Love Horoscope 5 October : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 5 अक्टूबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष राशि- अपनी भावनाओं को न दबाएं। जो महसूस करते हैं, वही कहें। किसी के रहने या न रहने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदार हैं और यही आपकी असली ताकत है।

वृषभ राशि: सच्चे रहें और वही बताएं जो आपको अच्छा लगे। कितना समय है और किस गति में आप सहज हैं, ये साफ बताएं। अगर रिश्ते में हैं, तो अपने मूड में ईमानदार रहें और नकली मुस्कान से तनाव न छुपाएं। सिंगल हैं तो किसी की नकल करके प्रभावित करने की कोशिश न करें। कपड़े, अंदाज और योजना सरल रखें।

मिथुन राशि: सिंगल होना मतलब आप जान-बूझ कर विकल्प चुन रहे हैं। मानसिक रूप से नए अनुभव चाहिए, लेकिन दिल तर्क चाहता है। रिलेशनशिप में हैं तो हल्की-फुल्की बातचीत से आगे की बातें मांगें। सिंगल हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति को चुनें जो स्थिर और जिज्ञासु हो। लंबी और शांत बातचीत के लिए सही जगह चुनें।

कर्क राशि: अपनी असली जरूरतें और कमजोरियां बिना डर के दिखाएं। शादीशुदा हैं तो घर का काम बराबर बांटें और थक जाने पर आराम मांगें। सिंगल हैं तो ऐसे डेट्स से बचें जहां पूरी योजना आपको संभालनी पड़े। जवाब समय पर और सीधे दें। शांत जगह चुनें। निभाया हुआ वादा हमेशा खाली वादों से ज्यादा महत्व रखता है।

सिंह राशि: जो आपको सच में समझता है, वह आपको पूरे रूप में देखेगा। आधा नहीं। ड्रामा सहने के लिए अपनी चमक मत घटाइए। रिलेशनशिप में हैं तो उनकी मौजूदगी, तारीफ और फॉलो-थ्रू मांगें। संकेत स्पष्ट दें, कर्म देखें। दिन के अंत तक पता चलेगा कौन आपके साथ मजबूती से खड़ा है।

कन्या राशि: भरोसा प्यार का आधार है। इसे ध्यान से बढ़ाएं। छोटे वादे करें और बार-बार निभाएं। रिलेशनशिप में हैं तो रोजाना एक चेक-इन और साप्ताहिक योजना रखें। सिंगल हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुनें जो समय पर जवाब और प्रयास करे। डेट सरल रखें। अपनी सीमाएं और जरूरतें साफ बताएं।

तुला राशि: आपकी खुशी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। रिलेशनशिप में हैं तो हल्की और मज़ेदार योजनाएं साझा करें। सिंगल हैं तो ऐसे लोगों को चुनें जो आपके अंदाज की सराहना करें। मैसेज संतुलित रखें। जीवंत जगह पर मिलें, बातचीत और संगीत हो। रात तक पता चलेगा कौन आपकी खुशी में इजाफा करता है।

वृश्चिक राशि: दिल की पुकार को भ्रमित न करें। किसी की कमी महसूस करना यह साबित नहीं करता कि आप मेल खाते हैं। रिलेशनशिप में हैं तो देखें रोजमर्रा का व्यवहार भरोसा बनाए रखता है या नहीं। सिंगल हैं तो मिश्रित संकेतों से बाहर निकलें। अपनी योजनाएं निजी और संक्षेप रखें। स्पष्ट प्रश्न पूछें और जवाब स्वीकार करें।

धनु राशि: दूसरों को दिखने के बजाय खुद को दिखाने का जोखिम उठाएं। अपनी असली पहचान दिखाएं। अपने विचार, दिनचर्या और सीमाएं। रिलेशनशिप में हैं तो एक वास्तविक आशा साझा करें और उस पर काम करने की तारीख तय करें। सिंगल हैं तो सीधे मैसेज दें। खुली जगह चुनें, समय का ध्यान रखें।

मकर राशि: आप बहुत देते हैं; बदले में क्या मिलता है? रिलेशनशिप में हैं तो नियमित चेक-इन और योजना तय करें। सिंगल हैं तो ऐसे रिश्तों को चुनें जो आपके समय, पैसे और ऊर्जा का सम्मान करें। सरल और स्पष्ट रहें। प्रेमी की छोटी मदद करना आपकी बात उनको समझा देगी।

कुंभ राशि: आप केवल ऐसे संबंध के हकदार हैं जो उलझन न डालें। रिलेशनशिप में हैं तो साफ करें। कितनी बार बात होती है और झगड़े कैसे सुलझाते हैं। सिंगल हैं तो समय और स्थान तय करने वाला प्लान मांगें। देर से जवाब और अधूरा प्लान से बचें। सिर्फ एक निजी विचार साझा करें और देखें कौन सच में सुनता है।

मीन राशि: अगर प्यार पाने के लिए भीख मांगनी पड़े, तो वह प्यार नहीं है। एक बार मांगें, फिर रोक दें और जवाब पर भरोसा करें। रिलेशनशिप में हैं तो आज एक सहायक कदम मांगें और फॉलो-अप नोट करें। सिंगल हैं तो देर से जवाब और अधूरी योजनाओं का पीछा न करें। शांत बातचीत का माहौल चुनें। संदेश छोटा और साफ रखें।