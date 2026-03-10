Love Horoscope, लव राशिफल: मेष समेत 12 राशियों के लिए 10 मार्च का दिन कैसा रहेगा?
Love Rashifal 10 March 2026 Horoscope: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 10 मार्च के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-
Love Horoscope Today 10 March 2026 Daily Love Rashifal, आज का लव राशिफल: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। आज 10 मार्च, मंगलवार के दिन कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि की लव लाइफ का हाल-
मेष समेत 12 राशियों के लिए 10 मार्च का दिन कैसा रहेगा?
मेष राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल सेल्फ लव पर फोकस करने की सलह देता है। अपनी भावनाओं पर विचार करने के लिए कुछ समय लें। कमिटेड लोगों के लिए लव लाइफ से जुड़ी दिक्कतें आपके धैर्य को चुनौती दे सकती हैं, जिससे निराशा हो सकती है।
वृषभ राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल बता रहा कि आपको कनेक्शन की तलाश करने से पहले खुद के स्ट्रगल को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। चुनौतियों से घिरे रहने के कारण आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। नए रिश्तों में न पड़ें बल्कि पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें।
मिथुन राशि- 10 मार्च के दिन आज के प्रेम राशिफल के अनुसार, किसी नए दोस्त से मिलने के साथ-साथ आपको प्यार के बारे में अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है, जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। सीखने की यात्रा शुरू हो गई है और आज नया मौका भी मिल सकता है।
कर्क राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल ब्रेक लेने, खुद की देखभाल पर ध्यान देने और प्यार को बढ़ने देने पर फोकस करता है। अपने साथी के साथ वाद-विवाद पर कॉन्फिडेंस से बात करें। सेंसीटिव मुद्दों पर बोलने की आपकी क्षमता आपके संबंध को मजबूत करेगी।
सिंह राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल सलह देता है कि सिंगल लोगों को खुद पर फोकस करना चाहिए। वहीं, मैरीड कपल्स को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए। यूनिवर्स आपको सरप्राइज कर सकता है। अपने मन को फ्री रखें।
कन्या राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल बता रहा है कि आपका पार्टनर आपकी ईमानदारी को महत्व देगा और इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। एक हेल्दी रिश्ते को दोनों पार्टनर्स को पर्सनल रूप से खिलने देना चाहिए।
तुला राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल कहता है कि अगर कमिटेड हैं तो अपने साथी के साथ जरूरी मुद्दों पर बात करें और करीब आएं। घर कर काम शेयर करने से आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। किसी वर्कशॉप में जाने या कुछ सीखने के बारे में सोचें।
वृश्चिक राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल फोकस करता है कि अपनी आवश्यकताओं को ईमानदारी से सामने रखें। प्यार दो लोगों के लिए है, लेकिन अपनी पहचान का सम्मान करना जरूरी है। लॉंग टर्म रिश्ते में भी आज आप खुद पर फोकस करने का रिस्क उठा सकते हैं।
धनु राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल बताता है कि थोड़ा और प्रयास और निवेश आपके प्यार की भावना को मजबूत करेगा। ऐसे दिलचस्प टॉपिक पर फोकस करें, जो आपकी बुद्धि को दर्शाते हैं। डीप लेवल पर बातचीत पर गौर करें, यह दिल जीतने का रहस्य है।
मकर राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल बताता है कि खुद को चीजों में न उलझाएं क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण प्यार को आकर्षित करेगा। रोमांटिक सरप्राइज की खोज के लिए एक्सपेक्टेशन को छोड़ें और फ्लो के साथ आगे बढ़ें।
कुंभ राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल इस बात पर गौर करता है कि प्यार को समय और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आज की एनर्जी बताती है कि आज कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने रिश्ते को वक्त दें, अपने साथी के प्रति दयालु रहें और एक साथ समय का आनंद लें।
मीन राशि- 10 मार्च के दिन आज का प्रेम राशिफल आपके प्यार की तलाश की भावना पर बहुत जोर देता है। किसी क्लब के लिए साइन अप करें या कोई नया शौक अपना सकते हैं, जो आपको डेटिंग की दुनिया में ले जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा