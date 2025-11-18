Hindustan Hindi News
लव राशिफल 18 नवंबर: अपनी फीलिंग्स को ना दबाएं मिथुन राशि, कुंभ राशि वाले ना थोपें अपनी बात

संक्षेप: Love Horoscope 18 November 2025: आज मेष से लेकर मीन राशि वालों को अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आज इन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है?

Tue, 18 Nov 2025 10:26 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
मेष (Aries): आपको ये समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग हर छोटी बात पर पार्टनर के ऊपर उंगली उठाने से बचें। कमियां दोनों साइड होती है लेकिन एक-दूसरे को अपनाने से चीजें आसान होती है। प्यार भी तभी अच्छे से टिक पाता है। जो लोग सिंगल हैं वो आज ज्यादा दिखावा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो असली कनेक्शन टूट सकता है।

वृषभ (Taurus): सिर्फ बोलने से प्यार नहीं होता है। इसे महसूस करना भी जरूरी है। अगर आप रिलेशन में हैं तो ये जानने की कोशिश करिए कि आपके पार्टनर को किसी चीज में सबसे खुशी मिलती है। उन्हें कब एहसास होता है कि आप उनकी केयर करते हैं। आज पार्टनर से बात करते वक्त थोड़ा सेंसेटिव रहिए। ऐसा करेंगे तो प्यार अपने आप बढ़ने लगेगा। जो लोग सिंगल हैं वो भी पार्टनर को आज थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश करें।

मिथुन (Gemini): इमोशनल सिक्योरिटी की चाह रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज ये देख लें कि कहीं आप अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आज अपने पार्टनर से खुलकर बताएं कि आपको क्या चाहिए। आज कुछ भी फेक करने की कोशिश ना करें। यहां तक कि आपकी स्माइल भी फेक नहीं होनी चाहिए।

कर्क (Cancer): आज पार्टनर के साथ मस्ती-मस्ती में फ्लर्ट करेंगे तो आपका मूड बहुत सही रहेगा। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज थोड़ा रोमांस को बढ़ाएं। पार्टनर की तारीफ करें क्योंकि इससे माहौल खुशनुमा हो जाएगा। सिंगल लोग किसी बड़े और सही मौका का इंतजार ना करें। किसी से हल्की मस्ती भरी बातें करके देखिए। इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप बैचेन है। आप बस ओपन हो रहे हैं।

सिंह (Leo): आज धैर्य रखने की जरूरत है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रिलेशन में हैं तो किसी गर्म मुद्दे के दौरान तुरंत प्रतक्रिया ना दें। गुस्सा आए तो गहरी सांस लें। सामने वाले को भी बोलने का मौका देंगे तो चीजें जल्दी सुलझ सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इस वजह से रिश्ते में ना आएं कि आप अकेले हैं। सब कुछ नैचुरली होने दें।

कन्या (Virgo): आप वैसे इंसान बनें, जैसा आप बनना चाहते थे। रिलेशन में हैं तो आज ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप खुद भी वैसे हैं जैसा आप पार्टनर से होने की उम्मीद करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो खुद को भी ऐसे ही जज करने की कोशिश करें कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हैं, आप उसके लिए वो चीजें कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद आपको अपने लिए है।

तुला (Libra): आज एक छोटा मैसेज आपके कनेक्शन को गहरा बना सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपनी बातों को छिपाने की कोशिश ना करें। आज विनम्रता से रहें। ये आपकी कमजोरी नहीं है बल्कि आपकी ताकत है। अगर आप सिंगल हैं तो ईगो में रहके अपनी बात ना रोकें।

वृश्चिक (Scorpio): आज चीजों को जानने की कोशिश करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के बारे में खुद ही सब कुछ गेस ना करें। कई बार लंबे रिश्ते में भी एक-दूसरे के बारे में सब नहीं पता होता है। आज उनके बारे में उनसे बात करें। सिंगल लोग भी आज अपने इंटरेस्ट से एक सवाल पूछें।

धनु (Sagittarius): आपकी टोन आपके बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह जाती है। अगर रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर के साथ तेज आवाज में या मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बात ना करें। आपको समझना होगा कि कि आपकी सही टोन सब कुछ सुधार सकती है। सिंगल लोगों के लिए आज सॉफ्ट टोन सही रास्ता बना सकती है।

मकर (Capricorn): प्यार में ज्यादा मांग करना गलत चीज नहीं है। अगर आप रिलेशनशिल में हैं तो पार्टनर के साथ क्लैरिटी से बात करें। चीजों को प्यार से क्लियर करें। सच बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं। जब आप ईमानदार होते हैं, तभी सही और असली कनेक्शन बनता है। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी जरूरतों को कम ना करें। ऐसा करके खुद को किसी दूसरे के हिसाब से खुद को ना ढालें। आपको ये समझना होगा कि आप भी किसी का एफर्ट डिजर्व करते हैं।

कुंभ (Aquarius): इस बात को सही से समझ लें कि हर चीज को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप रिश्ते में हो या फिर सिंगल...आज पार्टनर पर अपनी बातों को ना थोपें। कई बात जब चीजें उलझ जाएं तो एक कदम पीछे हटाना जरूरी हो जाता है। सोच-समझकर ही अपनी बातों को सामने रखें।

मीन (Pisces): जब एक्सपेक्टेशन में क्लैरिटी होती है तो प्यार के मामले में चीजें बहुत सही हो जाती हैं। अगर आप रिेलेशनशिप में हैं तो ये बिल्कु भी मत मानिए कि आपका पार्टनर आपके मन की बात अच्छे से समझ जाता है। खुद ब खुद कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। जब आप क्लैरिटी से बात करेंगे तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी चीज को लेकर गेस ना करें। साफ शब्दों में बताएं कि आपको क्या चाहिए।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in

Contact: Noida: +919910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
