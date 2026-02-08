Hindustan Hindi News
Love Rashifal Today 8 Feb: सिंगल्स के लिए खास दिन, रिश्तों में बनेगी समझ, पढ़ें आज का लव राशिफल

संक्षेप:

Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 8 फरवरी को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार।

Feb 08, 2026 07:15 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मेष राशि- आज प्यार शांत रहेगा, लेकिन फीलिंग्स काफी गहरी होंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से छोटी-सी बातचीत भी दिल को छू सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो नजरों या बिना कुछ बोले एक-दूसरे को समझने का एहसास मिलेगा। आज बड़े-बड़े ड्रामे या ओवरएक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। छोटी बातों में ही अपनापन दिखेगा।

वृषभ राशि- आज आप अपनी इमोशनल बाउंड्री साफ रखेंगे। सिंगल हैं तो बिना झिझक किसी ऑफर को “न” कह पाएंगे। रिलेशनशिप में गलतफहमियों को शुरू में ही क्लियर कर लेंगे। आज कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा, बस साफ-साफ बात होगी। आप ओवर-एडजस्ट करना छोड़ेंगे और इससे खुद को बेहतर महसूस करेंगे। इससे रिश्ते में रिस्पेक्ट बढ़ेगी।

मिथुन राशि- आज आप शांति से जुड़ने के करीब हैं। सिंगल हैं तो किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिसकी एनर्जी बहुत सुकून देने वाली होगी। रिलेशनशिप में हैं तो कंट्रोल करने की जगह चीजों को आराम से चलने दें। ओवरथिंकिंग छोड़ेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देंगे, तब प्यार अपने आप फ्लो करेगा।

कर्क राशि- आज थोड़ा गार्ड डाउन करना फायदेमंद रहेगा। सिंगल हैं तो कोई छोटी-सी बातचीत आपको अचानक बहुत पर्सनल लग सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो अपने दिल की कोई सॉफ्ट बात पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। आज वल्नरेबिलिटी से रिश्ता कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत होगा।

सिंह राशि- आज अपने लव लाइफ को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करना छोड़ दें। सिंगल हैं तो जो आपने अपने दिमाग में स्टोरी बना रखी है, उससे बाहर निकलेंगे तो असली कनेक्शन बन पाएगा। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के बारे में कम अनुमान लगाएंगे, जिससे टकराव कम होगा। जब आप मान्यताओं में उलझना छोड़ देंगे, तो रिश्ता स्मूद चलेगा।

कन्या राशि- आज समझ आएगा कि कम्फर्ट का मतलब बोरियत नहीं होता। प्यार में ड्रामा से ज्यादा सुकून जरूरी है। सिंगल हैं तो गेम खेलना छोड़कर खुद को जैसा हैं वैसा स्वीकार करेंगे। रिलेशनशिप में हैं तो एक स्टेबल और भरोसे वाला रिश्ता महसूस करेंगे, जिस पर आगे का फ्यूचर बनाया जा सकता है।

तुला राशि- आज आप उन लोगों को पहचान पाएंगे जो सच में आपकी बात सुनते हैं। सिंगल हैं तो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान जाएगा जो बिना टोके आपकी बात सुनते हैं। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर कैसे सुनता है, ये आपको ज्यादा महसूस होगा। आज आपको ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगेगा जो बस मौजूद रहते हैं, बिना ज्यादा शोर किए।

वृश्चिक राशि- आज सिर्फ तारीफ सुनना काफी नहीं लगेगा, बल्कि आप चाहेंगे कि सामने वाला आपको समझे और महसूस करे। आप पार्टनर से उम्मीदें ज्यादा साफ तरीके से सेट करेंगे। आज समझ आएगा कि सच्चा रिश्ता सिर्फ बड़े-बड़े लव डिक्लेरेशन से नहीं बनता, बल्कि साथ बैठकर चुपचाप समय बिताने से भी गहराता है।

धनु राशि- आज कनेक्शन तब सही लगेगा जब वह नेचुरल होगा, फोर्स किया हुआ नहीं। सिंगल हों या रिलेशनशिप में, छोटी-छोटी केयर और गर्मजोशी वाली बातों में गहराई महसूस होगी। बिना बोले फील करने की आपकी क्षमता आज रिश्तों को मजबूत बनाएगी। आज बस देखिए और महसूस कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए।

मकर राशि- आज आपको याद दिलाया जाएगा कि प्यार कमाने की चीज नहीं है। सिंगल हों या रिलेशनशिप में, पार्टनर का अटेंशन पाने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत मत कीजिए। आप वैसे ही काफी एफर्ट डालते हैं, लेकिन प्यार में खुद को प्रोजेक्ट मैनेजर मत बनाइए। दिल को थोड़ा फ्री छोड़िए।

कुंभ राशि- आज अपने दिल की उलझन को साफ करने का मौका मिलेगा। सिंगल हैं तो एक छोटी-सी बातचीत से किसी की सच्ची फीलिंग्स समझ आ सकती हैं। रिलेशनशिप में हैं तो खुलकर बात करने से दूरी कम होगी। आज साफ कम्युनिकेशन रिश्तों में क्लैरिटी लाएगा।

मीन राशि- आज प्यार बड़े जेस्चर से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी केयर से दिखेगा। सिंगल हों या रिलेशनशिप में, लोगों के काम करने के तरीके में आपको अपनापन नजर आएगा। आज समझ आएगा कि इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब सामने वाला लगातार आपके साथ मौजूद रहेगा, तभी भरोसा मजबूत बनेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

