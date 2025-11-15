Love Horoscope 15 November : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Hindustan Hindi News
Sat, 15 Nov 2025 09:33 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 15 नवंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि: कभी-कभी असली प्यार वैसा नहीं दिखता जैसा आपने सोचा था। अगर सिंगल हैं तो किसी परफेक्ट कहानी का इंतजार न करें। देखें कि अभी कौन आपके जीवन में मौजूद है। अगर रिश्ते में हैं तो “ऐसा होना चाहिए” वाले ख्याल छोड़कर देखें कि असल में क्या है। आपका पार्टनर आपके मन की बात नहीं समझ सकता है। बात करें, सुनें, और असली प्यार का मजा लें। आज का दिन बताता है कि आदर्श प्यार का पीछा छोड़ें। जो साथ है उसकी कद्र करें- यही असल खुशी देता है।

वृषभ राशि: आज आपका दिल आपसे कुछ कहना चाहता है। सिंगल हैं तो खुद से पूछें- आप सच में क्या चाहते हैं? जो सही दिखता है वो नहीं, जो सही लगता है वही मायने रखता है। रिश्ते में हैं तो दिल से चेक करें- क्या आप सुने और समझे जा रहे हैं? आपकी जरूरतें ज्यादा नहीं हैं, बस उन्हें साफ सुनने की जरूरत है। आज दिल की आवाज पर भरोसा करें।

मिथुन राशि: कभी-कभी रिश्तों को बस थोड़ी-सी समझ चाहिए। सिंगल हैं तो कोई व्यक्ति धीरे-धीरे खुल रहा हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो इच्छुक नहीं है। धैर्य रखें। रिश्ते में हैं तो आज का दिन नरमी से पेश आने का है। जल्दी रिएक्ट न करें। कभी-कभी समझ और करुणा पुल बनाती है और अहंकार दीवारें।

कर्क राशि: आप आगे बढ़ने और किसी को थामे रखने के बीच अटके हुए महसूस कर सकते हैं।सिंगल हैं तो खुद से पूछें- क्या आप किसी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं या आगे बढ़ने को तैयार हैं? रिश्ते में हैं तो क्या आप वास्तव में मौजूद हैं या मुश्किल बातों से बच रहे हैं? आज का दिन सच्चाई देखने का है। प्यार में भ्रम नहीं, स्पष्टता जरूरी है।

सिंह राशि: जिस प्यार में आपका हिस्सा होना तय है वो आपको भागने नहीं देगा। सिंगल हैं तो उन लोगों को मनाने की कोशिश छोड़ें जो आपकी कीमत नहीं समझते। रिश्ते में हैं तो अकेले सब ठीक करने की कोशिश न करें। आपका पार्टनर भी आधा रास्ता तय करे। आज प्यार को शांत और स्थिर महसूस होने दें। दोनों ओर से बराबरी जरूरी है।

कन्या राशि: हर जुड़ाव बोलकर नहीं होता। सिंगल हैं तो कोई आपको चुपचाप नोटिस कर रहा हो सकता है- इन छोटे संकेतों को देखें। रिश्ते में हैं, तो आज का दिन प्यार पाने का है, सिर्फ देने का नहीं। सपोर्ट लेना कमजोरी नहीं है- ये रिश्ते को संतुलित करता है।

तुला राशि: सिंगल हैं तो अपनी पुरानी गलतियों से प्यार से पेश आएं। आज एक नया पन्ना शुरू हो सकता है। रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर से वही मीठे शब्द कहें जो किसी मेहमान का स्वागत करते हैं। कड़वाहट कभी समाधान नहीं होती। थोड़ी मुलायमियत आज रिश्ता बहुत आगे ले जाएगी।

वृश्चिक राशि: पुराने तरीके आज उबाऊ लग सकते हैं। सिंगल हैं तो नए तरीके से लोगों से मिलना शुरू करें। रिश्ते में हैं तो थोड़ी नई ऊर्जा जोड़ें। कुछ बदला हुआ माहौल। एक सरप्राइज या हल्की-फुल्की मस्ती। बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है थोड़ी-सी ताजगी कमाल करेगी।

धनु राशि: प्यार काम से दिखता है, सिर्फ बातों से नहीं। सिंगल हैं तो मीठे मैसेज ठीक हैं, लेकिन असली बात है- कोई हकीकत में आपके लिए समय निकालता है या नहीं। रिश्ते में हैं तो जो वादे किए हैं, उन्हें निभाएं। आज इरादों से ज्यादा कर्म मायने रखेंगे।

मकर राशि: आप हमेशा दिल देने से पहले सोचते हैं, पर आज थोड़ा खुलें। सिंगल हैं तो फिल्टर थोड़ा ढीला करने पर कोई जुड़ाव तुरंत गहरा महसूस हो सकता है। रिश्ते में हैं तो एक दीवार आज गिर सकती है। कुछ ऐसा कहें जो आपने हमेशा छुपाया है। छोटे-छोटे सच रिश्ते में असली भरोसा बनाते हैं।

कुंभ राशि: कभी-कभी दूरी भी प्यार होती है। सिंगल हैं तो जल्दी फैसले न लें। सही व्यक्ति आपको कभी दबाव नहीं देगा। रिश्ते में, अगर ज्यादा महसूस कर रहे हैं तो बताएं- थोड़ा समय अपने लिए लेना इनकार नहीं होता। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं- समझे जाने का नाम है, चाहे चुप्पी ही क्यों न हो।

मीन राशि: आप गहरा प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। सिंगल हैं तो अगला रिश्ता हल्के और आरामदायक स्पेस से शुरू करें। डर को मत चलाने दें। रिश्ते में हैं तो सोचें- क्या पकड़ प्रेम से है या डर से? प्यार तभी गहराता है जब दोनों को सांस लेने की आजादी मिले।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
