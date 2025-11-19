लव राशिफल 19 नंवबर: वृषभ राशि वाले ना करें किसी को इंप्रेस, रिश्ते में खुद को ना भूलें कुंभ राशि

संक्षेप: Love Horosocpe 19 November: प्यार हर किसी की जिंदगी का सबसे प्यारा पार्ट है। ऐसे में इसे संभालकर रखना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आज कुल 12 राशियों की लव लाइफ कैसी जाने वाली है और इन लोगों को किन-किन चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है?

मेष (Aries) आज आपको समझ आएगा कि लव लाइफ के होते हुए भी आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये सोचें कि आप किसी तरह की चीजें डिजर्व करते हैं। खुद को कम ना समझें। साथ ही किसी भी चीज में समझौता करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब दो लोग एक-दूसरे की इज्जत करते हैं तो प्यार तभी फलता-फूलता है।

वृषभ (Taurus) आज किसी भी तरह का दिखावा ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। सिंगल हैं तो किसी को इंप्रेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप रिश्ते में हैं तो इस बात को समझें कि हमेशा आपको मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। आज एक कदम पीछे हटा लें। पार्टनर के साथ क्लैरिटी से बात करें।

मिथुन (Gemini) आज आपकी छोटी-छोटी बातें भी काफी मायने रखने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दें। क्या वो आपको याद करते हैं? उनकी बातें कैसी हैं? रिश्ते में छोटी सी केयर भी दिल छूल लेता है। आज रोमांस नहीं बल्कि इसी केयर की जरूरत है।

कर्क (Cancer) आज आप इमोशनल तौर पर मौजूद रहेंगे और आपकी यही चीज लोगों को पसंद आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो खुलकर अपनी फीलिंग्स को बताएं। कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। आज पार्टनर से दिल से बात करने की कोशिश करें।

सिंह (Leo) आज जल्दबाजी में किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। सिंगल हैं तो अपने इंटरेस्ट से सवाल पूछें ना कि सिर्फ अनुमान लगाते रहिए। आप दोनों की छोटी सी बातचीत भी आज बड़ी से बड़ी गलतफहमी को दूर कर सकती है। अगर रिश्ते में हैं तो पार्टनर को उनकी बात रखने का एक मौका दें। आज रिश्ते में धैर्य और समझ दिखाना जरूरी है।

कन्या (Virgo) आज प्यार के मामले में अच्छा दिन है। सिंगल हैं तो अपने जेस्चर से जताएं कि आप सामने वाले की परवाह करते हैं। रिलेशनशिप में हैं तो सिर्फ ये ना सोचें कि पार्टनर को गिफ्ट देना काफी है। आज आपका ध्यान और समझ पार्टनर का दिल जीतेगा। उनकी फीलिंग्स की कद्र करें और उसे नोटिस करें।

तुला (Libra) आज सिर्फ प्यार को महसूस ना करें। इसे खुलकर जताएं और दिखाएं। अगर आप सिंगल हैं तो अपना इंटरेस्ट खुलकर बताएं। इसके लिए आपकी एक स्माइल और मैसेज ही काफी है। रिश्ते में हैं तो अपने प्यार को शब्दों से और जेस्चर से जताएं। इतना समझ लें कि छिपा हुआ प्यार फीका पड़ने लगता है। अपनी फीलिंग्स को आज एक्सप्रेस कर दें।

वृश्चिक (Scorpio) आज आपके बोल कमाल करने वाले हैं। आज शब्दों से ज्यादा आपके एक्शन बोलने वाले हैं। अगर सिंगल हैं और किसी से मिलने जा रहे हैं तो समय पर जाना बहुत जरूरी है। रिलेशन में माफी से ज्यादा आपकी हरकतें काफी मायने रखने वाली हैं। सिर्फ कहने से ही नहीं बल्कि एक्शन और एफर्ट्स से भी प्यार बढ़ता है।

धनु (Sagittarius) प्यार को आज हल्का और मजेदार रहने दीजिए। सिंगल हैं तो अपना प्लेफुल नेचर ना छिपाएं। आप ऐसा करेंगे तो लोगों को आपकी पॉजिटिव एनर्जी को पसंद करेंगे। रिश्ते में आज मजाक-मस्ती वाली बातें होना जरूरी है। हर एक चीज को सीरियल होने की जरूरत नहीं है।

मकर (Capricon) रूटीन के चलते प्यार बोरिंग बन जाता है। ऐसे में चीजों पर काम करें। सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलने के लिए आप नए तरीकों को आजमा सकते है। रिश्ते में दिल से मौजूद रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही ना निभाते रहें।

कुंभ (Aquarius) आज आप इस बात पर ध्यान दें कि आप अकेले में खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो खुद को अच्छा महसूस करवाएं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी खुद को ना भूलें। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी मायने रखती है।

मीन (Pisces) आज आपके मन में जो भी हो उसे बेहिचक बोल दें। अगर आप सिंगल हैं तो क्लैरिटी के साथ बताएं कि आप सीरियस रिलेशन में हैं या फिर कैजुअल। रिश्ते से जुड़ी कोई भी बात अपने मन में ना रखें। कुछ भी महसूस हो तो उसे पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। आपको ये समझना चाहिए कि पार्टनर को दिमाग पढ़ना नहीं आता है। ऐसे में आपका बोलना जरूरी है। ऐसे ही सच्चे कनेक्शन बनते हैं।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in