Love Horoscope 1 November : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Hindi Newsधर्म न्यूज़Love Horoscope Today, 1 November 2025 Rashifal Future Predictions for All Zodiac Signs
Sat, 1 Nov 2025 08:58 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 1 नवंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि: आज प्यार में थोड़ा धीमापन रहेगा और यही सही है। अगर सिंगल हैं तो कोई शख्स बिना कुछ कहे आपकी तरफ दिलचस्पी दिखा सकता है। जल्दीबाजी न करें, वक्त को अपना काम करने दें। अगर रिलेशन में हैं तो थोड़ा स्पेस दें, ज्यादा बात या प्लान न करें। बस साथ रहना ही काफी है।

वृषभ राशि: आज प्यार में थोड़ा उलझन महसूस हो सकता है। कोई पुराना या नया व्यक्ति अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ईमानदारी से बोलें। रिश्ते में हैं तो मन की बात खुलकर कहें, चुप रहना गलतफहमी बढ़ा सकता है। आज सच्ची बातचीत बहुत कुछ सुधार सकती है।

मिथुन राशि: आज का दिन शांति भरा रहेगा। अगर सिंगल हैं तो किसी के साथ बिना ज्यादा बात किए भी अच्छा कनेक्शन महसूस हो सकता है। कपल्स के लिए भी ये दिन बिना किसी तनाव वाला रहेगा। बस साथ रहिए, चुप रहना भी एक तरह का प्यार है।

कर्क राशि: आज प्यार को लेकर कुछ बातें साफ नहीं लगेंगी। किसी के इशारों को समझने की कोशिश छोड़िए और सीधा पूछ लीजिए। अगर रिश्ते में हैं तो सामने वाले से खुलकर बात करें। गेस करने से अच्छा है सीधी बात, इससे रिश्ता और मजबूत बनेगा।

सिंह राशि: आज दिल कुछ ज्यादा सच्चाई मांग रहा है। अगर सिंगल हैं तो पहले खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। और अगर रिलेशन में हैं तो अपनी जरूरतें सामने रखिए। जो महसूस हो वो बोलिए, छिपाइए मत। जब आप सच्चे बनते हैं, प्यार और साफ होता है।

ये भी पढ़ें:खाटू श्याम की आरती: ॐ जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे….

कन्या राशि: आज प्यार को सुलझाने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। कोई दिल की बात शेयर करेगा तो सलाह देने के बजाय बस सुन लीजिए। पार्टनर के साथ भी यही करें। हर बात का हल नहीं चाहिए, बस ध्यान दीजिए। यही प्यार को गहराई देता है।

तुला राशि: आज पुराने पैटर्न दोहराने से बचें। अगर सिंगल हैं तो ऐसे लोगों की तरफ न खिंचें जो पहले आपको उलझा चुके हैं। रिलेशन में हैं तो पुरानी आदतें या रिएक्शन दोहराने से बचिए। इस बार थोड़ा अलग तरीके से चीजों को संभालिए।

वृश्चिक राशि: आज प्यार में दिखावे से ज्यादा सच्चाई चलेगी। किसी को इंप्रेस करने की कोशिश छोड़िए और दिल की बात बताइए। पार्टनर से खुलकर बात करें। सच्चाई ही रिश्ते को गहराई देती है।

धनु राशि: आज प्यार में सादगी अपनाइए। सिंगल हैं तो कोई आपकी सच्चाई देखकर आकर्षित हो सकता है। रिलेशन में हैं तो छोटे-छोटे पल को एंजॉय करें। बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं। बस साथ रहना ही काफी है।

मकर राशि: आज कोई आपकी सच्ची अच्छाई को नोटिस करेगा। सिंगल हैं तो ये ध्यान रखें, और रिलेशन में हैं तो पार्टनर की तारीफ को दिल से स्वीकारें। आपको भी प्यार जताने का मौका मिलेगा।

कुंभ राशि: आज प्यार छोटी-छोटी बातों में दिखेगा। किसी का मेसेज, मुस्कान या तारीफ बहुत मायने रखेगी। पार्टनर जो छोटी कोशिशें करता है, उन्हें नोटिस करें। यही प्यार की असली पहचान है।

मीन राशि: आज प्यार को लेकर बहुत उम्मीदें न रखें। सिंगल हैं तो किसी चीज को जल्दी मत बढ़ाइए, धीरे-धीरे बढ़ने दें। अगर रिश्ते में हैं, तो प्लान या उम्मीदें थोड़ी ढीली छोड़ दें। प्यार को सांस लेने दें। जितना आराम देंगे, उतना खूबसूरत बनेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
