Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Love horoscope aaj ka rashifal 21 october 2025 future predictions today lucky and unlucky zodiac signs rashi
Love Horoscope 21 October : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Love Horoscope 21 October : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 21 अक्टूबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार।

Tue, 21 Oct 2025 08:54 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 21 अक्टूबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष राशि- आज प्यार और रिश्तों में धीरे-धीरे बात करना जरूरी है। अपने मन की बात तो कहो, लेकिन नरमी से। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाले की बात ध्यान से सुनें, उन्हें बोलने दें। जल्दी में फैसला न लें, धीरे-धीरे चीजें सही ढंग से बनेंगी। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की बात बीच में न काटें। छोटी सी बात को समझें। बड़ी समस्या बनने से रोक लें।

वृषभ राशि- आज प्यार छोटे-छोटे कामों में दिखेगा। सिंगल हैं तो मुस्कान, छोटा मैसेज या प्यारा नोट किसी को खुश कर सकता है। रिलेशन में हैं तो पार्टनर की कही छोटी बात याद करके बताना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आज बड़े शब्दों या गिफ्ट से ज्यादा, छोटे-छोटे एहसास और ध्यान रखना ही प्यार दिखाएगा।

मिथुन राशि-आज सच्चा रहना सबसे जरूरी है। सिंगल लोगों के लिए जो महसूस करते हैं वही साफ बोलें, बनावटी न बनें। सही इंसान आपकी सच्चाई से जुड़ जाएगा। रिलेशन में हैं तो दिल की जो भी बात भारी लग रही हो, उसे खुलकर कहें। थोड़ी गड़बड़ लगे तो भी ठीक है, यह रिश्ता मजबूत करने का मौका है। प्यार सुंदर शब्दों से नहीं, सच्चे पलों और सीधी बातों से बनता है।

ये भी पढ़ें:गोवर्धन पूजा कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, उपाय, आरती

कर्क राशि- आज थोड़ी शांति और खामोशी रह सकती है, और यह बुरा संकेत नहीं है। अगर सिंगल हैं तो कोई आपके बारे में चुपचाप सोच सकता है। रिलेशन में हैं और पार्टनर दूर लग रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा स्पेस दें। हर चुप्पी का मतलब बुरा नहीं होता। कभी-कभी प्यार खामोशी में भी खिलता है।

सिंह राशि- आज खुद से प्यार करना जरूरी है। सिंगल हैं तो सोचें कि आप किसी को सिर्फ खालीपन भरने के लिए ढूंढ तो नहीं रहे। पहले खुद खुश रहें, सही साथी खुद आ जाएगा। रिलेशन में हैं तो मूड ठीक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखें, साथी पर न डालें। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, तो रिश्ता भी आसानी से चलता है।

कन्या राशि: आज चुप न रहें, अपनी बात साफ़-साफ़ कहें। सिंगल हैं तो जो महसूस करते हैं वही बोलें। रिलेशन में हैं तो जो बात मन में है, कह दें। छोटी बात लग सकती है, लेकिन असर बड़ा होगा। आज की सच्चाई कल बहुत कुछ बदल सकती है।

तुला राशि: आज प्यार आपसे सच्चाई की मांग करता है। सिंगल हैं तो हल्के-फुल्के अंदाज में सच बोलें, यह आपकी पहचान बन जाएगी। रिलेशन में हैं तो किसी डर या उम्मीद के बारे में खुलकर बात करें। थोड़ी कमजोरी दिखाना भी ठीक है, यह रिश्ते की गहराई बढ़ाता है।

वृश्चिक राशि: आज दिल थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, कोई बात नहीं। सिंगल हैं तो चीजों को धीरे-धीरे होने दें, जल्दी नाम न दें। रिलेशन में हैं और पार्टनर समझ नहीं आ रहे, तो जल्दी निष्कर्ष न निकालें। थोड़ा समय दें, सब साफ हो जाएगा। हर सवाल का जवाब तुरंत लेना जरूरी नहीं है।

धनु राशि: आज दिल बोलना चाहता है, तो बोलो> सिंगल हैं तो खुद को छुपाओ मत, सच्चा रूप दिखाएं। थोड़ी कोशिश भी बड़ा असर डाल सकती है। रिलेशन में हैं तो जो मन में अटका है, कह दें। थोड़ी असहजता आएगी, लेकिन इससे सच में जुड़ाव बढ़ेगा।

मकर राशि: आप अक्सर हर चीज सही करने की कोशिश करते हैं, पर आज बस साथ रहना ही प्यार है। रिलेशन में हैं तो दिखावे की जरूरत नहीं, बस पास बैठें और पल जिएं। आपका ध्यान ही सबसे बड़ा तोहफा है।

कुंभ राशि: आज आपके शब्दों में ताकत है। सिंगल हैं तो नरमी से बात करें। रिलेशन में हैं तो गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य से सुनें और बोलें। आज सही होना नहीं, प्यार दिखाना जरूरी है।

मीन राशि: आज प्यार जोर से नहीं, धीरे-धीरे दिखेगा। रिलेशन में हैं तो चुपचाप प्रेमी के साथ बैठें। कभी-कभी शांत लम्हे सबसे गहरी मोहब्बत दिखाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Love Horoscope Love Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने