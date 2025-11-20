लव राशिफल 20 नंवबर: वृषभ राशि अगर हैं सिंगल तो ना करें ये काम, पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें कुंभ राशि

संक्षेप: Love Horosocpe 20 November: प्यार को समय-समय पर संभालना बहुत जरूरी है। एक-एक छोटी चीज पर ध्यान देना जरूरी है। जानिए आज यानी 20 नवंबर को कुल 12 राशियों की लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है? साथ ही जानें कुछ जरूरी टिप्स…

मेष (Aries): सबके प्यार की टाइमिंग अलग-अलग होती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर से ये उम्मीद ना करें कि वो किसी नियम को फॉलो करें ताकि आपकी लव स्टोरी बेटर दिखे। हर रिश्ते की जर्नी अलग है। किसी भी तरह का प्रेशर डालना सही नहीं है। अपने प्यार को किसी पैटर्न में ना ढालें। ये रेस नहीं है ये एक लंबी जर्नी है जिसमें प्यार से आगे बढ़ना है। अगर आप सिंगल हैं तो खुद की तुलना किसी और से ना करें। आप पीछे नहीं है। सही रिश्ता सही समय पर आता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ (Taurus): सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें इज्जत होती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो ऐसे जेस्चर बहुत मायने रखते हैं जिससे समझ में आता है कि सामने वाला इंसान आपकी इज्जत करता है। इससे आप पार्टनर के और भी करीब आते जाएंगे। पार्टनर की बातों को बिना काटे सुनते जाए। आज उन्हें जज करने की बजाए बस ध्यान से सुनें। प्यार में बड़े-बड़े वादों की जरूरत नहीं होती है। अगल आप सिंगल हैं तो सिर्फ दिखावे के पीछे ना भागे। ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाले का व्यवहार आपके साथ कैसा है?

मिथुन (Gemini): कई बार धीमी चिंगारी कमजोर नहीं होती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज शांत रहना सही है। अपने प्यार की स्पीड पर अफसोस ना करें। छोटी-छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। रिश्ते का मजबूत होते जाना जरूरी है नाकि जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना। अगर आप सिंगल हैं तो किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। प्यार को धीरे-धीरे अपनी स्पीड में आगे की ओर बढ़ने दें।

कर्क (Cancer): प्यार में कई बार हिम्मत की जरूरत पड़ती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर से वो बात शेयर कर दें जो लंबे समय में दिल में दबाए हुए थे। अगर आप सिंगल हैं तो आज हिम्मत से काम लें। अपनी ओर से किसी को खुद मैसेज कर दें।

सिंह (Leo): हर कपल्स में कभी ना कभी बहस होती है। इस बात का ध्यान रखें कि चीजों को बाद में कैसे संभालना है? अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर से कम लड़ें। चीजों को सुलझाने में ज्यादा ध्यान दें। सिंगल हैं तो किसी एक चीज पर अपना फैसला ना टिका दें। आपका छोटा सा जेस्चर आज कमाल कर सकता है।

कन्या (Virgo): जो चीज दिल में दबी होती है, वो बढ़ती ही जाती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने अंदर कुछ भी ना दबाएं। आज अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनें। कई बार पार्टनर को समझ नहीं आता है कि आपको क्या चाहिए। ऐसे में बात करके सब कुछ समझाना जरूरी होता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज अपनी फीलिंग्स को खुलकर कह दें। सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो कन्फ्यूजन और बढ़ेगा।

तुला (Libra): आज का दिन आपके शब्दों की वजह से मायने रखेगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज अपने पार्टनर की तारीफ जरूर करें। आपका एक छोटा सा जेस्चर ही उनका दिन बना देगा। वहीं अगर आप सिंगल हैं और आपको कोई अच्छा लगता है तो सिर्फ सोचते ना रहें। आज अपने दिल की बात कह दें। बातों से ही चीजें आगे बढ़ती हैं।

वृश्चिक (Scorpio): आज खुद से कुछ सवाल पूछने का दिन है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज खुद से पूछें कि आपका पार्टनर आपको समझ भी रहा है या नहीं? आज उनसे खुलकर बात करें कि आपकी उम्मीदें क्या हैं? अगर कोई सच में प्यार करता है तो वो जरूर सुनेगा। आपको थोड़े समय का अटेंशन नहीं चाहिए। आपको सब कुछ चाहिए नाकि नाप-तुला। अगर आप सिंगल हैं तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप दूसरों के साथ खुश रह पाते हैं। या खुद को छिपा लेते हैं? इस चीज को भूलकर भी अनदेखा ना करें।

धनु (Sagittarius): प्यार अच्छे से हील करता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो ये समझना जरूरी है कि कहीं आप बातों बातों में पार्टनर के पुराने जख्मों को तो नहीं कुरेद रहे हैं। खुद को पहले देखें। जब आप खुद को बदलेंगे तो रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो अकेलेपन के डर से ही प्यार में ना पड़ें। अपने आपको पहले हील करें।

मकर (Capricorn): कई बार चुप रहने से चीजें सुलझ जाती हैं लेकिन कई बार इसी से ही चीजें भी खराब हो जाती हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो इस उम्मीद में ना रहें कि पार्टनर खुद ही सारी चीजें समझ जाएगा। चीजों को साफ-साफ कहने की जरूरत है। आप अपनी ओर से ही उन्हें फोन कर लें या फिर गले लगा लें। पहल करना कई बार जरूरी हो जाता है। अगर आप सिंगल हैं तो इंतजार में ना रहें बल्कि खुद ही मैसेज भेज दें।

कुंभ (Aquarius): आपको पार्टनर के साथ रहना भी है और उन्हें समय पर स्पेस भी देना है। अगर सही से बैलेंस बनाया जाए तो दोनों संभव है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर को अपनी जरूरतें जरूर बताएं। इस बात में कोई भी गलत चीज नहीं है कि आप प्यार भी करते हैं लेकिन आपको स्पेस भी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। जब प्यार सच्चा होता है तो वो ख्याल भी रखता है और सांस भी लेने देता है। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे इंसान से ही जुड़ें जो इन चीजों को समझता हो।

मीन (Pisces): आज प्यार को आपसे थोड़ा अटेंशन चाहिए। आप रिश्ते में हैं तो किसी भी चीज में देरी ना करें। पार्टनर को कॉल करें। समय मिलते ही उनके साथ बैठें। आज उनसे दिल से बात करें। छोटे-छोटे मूमेंट्स को जीने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाले के मैसेज का जवाब दें। थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। इतना ध्यान रखिए कि प्यार के लिए कभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती है।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in