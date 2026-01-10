Love Horoscope 10 January : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल

Hindustan Hindi News
Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 10 जनवरी को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार।

Jan 10, 2026 09:33 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Rashifal Today 10 January 2026 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 10 जनवरी को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज प्यार में दिखावे से ज्यादा सुकून जरूरी रहेगा। अगर सिंगल हैं तो जरूरत से ज्यादा रोमांस के पीछे भागने की बजाय खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करने पर ध्यान दें। रिश्ते में हैं तो बड़े जेस्चर की जगह सच्ची और सीधी बात बेहतर रहेगी। दिन साधारण है, लेकिन दिल स्थिर रहेगा।

वृषभ राशि- आज किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है, जो पहले थोड़ा दूर लगता था। सिंगल हैं तो किसी से बातचीत आसानी से शुरू होगी और दिल को अच्छी लगेगी। रिश्ते में हैं तो पार्टनर के बदले हुए रवैये को समझें और सराहें। आज आपके प्यार की मेहनत का असर दिखेगा।

मिथुन राशि- आज भावनाएं धीरे-धीरे साफ होती जाएंगी। जो बात पहले हल्की-सी लग रही थी, अब गहरी हो सकती है। सिंगल लोगों को किसी जाने-पहचाने व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस हो सकता है। रिश्ते में हैं तो हल्का-फुल्का माहौल फिर से पुरानी ताजगी ले आएगा।

कर्क राशि- प्यार में बदलाव धीरे और शांति से आएगा। सिंगल हैं तो कल की चाह आज उतनी जरूरी न लगे और यही साफ सोच आपको राहत देगी। रिश्ते में हैं तो कुछ नई भावनाएं अजीब लग सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनाइए। धीरे-धीरे आगे बढ़ें।

सिंह राशि- आज किसी का नरम और स्नेहभरा व्यवहार आपका दिल पिघला सकता है। सिंगल हैं तो किसी की शांत मौजूदगी भरोसा दिलाएगी। रिश्ते में हैं तो पार्टनर का धैर्य और care आपको गहराई से छुएगा। याद रखें, प्यार हमेशा जोर से नहीं बोलता।

कन्या राशि- आज अचानक कुछ खास महसूस हो सकता है। सिंगल हैं तो एक साधारण बातचीत भी दिल में हलचल ला सकती है। रिश्ते में हैं तो रोजमर्रा से हटकर बिताया गया पल नई भावना जगा सकता है। दिल की सुनें, हर चीज दिमाग से नहीं समझी जाती।

तुला राशि- आज आप खुद में सहज महसूस करेंगे। सिंगल हैं तो ज्यादा कोशिश न करें — बस खुद जैसे हैं वैसे रहें, लोग खुद आकर्षित होंगे। रिश्ते में हैं तो आपकी सादगी ही पार्टनर को और करीब लाएगी। दिन को हल्के अंदाज में गुजरने दें।

वृश्चिक राशि- आज अतीत का कोई भावनात्मक बोझ हल्का होता महसूस होगा। सिंगल लोगों के लिए पुरानी चोटें अब रास्ता नहीं रोकेंगी। रिश्ते में हैं तो छोटी-मोटी बेचैनी आज उतनी असरदार नहीं रहेगी। आप आगे बढ़ने के लिए जगह बना रहे हैं।

धनु राशि- आज प्यार तब आसान लगेगा जब आप ज्यादा सोचेंगे नहीं। सिंगल हैं तो बिना भविष्य की चिंता किए किसी के साथ वक्त बिताएं- यही जुड़ाव गहरा हो सकता है। रिश्ते में हैं तो छोटी-सी बात या पल, बड़े भाषण से ज्यादा मायने रखेगा।

मकर राशि- आज खामोशी भी बहुत कुछ कह सकती है। किसी की एक नजर या शांत मौजूदगी दिल में रह सकती है। रिश्ते में हैं तो बिना बोले बिताया गया पल भी प्यार जता सकता है। छोटे-छोटे इशारे आज ज्यादा खास रहेंगे।

कुंभ राशि- आज प्यार अपने तरीके से सामने आएगा। सिंगल हैं तो किसी दोस्त या करीबी का सहारा और अपनापन दिल छू सकता है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर की छोटी-सी मदद या केयर आपको खास महसूस कराएगी।

मीन राशि- आज प्यार हल्का, खुश और मस्ती भरा रहेगा। सिंगल हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी लोगों को आकर्षित करेगी। हंसी-मजाक और प्यारी बातचीत नए रास्ते खोल सकती है। आज गंभीर बातें नहीं, बस पल का आनंद लें।

