Love Horoscope, लव राशिफल: 4 दिसंबर को मेष और वृषभ समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

Love Horoscope, लव राशिफल: 4 दिसंबर को मेष और वृषभ समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Love Horoscope Today 4 December 2025: प्यार का रिश्ता बेहद ही नाजुक होता है। ऐसे में इसे प्यार से संभालना भी जरूरी होता है। नीचे विस्तार से जानिए कि कुल 12 राशियों की लव लाइफ में आज क्या-क्या होने वाला है?

Thu, 4 Dec 2025 09:57 AM
मेष राशि (Aries)

आज खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें। आपको ये समझना होगा कि आपको प्यार में क्या चाहिए? अगर आप सिंगल हैं तो नए रिलेशन में आने से पहले थोड़ा सोच-विचार कर लें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज दिल की बात खुद को भी समझाना जरूरी है। सब कुछ इशारों में समझने या समझाने की उम्मीद ना ही पालें।मन में जो भी है वो बिना हिचक के सामने वाले को कह दें।

वृषभ राशि (Taurus)

आज आप छोटी-छोटी चीजों में प्यार को महसूस करने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो सिंपल सी बात भी आज मन में प्यार जगा सकती है। जो भी हिंट मिल रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज ना करें। अगर आप किसी के साथ हैं, तो हर एक छोटे-छोटे मूमेंट्स को जीने की कोशिश करें।

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपके लिए छोड़ने का दिन है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पुरानी याद या पुराना इंसान फिर से आपके सामने आ सकता है। उसे अब दिल से माफ कर दें। इससे आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो किसी भी तरह की गलतफहमी ना पैदा होने दें। पुराने मन-मुटाव और अनकही बातें सिर्फ चीजों को उलझाती हैं।

कर्क राशि (Cancer)

आज दिल की सच्चाई बोलने का समय है। अगर सिंगल हो तो सही वक्त का इंतज़ार मत करो—जो महसूस करते हो, सीधे कह दो। कुछ नया शुरू हो सकता है। रिलेशन में हो तो आज साफ-साफ बात करो, चाहे जो भी मन में चल रहा हो। खुलकर बात करने से भावनाएं और गहरी हो सकती हैं।

सिंह राशि (Leo)

आज कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके दिल को छू लेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी का केयर करना आपको पसंद आएगा। आप हिंट को समझने की कोशिश करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई छोटा सा जेस्चर आपको आपके पार्टनर के करीब लाएगा। जल्दबाजी ना करें। आपको जो चाहिए वो आपके बहुत ही करीब है। बस आप उसे महसूस करने की कोशिश करें।

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको किसी के साथ दिल से जुड़ाव सा महसूस होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज पार्टनर से दिल से बात करें। उनकी बातों को भी ध्यान से सुनें। एक-दूसरे पर भरोसा करें। असली समझ यही से शुरू होती है। चीजों को जबरदस्ती ना खींचें। नेचुरल चीजें अपने आप सही दिशा में होती जाती हैं।

तुला राशि (Libra)

परफेक्शन के इंतजार में मत बैठे रहें। ऐसा करने से देर भी हो सकती है। जो आपको पसंद करते हैं, वो आपको जैसे आप हो वैसे ही पसंद करते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपनी गलतियों और डर को लेकर खुलकर बात करेंगे तो सुकून मिलेगा। सच्चा प्यार कभी भी परफेक्ट होने का नाटक नहीं करता है। आप जैसे हैं, वैसे ही रहें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कभी-कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी का जेस्चर उनकी फीलिंग्स का हिंट दे सकता है। अगर कोई कुछ ज्यादा ही मीठी बातें करें को उसमें ज्यादा ना उलझें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर के साथ शांति से घर में समय बिताएं। उनके लिए छोटे-छोटे जेस्चर से प्यार जताने की कोशिश करिए।

धनु राशि (Sagittarius)

आज अपने लिए और अपने प्यार के लिए थोड़ा समय निकालने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो एक अच्छी बातचीत भी किसी के दिल में कुछ जगा सकती है। अगर आप रिलेशन में हैं तो हर वक्त भागने की बजाय थोड़ा रुककर अपने पार्टनर के साथ समय बिताइए। ध्यान भटकने से कनेक्शन कमजोर होता है। ऐसे में पार्टनर के साथ जब साथ रहें तो इधर-उधर की बातें ना करें।

मकर राशि (Capricorn)

आज आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही आकर्षण नजर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी स्माइल देखकर कोई आपकी ओर खींचा चला आ सकता है। वहीं अगर आप रिश्ते में तो आप अपनी मौजूदगी से पार्टनर को अच्छा फील करवा सकते हैं। आपके होने से उन्हें सुकून मिलेगा। चीजें खुद-ब-खुद अच्छी होती जाएंगी। चीजों को लेकर बस जागरुक रहिए।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपकी थोड़ी पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। कोई दोस्त, कोई जगह या कोई बात आपको फिर से पुराने रिश्ते की ओर खींच सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो पुराना प्यार फिर वापस आ सकता है। आज चीजों को धैर्य के साथ हैंडल करने की जरूरत है। अगर आप पहसे से ही रिलेशन में हैं तो आज पार्टनर के साथ किसी पुरानी अच्छी याद को फिर जी सकते हैं।

मीन राशि (Pisces)

आज पार्टनर से प्यारी-प्यारी बातें करने का मन करेगा। हालांकि आज किसी भी फैसले को जल्दबाजी में ना लें। सब कुछ नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दें। अगर जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर पछताना पड़ें। प्यार को समय चाहिए होता है। जो जैसा हो रहा है, वैसा होने दीजिए।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

Garima Singh

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है।
