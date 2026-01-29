Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़love and relationshop horoscope today prediction 29 january 2026 aaj ka love rashifal
लव राशिफल 29 जनवरी: इस राशि को नहीं है प्यार के पीछे भागने की जरूरत, सिंगल लोग दें इस बात का ध्यान

लव राशिफल 29 जनवरी: इस राशि को नहीं है प्यार के पीछे भागने की जरूरत, सिंगल लोग दें इस बात का ध्यान

संक्षेप:

Love and Relationship Horoscope Today: अपनी लव लाइफ से जुड़ी बात हर किसी के लिए काफी सेंसेटिव होती है। प्यार के रिश्ते में कई चीजें मायने रखती हैं, जिसका ख्याल रखना समय-समय पर जरूरी हो जाता है। जानिए 29 जनवरी के लिए आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है?

Jan 29, 2026 07:38 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Love Horoscope 29 January 2026: प्यार का रिश्ता सबसे नाजुक है और इसे देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अगर पता चल जाए कि आने वाले समय में हमारी लव लाइफ में क्या होने वाला है तो चीजें कितनी आसान हो सकती हैं। आप आज अपनी लव लाइफ में होने वाली हर एक चीज के बारे में गहराई से जान सकते हैं। नीचे पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि वालों का लव राशिफल…

मेष (Aries)

आज आपको प्यार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज हर एक चीज को महसूस करने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप खुद को ज्यादा कोशिश करने से रोक सकते हैं। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो आज आपको समझ आएगा कि पार्टनर आपको धीरे-धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। आज छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखने वाले हैं।

वृषभ (Taurus)

आज प्यार के लिए अच्छा दिन है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी का अचानक से दिया गया जवाब आपको चौंकाने का काम करेगा। हालांकि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज पार्टनर के साथ अपनापन बढ़ेगा। आपको आज समझ आएगा कि हर चीज परफेक्ट होनी जरूरी नहीं है।

मिथुन (Gemini)

आज आप इमोशनल तौर पर गहराई से जुड़ने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी की सच्चाई आपको उसकी ओर खींचेगी। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज दिखावे से ज्यादा आपको दिल से कई गई बातचीत की चाह होगी। आज खुलकर अपने दिल की बात शेयर कर दें।

कर्क (Cancer)

आज बड़े-बड़े वादे करने से बचें। आपके छोटे-छोटे जेस्चर ही बहुत मायने रखने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी का लगातार साथ देना आपके मन को छू जाएगा। आपको समझ आएगा कि आपके साथ वाकई में कौन खड़ा है? अगर आप रिलेशन में हैं तो आज पार्टनर की कोई बात आपके दिल को छू लेगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा।

सिंह (Leo)

आज आप चीजों को बिना जज किए ही समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी की दिलचस्पी आपमें जागेगी। अगर आप रिलेशन में हैं तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। आज किसी भी चीज का अनुमान लगाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें।

कन्या (Virgo)

आज आप अपने पास्ट से बाहर निकलेंगे। जो लोग सिंगल हैं वो अपने पुराने किसी दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में शिकायत की कोई जगह नहीं रहेगी। नई चीजें सामने आएंगी। नया रिश्ता आपकी जिंदगी और मन में ताजगी लेकर आएगा। पुराने जख्मों को खुद पर हावी ना होने दें।

तुला (Libra)

आज किसी की छोटी सी बात आपको उम्मीद से ज्यादा छू सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आज एक प्यारा सा मैसेज या फिर साथ बिताया गया छोटा सा लम्हा भी बहुत मायने रखने वाला है। अगर आप रिलेशन में हैं तो कोई पुरानी बात याद आएगी जो आपको आपके पार्टनर से गहराई से जोड़ने का काम करेगा।

वृश्चिक (Scorpio)

आज आपको प्यार को लेकर कोई गहरी समझ आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप सब कुछ सही करने की कोशिश ना करें। अपनी खुशियों पर भी ध्यान दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर के पास रहने से ही आपको सुकून मिलने वाला है। ये ना सोचते रहें कि ऐसा करना गलत है।

धनु (Sagittarius)

आज कोई इंसान आपको अपनी ओर खींच सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी शांत और प्यारे इंसान से गहराई महसूस करने वाले हैं। आप लोगों को और समझना चाहते हैं। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज आपका पार्टनर आपको इमोशनल तौर पर पास लेकर आएगा। हर चीज में जल्दबाजी ना करें। आज ईमानदारी से पेश आएं।

मकर (Capricorn)

आज आप ओवरथिंक करने की बजाय सिर्फ चीजों को महसूस करने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप सोचेंगे कि सामने वाला शख्स आपको कैसा महसूस करवाता है? अगर आप रिश्ते में हैं तो आज आप देखेंगे कि पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं। आज के दिन आप अपने दिल की सुनें।

कुंभ (Aquarius)

आज प्यार के मामले में दिन सही जाने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आज बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे आप कोई ऐसा फैसला लेंगे, जिससे आप खुद चौंक जाएंगे। आज आप इमोशनल तौर पर खुश रहने वाले हैं। आज आप ईमानदारी के साथ हर एक चीज करें।

मीन (Pisces)

आज आप किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। यही आज की सबसे खास बात है। आपकी सादगी को लोग काफी पसंद करने वाले हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहने की कोशिश करें।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in

संपर्क: नोएडा: +91 9910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
