Hindi Newsधर्म न्यूज़love and relationship horoscope 27 january 2026 tuesday aaj ka love rashifal
लव राशिफल 27 जनवरी: दिखावटी लोगों से बचें इस राशि के लोग, आज दिल की बात कह दें ये लोग

लव राशिफल 27 जनवरी: दिखावटी लोगों से बचें इस राशि के लोग, आज दिल की बात कह दें ये लोग

संक्षेप:

Love and Relationship Horoscope Today: प्यार के मामले में आज कई लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं कुछ लोग पार्टनर से छोटे-छोटे जेस्चर के जरिए प्यार का इजहार करें। नीचे पढ़ें आज का लव राशिफल…

Jan 27, 2026 08:48 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
Love Horoscope 27 January 2026: आज के दिन कई लोगों को समझने की जरूरत है कि प्यार वाकई में क्या है? कुछ लोगों की लव लाइफ आज बहुत स्मूदली जाएगी। तो वहीं कुछ को अपने रिश्ते पर काम करने की जरूरत है। वहीं सिंगल लोगों के लिए भी आज के दिन के लिए कई टिप्स हैं। नीचे पढ़ें 27 जनवरी की लव राशिफल…

मेष: आज मेष राशि वालों को प्यार के मामले में कुछ बदलाव महसूस हो सकता है। ये सब कुछ नैचुरल लगेगा और आप अपने कंफर्ट में रहेंगे। पार्टनर के साथ बॉन्ड बढ़ेगा। रिश्ते में ईमानदार रहें और अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। चीजों को लेबल करने में हड़बड़ी ना दिखाएं। धीरे-धीरे हर चीज को खुलने दें।

वृष: आप बीते कुछ दिनों से प्यार के मामले में कुछ ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे थे लेकिन अब ऐसा ना करें। अगर आप सिंगल हैं तो अपने दिल की बात सामने वाले को ईमानदारी से कह दें। अगर पहले से ही रिश्ते में हैं तो अपने प्यार को जताने का तरीका अब बदल लें।

मिथुन: आज मिथुन राशि वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी रूचियों को समझें। अपनी फीलिंग्स को खुलकर सामने रखें। अगर रिश्ते में भी हैं तो अपनी फीलिंग्स को आज ना दबाएं। आपकी ईमानदारी ही आज रिश्ते को और मजबूत बनाएगी।

कर्क: आज कर्क राशि वाले रिश्ते में ताजगी और खुशी का अनुभव करेंगे। जो लोग सिंगल हैं वो आज अगर छोटा सा भी मजाक करेंगे या हंसेंगे तो भी इनकी हर फीलिंग्स खुलकर सामने आ जाएगी। आज आपको रिश्ते में सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको महसूस होगा कि फीलिंग्स कितनी खूबसूरत चीज है।

सिंह: आज आप खुद में ही पूर्ण और संतुष्ट महसूस करने वाले हैं। अगर आप अकेले हैं तो खुद को स्वीकार करने से आपको अपनी जिंदगी में नए लोग मिलेंगे। साथ ही कई मौके भी मिलेंगे। कोशिश करें कि आप रिश्ते में संतुलन बना पाएं। ये बहुत ही जरूरी है।

कन्या: हो सकता है कि आज आप सामने वाले शख्स को पूरी तरह से ना समझ पाएं। जो लोग सिंगल हैं वो आज खुलकर अपने दिल की बात शेयर करें। आज अगर पार्नटर आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आज खुलकर बात करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा।

तुला: आज आपका दिन उत्सुकता से भरा रहने वाला है। आपको कई चीजें जानने की इच्छा भी हो सकती है। जो आपका अभी तक दोस्त था, वो आज आपको किसी ना किसी तरह से सरप्राइज दे सकता है। रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। छोटे-छोटे जेस्चर से सामने वाले का दिल जीतें। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा।

वृश्चिक: आज आपको ऐसा लग सकता है कि जिस चीज में पहले दिलचस्पी महसूस होती थी या सब कुछ रोमांचक सा था, अब वैसे नहीं है। सिंगल लोग आज खाली-खाली सा महसूस कर सकते हैं। रिश्ते में आप पहले से ज्यादा गहराई महसूस कर सकते हैं। आज आपको कई चीजों को लेकर ओवरथिंक भी हो सकता है।

धनु: आज आपके व्यवहार में खूब आकर्षण दिखेगा। आज सिंगल लोग उन लोगों में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जो अपना वादा निभाएंगे। रिश्ते में आपके छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखने वाले हैं। पार्टनर की हर एक छोटी-छोटी बात पर जरूर ध्यान दें।

मकर: आज किसी की तारीफ आपको सरप्राइज कर सकती है। जो लोग सिंगल हैं, वो लोग आज इस चीज पर ध्यान दें। आज पार्टनर की तारीफ जरूर करें। आपका एक-एक शब्द पार्टनर का पूरा दिन यादगार बना सकता है। सही समय और सही माहौल देखकर ऐसा करेंगे तो ये चीज और भी प्रभाव डालेगी।

कुम्भ: आज हो सकता है कि आप कुछ सच्चा और गहरा चाहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो दिखावटी लोगों से आकर्षित ना हो। दिखावटी लोगों से बचें। ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करें जो वाकई में आपका दिल छू लें। वहीं जो लोग पार्टनर से लड़-झगड़ रहे थे, वो अब ईमानदारी से बात करेंगे। इससे चीजें जल्दी सुलझ भी जाएंगी। कोशिश करें कि आप आज थोड़ा ओवररिएक्ट करने से बचें।

मीन: आज मीन राशि वालों को बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपकी नजरें ही सब कुछ बयान कर देंगी। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाला शख्स आपकी नजरों से ही आज सारी बात समझने की कोशिश करेगा। आज मौन में ही सारी चीजें होने दें। छोटे-छोटे सिग्नल को समझें क्योंकि यही आपके दिल को जोड़ने का काम करेंगे।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है।
