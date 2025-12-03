लव राशिफल 3 दिसंबर: वृषभ राशि वाले ऐसे जीते पार्टनर का दिल, कुंभ राशि को समझनी होगी ये बात

संक्षेप: Love Horoscope Today 3 December 2025: किसी भी रिश्ते को धैर्य के साथ बढ़ाना जरूरी होता है। कई बार जल्दबाजी सारी चीजें खराब कर देती है। जानें मेष से लेकर मीन राशि के जातकों की लव लाइफ में आज यानी 3 दिसंबर को क्या-क्या होने वाला है?

मेष (Aries) आज आपके रिश्ते में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है कि कोई आपको रोमांटिक सरप्राइज दे दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर आज किसी जेस्चर के जरिए आपका दिल जीत लेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए। कभी-कभी छोटे सरप्राइज ज्यादा मायने रखते हैं।

वृषभ (Taurus) आज आपका प्यार सामने वाले को थोड़ा-थोड़ा समझ आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी एक प्यारी सी स्माइल या फिर कोई प्यारा सा मैसेज अहम साबित हो सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर का दिल जीतने की कोशिश करें।

मिथुन (Gemini) आज अपने साथ सच्चाई के साथ पेश आएं। दिल में जो कुछ भी हैं, उसे जुबान तक लाना जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो परफेक्ट बनने की कोशिश में ना रहें। अपनी असली पर्सनैलिटी को दिखाना जरूरी है क्योंकि तभी सच्चे लोग आपसे कनेक्शन फील करेंगे। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो चीजों को ना छिपाएं।

कर्क (Cancer) कभी-कभी खामोशी ही सब कुछ बोल जाती है। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाला बिना कुछ कहे आपके साथ होता है तो यही बहुत बड़ी बात है। सामने वाले की नजरों से आपकी नजरें मिलना बहुत कुछ बातें कह जाती हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो इस खामोशी के पलों को खुलकर जीने की जरूरत है। हर वक्त सब कहकर बताना जरूरी नहीं होता है। खामोशी से रिश्ते में विश्वास भी बढ़ता है। बशर्ते सामने वाला इसे अच्छे से समझ पाए।

सिंह (Leo) आज यह मत मान लें कि सामने वाले को क्या चाहिए। सिंगल हैं तो क्यूरियोसिटी के साथ अपने सवाल जरूर पूछें और उनके बारे में इंट्रेस्ट दिखाएं। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की बातों और फीलिंग्स पर ध्यान दें। उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आज आपको ये समझ आएगा कि सिंपल और सोच-समझ कर दिया गया अटेंशन ज्यादा असर करता है।

कन्या (Virgo) अब तक आपको जो मजाक लगता था, वो आगे चलकर गंभीर रिश्ते में बदल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ की गई हल्की-फुल्की बात या फिर फ्लर्टिंग आज गहरी फीलिंग में बदल सकती है। चीजों को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात सामने रखने की कोशिश करें।

तुला (Libra) आज आप अपने इमोशंस दबाने की बजाय जो भी दिल मे है, वो सच बोल दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको समझना होगा कि अपने दिल की बात शेयर करने से भरोसा बढ़ता है। आपको हर वक्त मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। सच्ची फीलिंग्स शेयर करना कमजोरी नहीं होता है बल्कि इससे आपका कनेक्शन मजबूत होता है।

वृश्चिक (Scorpio) आज किसी इंसान की ओर आप खिंचे चले जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी के साथ अजीब पर इंट्रेस्टिंग अटैचमेंट महसूस हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो पार्टनर का नया पहलू आज आपको पसंद आ सकात है। हर एक छोटे-छोटे मूमेंट का आनंद जरूर लें।

धनु (Sagittarius) अगर आप रिश्ते में हैं तो आज आपका पार्टनर कोई सीक्रेट शेयर कर सकता है। सारी चीजों को फ्लो के साथ होने दें। आज आपके रिश्ते को नई दिशा मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो अपने दिल की बात सामने वाले को बता सकते हैं।

मकर (Capricorn) आज आपके दिमाग में पुरानी चीजें आ सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने क्रश या फिर याद से पता चल जाएगा कि वाकई में आपको क्या चाहिए? अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो पुरानी यादों को एक बार फिर से जीने की कोशिश करें। कई बार ये पुरानी यादें ही आपके रिश्ते में कनेक्शन को और भी मजबूत बनाते हैं।

कुंभ (Aquarius) एक-दूसरे के करीब आने के लिए किसी भी तरह के प्लान की जरूरत नहीं है। विचारों का मिलना नैचुरल होता है और इसी के साथ नजदीकियां भी बढ़ती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो रिलैक्स तरीके से सामने वाले इंसान को समझने की पूरी कोशिश करें। एक-दूसरे के लिए छोटे-छोटे जेस्चर जरूर करें। आप पार्टनर के साथ टहल सकते हैं या फिर शांति से उनके साथ बैठ सकते हैं। ये छोटी-मोटी चीजें ही काफी होती हैं।