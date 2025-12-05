लव राशिफल 5 दिसंबर: तुला राशि वाले सिंगल करेंगे ऐसे शख्स की तलाश, मीन राशि को मिलेगा रियलिटी चेक

संक्षेप: Love Horoscope Today 5 December 2025: प्यार में हर एक छोटी चीज मायने रखती है। ऐसे में कोई भी गलती सारी चीज खराब कर देती है। जानें आज यानी 5 दिसंबर को राशिचक्र की कुल 12 राशियों की लव लाइफ में आज क्या-क्या होगा?

मेष आज आपका दिमाग तेजी से भागने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो हर एक फीलिंग्स को तौलने की जरूरत नहीं है। जहां आपका दिल करें, वहीं आगे बढ़ें। आज अचानक ही आपकी मुलाकात किसी इंटरेस्टिंग इंसान से हो सकती है। अगर आप रिलेशन में हैं तो अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी बात भी इस रिश्ते को और मजबूत बना सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृष आज आपका सच बोलना रिश्ते को नई मजबूती दे सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाले के साथ आज आप अपनी कमियों को भी डिस्कस कर पाएंगे। भरोसा होगा तभी रिश्ते की नींव सही पड़ेगी। जो लोग रिलेशन में हैं, वो आज सच्चाई को महत्व देंगे। कई बार ईमानदारी से कही गई बात बहुत गहरा असर छोड़ती है।

मिथुन आज एक मुलाकात ही काफी होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी के साथ होने वाली छोटी सी बातचीत या नजरें मिलाना भी खास मूमेंट ले आ सकता है। वहीं अगर आप रिलेशन में हैं तो आज पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। एक सिंपल सा पल भी आप दोनों को एक-दूसरे के करीब ला सकता है। आज किसी भी तरह की प्लानिंग ना करें। बस पार्टनर के साथ हर एक मूमेंट को जीने की कोशिश करें।

कर्क आज प्यार के मामले में आपका दिल ओपन अप होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज प्यार की एंट्री हो सकती है। बस अपनी ओर से फीलिंग्स को लेकर ईमानदार रहें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज एक छोटा सा मूमेंट भी आपको और आपके पार्टनर को नजदीक ला सकता है। आज प्यार की ओर कदम बढ़ाने में ना हिचकिचाएं।

सिंह आप आप खुद को जितना प्यार देंगे, दुनिया भी उतना ही देगी। अगर आप सिंगल हैं तो पहले खुद को समझने की कोशिश करें और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कम्प्रोमाइज ना करें। ऐसा करेंगे तो दूसरे भी वैसा ही करेंगे। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज आपको रियलिटी चेक लेना जरूरी है। क्या पार्टनर आपकी उतनी देखभाल करते हैं? क्या आप अपने साथ सही कर रहे हैं? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दाव पर ना लगने दें।

कन्या आज कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी से अचानक ही मुलाकात हो सकती है। किसी के साथ छोटी सी बात भी गहरी हो सकती है। ऐसे में इस हिंट को नजरअंदाज ना करें। अगर आप रिलेशन में हैं तो पार्टनर के लिए की गई तारीफ या कोई पुरानी याद को फिर से जीने की बात रिश्ते में

तुला आज आप दिल के कनेक्शन चाहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप ऐसे इंसान की तलाश करेंगे जो प्यार से जवाब दें ना कि हर वक्त मजाक के मूड में रहे। वहीं अगर आप रिलेशन में हैं तो आज एक-दूसरे से पूछें कि आप दोनों साथ में कैसा महसूस करते हैं?

वृश्चिक आज पार्टनर छोटे-छोटे जेस्चर से प्यार जता सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी के बर्ताव या फिर जेस्चर में प्यार की खुशबू आ सकती है। अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको दिखावे की जरूरत नहीं है। आज साथ में टहलने से या फिर एक दूसरे को लव नोट देने से प्यार की गहराई समझ आएगी।

धनु आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से होगी जो आपकी फीलिंग्स को बदल सकता है। अगर आप सिंगल हैं को नए इंसान की अहमियत को समझना जरूरी है। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज आपको पार्टनर में कुछ नया बदलाव नजर आएगा। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चीजों को नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दें।

मकर राशि आज का दिन आपके लिए प्यार भरा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी दिलचस्पी जरूर दिखाएं लेकिन जब कोई अपनी बात क्लैरिटी से सामने रख दें। कभी-कभी आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कर जाती है। इसके जरिए आप लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर आप रिलेशन में हैं तो पार्टनर के साथ सिर्फ बैठना ही काफी होगा। जरूरी नहीं है कि हर समय बात की जाए। कभी-कभी एक-दूसरे का साथ होना भी काफी है। आज आपकी मौजूदगी मायने रखने वाली है।

कुंभ राशि आज आप चौंकने वाले हैं और वो भी किसी की ईमानदारी की वजह से। अगर आप सिंगल हैं तो आज कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। किसी के लिए फीलिंग्स धीरे-धीरे आती है और इसे नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट बता सकता है। इस सच्चाई का सामना हिम्मत के साथ करें। इससे आपको रिश्ता और भी मजबूत बनेगा।

मीन आज आपको रियलिटी चेक मिलेगा। आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने रिश्ते में वाकई में कहां पर है। अगर आप सिंगल हैं तो तब तक किसी को हां ना कहें, जब तक आपका मन ना हो। आज थोड़ा पीछे हटना सही होगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ खुलकर अपनी जरूरतों का जिक्र करें। उनकी भी सुनें। प्यार में बाउंड्री तय करें।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in