लव राशिफल 25 नवंबर: तुला राशि वाले दें इस बात का ध्यान, पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें कुंभ राशि

संक्षेप:

Love Horoscope Today: प्यार के मामले में जल्दबाजी करना सही नहीं होता है। कई बार शांति से भी चीजों में आगे बढ़ा जा सकता है। जानें मेष से लेकर मी राशि के जातकों की जिंदगी में आज यानी 5 नवंबर को क्या-क्या होने वाला है?

Tue, 25 Nov 2025 09:45 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
मेष (Aries)

आज आप काफी इमोशनल होंगे। ये आपकी ताकत बनेगी। अगर आप सिंगल हैं को आपका सॉफ्ट साइड देखकर कोई आज आपके करीब आ सकता है। मन की बातों को छिपाएं नहीं बल्कि उसे खुलकर बताएं। आज अपनी फीलिंग्स को मत रोकें।

वृषभ (Taurus)

आज आपके लिए छोटी-छोटी चीजें बहुत मायने रखेंगी। सिंगर लोगों को आज कोई अपनी स्माइल से बहुत कुछ कह जाएगा। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर की ओर से की गई केयर भी आपके लिए बहुत खास होगी। प्यार में बड़े-बड़े जेस्चर ही खास नहीं होते हैं। एक हल्का सा टच भी बहुत कुछ कह जाता है।

मिथुन (Gemini)

आज का दिन मजेदार होगा। अगर आप सिंगल हैं तो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। फ्लो के साथ आगे बढ़ें। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर को उनका पर्सनल स्पेस दें। किसी भी चीज को कंट्रोल करने से वो चीज दूर ही जाती है।

कर्क (Cancer)

आज लोग आपकी बातों पर खूब ध्यान देने वाले हैं। ऐसे में सोच-समझकर ही बोलें। अगर आप सिंगल हैं तो बोलते वक्त थोड़ा संभलकर रहें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपनी बात को क्लैरिटी से कहें। आज आपकी टोन काफी मायने रखती है।

सिंह (Leo)

आज का दिन आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो आज आपका पार्टनर आपसे किसी जरूरत की बात करेगा। पुराना प्लान छोड़कर आगे बढ़ें। सब कुछ फ्लो के साथ आगे बढ़ने दें। आज प्यार आपको सरप्राइज कर सकता है।

कन्या (Virgo)

आज आपकी अपनी फीलिंग्स को बया करने की जरुरत नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो आज एक स्माइल के साथ ही बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपके छोटे-छोटे जेस्चर भी काफी मायने रखते हैं। आज आपका कम बोलना भी काफी असर कर जाएगा।

तुला (Libra)

आज ये बात बहुत मायने रखती है कि सामने वाला शख्स आपकी बातों को किस तरह से सुनता है। अगर आप सिंगल हैं तो ये सोचें कि लोग आपको बातों पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं? आपको कई सवालों के जवाब इसी से समझ आ जाएंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। किसी को सुनकर भी अपना प्यार जताया जा सकता है।

वृश्चिक (Scorpio)

आज आपको ये समझना होगा कि खामोशी का मतलब हमेशा दूरी नहीं होती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी का शांत स्वभाव आज आपको अपनी ओर खींच लेगा। सामने वाले को धीरे-धीरे जानें। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के कम बोलने पर शक ना करें। आज धैर्य बनाकर रखें।

धनु (Sagittarius)

आज हल्की-फुल्की मस्ती और बातें आपके रिश्ते के लिए जरूरी होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज मस्ती भरी बातों के साथ किसी नए शख्स से जुड़ सकते हैं। रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ मस्ती भरा समय गुजारें। आज आप लोगों की एक प्यारी सी स्माइल ही काफी होगी।

मकर (Capricorn)

आज किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग ना करें। अगर आप सिंगल हैं तो जल्दबाजी ना करें। स्पीड कम रखें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर के साथ आपका होना ही काफी होगा। शांति से कुछ पल साथ गुजारें। एक-दूसरे के साथ बैठने भर से आपको सुकून मिलेगा।

कुंभ (Aquarius)

आज अपने धैर्य पर काबू रखें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी भी चीज की जल्दबाजी ना करें। सामने वाले को ओपन अप होने के लिए थोड़ा समय दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। पार्टनर को थोड़ा पर्सनल स्पेस दें ताकि वो चीजों को समझ पाएं। हर बार चीजों को तुरंत ही ठीक करना सही नहीं होता है।

मीन (Pisces)

आज बस आपकी मौजूदगी ही मायने रखेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए, इससे कोई अच्छा शख्स आपकी ओर आकर्षित होगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो ये समझना जरूरी है कि आपके पार्टनर को आपसे कोई गिफ्ट नहीं बल्कि आपका समय चाहिए। जब भी उनके पास रहें तो फोन से दूर रहें। कई बार दो लोगों के बीच खामोशी भी काफी खूबसूरत होती है।

