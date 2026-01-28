लव राशिफल 28 जनवरी: इन 2 राशियों को आज मिलने वाली है क्लैरिटी, जानें आज कैसी होगी आपकी लव लाइफ?

संक्षेप: Love and Relationship Horoscope Today: प्यार के मामले में हम थोड़ा सेंसेटिव हो जाते हैं। ऐसे में पता रहना जरूरी है कि आने वाला समय हमारी लव लाइफ के लिए कैसा हो सकता है। राशि के हिसाब से जानें कि आज आपकी लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है?

Love Horoscope 28 January 2026: आज के दिन कई राशियों को क्लैरिटी मिल सकती है। वहीं कई लोगों को आज समझ आएगा कि वो रिश्ते में वाकई में क्या चाहते हैं। नीचे जानिए कि मेष लेकर मीन तक कुल 12 राशि के जातकों की लव लाइफ आज यानी 28 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि (Aries) आज चीजें स्पीड में हो सकती हैं। ऐसे में आप खुद को पहले से ही थोड़ा तैयार रखें। आप लंबे समय से काफी कुछ झेलते आएंगे। हालांकि अब चीजें ट्रैक पर आएंगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको सामने वाली की फीलिंग्स समझ आएंगी। जो चीजें पहले सही लगती थी, वो आज उतनी सही नहीं लगेंगी। आज खुद को करीब से समझने का दिन है।

वृषभ राशि (Taurus) अगर आप किसी भी चीज में क्लैरिटी चाह रहे हैं तो आपको खुद आगे की ओर बढ़ना होगा। अब आपको समझ आएगा कि मिक्स्ड सिग्नल काम नहीं आएंगे। आज आप अपनी पसंद और खुद की वैल्यू को समझ पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं वो दिल बात ईमानदारी से करें। आने वाले टाइम में चीजें और भी क्लियर होंगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी।

मिथुन राशि (Gemini) आज आपको महसस होगा कि प्यार जताने और पाने के तरीके में बदलाव आ रहा है। सिंगल लोग आज सामने वाले के प्रति केयर दिखाएंगे तो अच्छा होगा। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है बल्कि चीजें सही दिशा में होनी जरूरी है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज नैचुरली ही आप एफर्ट्स दिखाएंगे। सब कुछ धीरे-धीरे कम्फर्टेबल होता जाएगा।

कर्क राशि (Cancer) आज आप अपने अंदर शांति का अनुभव करेंगे। आज के दिन सिंगल लोग फिर से कोशिश करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस बार चीजें सही होंगी। आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि क्या चीजें काम करती हैं और क्या नहीं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आपको समझ आएगा और क्लैरिटी मिलेगी कि प्यार परफेक्ट नहीं बल्कि सच्चा होना चाहिए।

सिंह राशि (Leo) आज सिंह राशि वालों को एक रियलिटी चेक मिल सकता है। सिंगल लोग आज उन लोगों की ओर ओपन अप हो सकते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज किया करते थे। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर को आज ध्यान से सुनेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। आज आपकी छोटी सी भी समझदारी बड़ा असर दिखा सकती है।

कन्या राशि (Virgo) आज आपकी फीलिंग्स और भी बढ़ेंगी। सिंगल लोगों को आज किसी की बातें अजीब लग सकती है। किसी का अटेंशन आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन आज इससे भागें नहीं बल्कि बात करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो कोई दबी हुई फीलिंग आज बाहर आने की पूरी संभावना है।

तुला राशि (Libra) आज रूटीन में आप कुछ बदलाव करेंगे और इससे लव लाइफ भी आसान होगी। जो लोग सिंगल हैं वो लोग अब ओवरथिंकिंग को छोड़ दें। आप अब गलत लोगों के पीछे भागना बंद करेंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज का दिन अच्छा जाएगा। आज बिना कोशिश किए ही पार्टनर आप पर खूब प्यार जताएगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio) आज वृश्चिक राशि वालों को इमोशनल सच्चाई की जरूरत महसूस होगी। अगर आप सिंगल हैं तो छोटी बातों से आप बोर होंगे। आप चाहते हैं कि कोई डीप बातें करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज किसी गलत बात को सही करने का मन करेगा। आज ईमानदारी आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा।

धनु राशि (Sagittarius) आज धनु राशि वालों को महसूस हो सकता है कि कोई आपकी हर चीज पर ध्यान देता है और भी अच्छे मायने में। सिंगल लोगों की आज कोई तारीफ करने वाला है। जो लोग रिश्ते में हैं, आज पार्टनर की नजर में उनकी अलग ही कद्र होगी। आज आपको समझ आएगा कि प्यार हमेशा शब्दों से ही नहीं बल्कि जेस्चर से भी समझा जा सकता है।

मकर राशि (Capricorn) आज मकर राशि वाले अपने दिल की बात कह सकते हैं। सिंगल लोग आज वो मैसेज या कॉल कर ही दें, जिसे वो लंबे समय से टालते आ रहे हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो कोई पुराना मुद्दा आज सुलझ सकता है। आज लिया गया आपका एक भी फैसला बड़ा बदलाव ला सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius) आज कुछ बदलाव होगा और इसे आप समझने की कोशिश करिए। इसमें कहीं ना कहीं कोई मतलब जरूर छिपा होगा। सिंगल लोग आज अपने दिल की बात कह दें। खुलकर बात करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर से हर एक चीज चाहें वो शिकायत ही क्यों ना हो आज कह दें। आपको आज ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है।

मीन राशि (Pisces) आज मीन राशि वालों का किसी से या फिर खुद से ही फिर से जुड़ाव महसूस हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें किसी पुराने शख्स की याद आ सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पुराने दिनों की याद ताजा हो सकती है। वर्तमान में जीएं। आज आपको सुकून का एहसास होगा।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in