेंगे।

धनु राशि: प्यार सिर्फ बातें नहीं- कदम भी मांगता है। सिंगल हैं तो आज उस व्यक्ति को नोटिस करें जो “करता” ज्यादा है, बोलता कम। रिलेशनशिप में हैं तो आज अपनी कही बात पूरी करें। छोटे कदम भी भरोसा बनाते हैं। आज किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं है।

मकर राशि: आज किसी के बोलने पर पूरा ध्यान दें- यही नए रिश्ते की शुरुआत बन सकता है। रिलेशनशिप में हैं तो आज फोन नीचे रखें, पार्टनर की आंखों में देखें और प्रेमी की सुने। समय और ध्यान- ये किसी भी महंगे प्लान से ज्यादा कीमती है।

कुंभ राशि: स्पेस का मतलब प्यार कम होना नहीं है। सिंगल हैं तो खुद को थोड़ा समय दें। सही इंसान इसे समझेगा। अगर रिलेशनशिप में हैं तो आज पार्टनर को बताएं कि “स्पेस” आपके लिए क्या मतलब रखता है। थोड़ी दूरी आज क्लियरिटी लाएगी, दूरी नहीं।

मीन राशि: आप अकसर बहुत दे देते हैं। आज देखें कि आपको क्या दिया जा रहा है। सिंगल हैं तो ये सोचने में न उलझें कि सामने वाला आपको पसंद करता है या नहीं- उसका व्यवहार देखें। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर का प्यार महसूस करें। आज प्यार को सोचकर नहीं- महसूस करके समझें।