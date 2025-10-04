Love horoscope aaj ka rashifal 4 october 2025 future predictions today lucky and unlucky zodiac signs rashi Love Horoscope 4 October : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Love horoscope aaj ka rashifal 4 october 2025 future predictions today lucky and unlucky zodiac signs rashi

Love Horoscope 4 October : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 4 अक्टूबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 08:58 AM
share Share
Follow Us on
Love Horoscope 4 October : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 3 अक्टूबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष राशि: आज अपने रिश्तों और भावनाओं का संतुलन देखने का सही समय है। कॉल और जवाब में कितना समय और ऊर्जा लग रही है, उस पर ध्यान दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो दोनों बराबरी से योजनाओं में शामिल हों। अगर अविवाहित हैं तो ऐसी बातों से बचें जिनमें केवल चमक-दमक हो। सीधे सवाल करें और स्पष्ट जवाब स्वीकार करें। शाम को आराम और शांति के लिए थोड़ा समय निकालें।

वृषभ राशि: प्यार में "ना" कहना भी ठीक है। अपने समय और ऊर्जा के लिए हल्की सीमा बना लें। अतिरिक्त काम विनम्रता से मना कर दें। अविवाहित हैं तो ऐसी मुलाक़ातों से बचें जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खातीं। साफ और तटस्थ भाषा में बात करें। छोटी मुलाक़ात रखें और भ्रमित स्थिति से बचें। सही इंसान समझेगा और साथ रहेगा।

मिथुन राशि: भावनाओं को स्वाभाविक रफ्तार से बढ़ने दें। रिश्ते में हैं तो बदलती ज़रूरतों पर खुलकर बात करें। अविवाहित हैं तो बदलती चाल को बिना किसी दोषभाव के स्वीकार करें। बातचीत को साफ और संक्षिप्त रखें। डेटिंग प्रोफ़ाइल अपडेट करना या सच्चे संदेश भेजना लाभदायक रहेगा। शाम में कोई छोटा-सा एहसास मिल सकता है।

कर्क राशि: प्यार का मतलब अपनी नींद, समय और पैसों की कुर्बानी देना नहीं है। रिश्ते में हैं तो कामों का बराबर बंटवारा करें। अविवाहित हैं तो देर से आने वाले जवाबों और अस्पष्ट योजनाओं पर समय न गवाएं। ऐसी जगह मिलें जहाँ आप सहज महसूस करें। स्पष्ट बोलें कि मदद कैसी चाहिए।

सिंह राशि: आप सम्मान और सराहना के हकदार हैं। रिश्ते में हैं तो साथी से कद्र और मौजूदगी की उम्मीद रखें। अविवाहित हैं तो उन पर ध्यान दें जो आपको बिना कुछ साबित किए सराहते हैं। सरल योजनाएं बनाइए और स्पष्ट संदेश भेजें। असली दिलचस्पी आपके साथ रहेगी, बाकी को छोड़ दें।

कन्या राशि: प्यार ऐसा होना चाहिए जो चुना गया हो, केवल सुविधा के लिए नहीं। रिश्ते में हैं तो गुणवत्तापूर्ण समय की योजना बनाएं। अविवाहित हैं तो अधूरी योजनाओं और देर से मिलने के न्यौते से बचें। संदेश साफ रखें और सादी जगह पर मिलें। आज रात समय पर किया गया छोटा-सा इशारा बहुत मायने रखेगा।

तुला राशि: सही सीमाएं ही प्यार को सुरक्षित बनाती हैं। रिश्ते में हैं तो एक ऐसा समय तय करें जब आप दोनों बिना बहस के आराम कर सकें। अविवाहित हैं तो अपने डील-ब्रेकर्स पहले से तय करें और उनका पालन करें। छोटा और संतुलित प्लान अच्छा रहेगा। शाम तक मन हल्का हो जाएगा।

वृश्चिक राशि: इज्जत तभी है जब मेहनत दोनों तरफ से हो। रिश्ते में हैं तो बराबरी से योजना और समय पर जवाब की अपेक्षा करें। अविवाहित हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुनें जो काम से साबित करे, केवल तारीफ़ से नहीं। किसी भरोसेमंद मित्र की बात सुनें और साहसिक निर्णय लें।

धनु राशि: आज प्यार में रफ्तार धीमी रखें। रिश्ते में हैं तो फोन से दूर बैठकर जल्दी डिनर करें। अविवाहित हैं तो एक ही योजना पर टिके रहें। सीधी बातें करें और समय पर विदा लें। लाल और हरी दोनों संकेतों को ध्यान से देखें।

मकर राशि: प्यार वैसे ही पाना ज़रूरी है जैसे आपको चाहिए। रिश्ते में हैं तो रोज़ का छोटा-सा नियम तय करें। अविवाहित हैं तो अपनी गति और मिलने का तरीका साफ बताएं। व्यस्तता में भी जुड़ाव के लिए थोड़ा समय अलग करें। एक सच्चा संदेश सही असर डालेगा।

कुंभ राशि: आप संवेदनशील जरूर हैं, पर अब दबना स्वीकार नहीं कर रहे। रिश्ते में हैं तो साफ बोलें कि क्या चोट पहुँचाता है और क्या सहारा देता है। अविवाहित हैं तो उन लोगों से दूर रहें जो आपको "बहुत ज़्यादा" कहते हैं। एक ईमानदार संदेश भेजें। सच्चाई से उलझनें दूर होंगी।

मीन राशि: आज भावनात्मक स्पष्टता जरूरी है। जवाब देने से पहले सरल शब्दों का प्रयोग करें। रिश्ते में हैं तो एक मुद्दा चुनकर धीरे-धीरे हल करें। अविवाहित हैं तो समय और जगह की ठोस योजना मांगें। शांत जगह चुनें और साफ बोलें। सही व्यक्ति स्थिर जवाब देगा।

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।