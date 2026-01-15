Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़love and relationship horoscope today 15 january 2026 thursday aaj ka love rashifal
लव राशिफल 15 जनवरी: आज नए इंसान से जुड़ेंगे इस राशि के लोग, जानें आपको रखना है किस बात का ध्यान?

Jan 15, 2026 08:16 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
Love Horoscope 15 January 2026: प्यार के रिश्ते को हमेशा देखभाल की जरूरत होती है। एक छोटी सी गलतफहमी भी सारा खेल खराब कर देती है। ऐसे में चीजों को बारीकी से समझना जरूरी है। आपका आधा काम तो राशिफल भी आसान कर सकती है। ऐसे में जानें कि राशि के हिसाब से आज आपकी लव लाइफ में क्या-क्या हो सकता है?

मेष (Aries): आज आप अंदर से थोड़ा नाजुक सा महसूस कर सकते हैं। छोटी सी बात भी आपका दिल छू लेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी की तारीफ या स्माइल आज आपको खुलने पर मजबूर करेगी। आप जैसे हैं, वैसे ही रहें। अगर आप रिलेशन में हैं तो पार्टनर की छोटी सी परवाह आपके दिल की को छू लेगी। खुद को ना रोकें।

वृषभ (Taurus): आज आपके दिल को काफी कुछ महसूस होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आज उस इंसान की ओर आप खींचे चले जा सकते हैं, जिसे पहले नजरअंदाज कर चुके हैं। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। ऐसा होना ठीक है। बस इस चीज को मन में ना दबाएं। पार्टनर से बात करें।

मिथुन (Gemini): आज आप दिखावे को महत्व नहीं देने वाले हैं। आपके लिए सच्चाई मायने रखती है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको कोई सीधा-साधा और ईमानदार इंसान ज्यादा पसंद आ सकता है। रिलेशन में हैं तो आज रोमांटिक जेस्चर की बजाय आपको समझदारी पसंद आएगी। अपने दिल की बात पार्टनर से कहें और बिना जज किए हुए उन्हें सुनें।

कर्क (Cancer): आज कर्क राशि वालों को पुराने प्यार की याद आ सकती है। हो सकता है कि कोई पुरानी बात याद आए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको समझ आएगा कि आप अब कितने बदल चुके हैं और अब आपको क्या चाहिए? अगर आप रिलेशन में हैं तो पुरानी किसी बात की मदद से आप आज के रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि आपको पुरानी बातों में नहीं उलझना है।

सिंह (Leo): आज किसी दूसरे शख्स की लव स्टोरी से आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी की कहानी सुनकर आपको अपनी फीलिंग्स का भी समझ आएगा। अगर आप रिलेशन में हैं तो किसी और कपल को देखकर आप अपने रिश्ते के बारे में भी गौर करेंगे। यूनिवर्स आपको कई इशारे देकर चीजें समझाने की कोशिश करेगा।

कन्या (Virgo): आज आपकी छोटी-छोटी बातों में प्यार दिखने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको कोई भरोसेमंद इंसान किसी आकर्षक इंसान से ज्यादा अच्छा लगने वाला है। आपको समझ आ सकता है कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाला दोस्त ही सच्चा प्यार है। ज्यादा ओवरथिंक ना करें।

तुला (Libra): आज आप पार्टनर के साथ रहने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जिसे आपकी सलाह की नहीं बल्कि सुनने की जरूरत होगी। अगर आर रिलेशन में हैं पार्टनर को चाहिए कि आप उनके साथ हो। उन्हें प्यार से सुनने की कोशिश करें।

वृश्चिक (Scorpio): आज एक छोटी सी बात भी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी का एक मैसेज ही आपके दिल की सारी उलझनों को खत्म कर देगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्यार का एक खास पल ही सब कुछ बदल लेगा।

धनु (Sagittarius): आज आप ज्यादा खुला हुआ महसूस करने वाले हैं। आपकी सच्चाई आज दिल से निकलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी नए इंसान के साथ आपका जुड़ना आसान होगा। रिलेशन में हैं तो दिल की बातें अपने आप बाहर आने लगेंगी। खुद को रोकने की कोशिश ना करें। दिल में जो बातें हैं, उन्हें पार्टनर से कह दें।

मकर (Capricorn): आज आपको अपनेपन का एहसास होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी के मिलकर लगने लगेगा कि आप उन्हें कई साल से जानते हैं। हालांकि ये रिश्ता तुरंत भले ही आगे ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले से ही रिलेशन में हैं तो आज पुराने एहसास फिर से नए-नए से लगेंगे। इन्हें खुलकर महसूस करें।

कुंभ (Aquarius): आज मजाक-मस्ती के साथ आपकी बात गहरी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आज हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग के साथ खास रिश्ता शुरू हो सकता है। अगर आप रिलेशन में हैं तो हंसी-मजाक में ही दिल की बातें सामने आएंगी। पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें।

मीन (Pisces): आज लव लाइफ में सुकून मिलेगा। चीजें शांत होंगी लेकिन आपको खास महसूस होगा। अगर आप सिंगल हैं कोई है जो आपकी हर एक छोटी-छोटी चीज पर ध्यान दे रहा है। आपको समझ आएगा कि यही सच्चा जुड़ाव है। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज आपको आपके पार्टनर इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि वो आपको वाकई में दिल से समझते हैं।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in

संपर्क: नोएडा: +91 9910094779

