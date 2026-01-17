Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़love and relationship horoscope 17 january 2026 saturday aaj ka love rashifal
लव राशिफल 17 जनवरी: आज इस राशि को समझ आएगा प्यार का असली मतलब, जानें कुल 12 राशियों का हाल

लव राशिफल 17 जनवरी: आज इस राशि को समझ आएगा प्यार का असली मतलब, जानें कुल 12 राशियों का हाल

संक्षेप:

Love and Relationship Horoscope Today: प्यार का रिश्ता बेहद ही खास और नाजुक होता है। ऐसे में हर एक चीज का पता होना जरूरी है ताकि चीजें आसान हो सके। जानें आज का दिन मेष लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Jan 17, 2026 09:26 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
share Share
Follow Us on

Love Horoscope 17 January 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए प्यार के मामले में नई सौगात लेकर आने वाला है। वहीं कुछ लोगों को प्यार का असली मतलब भी समझ आएगा। इस बीच कई चीजों का ध्यान भी रखना है। नीचे राशि के हिसाब से अपना विस्तृत लव राशिफल पढ़ें…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि: आज किसी का करीब होना ही आपको सुकून से भर देगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज कोई ऐसा इंसान मिल सकता है, जिसके सामने आप आसानी से दिल की बात कह सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स और बढ़ेंगी। साथ में चुपचाप समय बिताएं।

वृषभ राशि: आज आप प्यार को अपने तरीके से जाहिर करेंगे। सिंगल हैं तो आप आज यही सोचेंगे कि प्यार का असली मतलब क्या है? अगर रिश्ते में हैं तो आज छोटी सी बातचीत भी आपके रिश्ते को मजबूत बना देगी। आज पार्टनर से चर्चा करें कि उनके लिए प्यार की असली परिभाषा क्या है?

मिथुन राशि: आज कोई पुरानी याद आपके सामने आ सकती है। ये आपको कोई नया रास्ता ही दिखाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज समझ आएगा कि वाकई में आप क्या चाहते हैं? अगर आप रिश्ते में हैं तो आज आपका रिश्ता और भी मजबूत होने वाला है। अपने पास्ट से सीखें ना कि उसे अपनी जिंदगी में बोझ बनने दें।

कर्क राशि: आज आपको क्लियरली समझ आएगा कि प्यार असल मायने में तब सही होता है जब आप कोशिश नहीं करते हैं। सिंगल हैं तो अपने आप में खुश रहें। सही इंसान अपने समय पर आ ही जाएगा। अगर रिश्ते में तो इस चीज को बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी मौजूदगी काफी है। सादगी के साथ प्यार को जिएं।

सिंह राशि: आज किसी की कोशिश आपकी नजर में आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई मैसेज आज एक्शन से ज्यादा कुछ कह जाएगा। रिश्ते में हैं तो पार्टनर का जेस्चर आज दिल छू लेगा। इसे हल्के में ना लें। आज प्यार छोटी बात में भी दिख जाएगा।

कन्या राशि: आज प्यार के मामले में दिन खास होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी के छोटे से जेस्चर में केयर दिख सकती है। ध्यान दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर का ख्याल रखें। उनके साथ बिताए गए एक-एक पल को खुलकर जिएं।

तुला राशि: आज आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है कि जो आपकी हर फीलिंग्स को समझेगा। अगर आप सिंगल हैं तो नया रिश्ता काफी कम्फर्ट देगा। सामने वाले में आपको खुद का ही एक हिस्सा दिखेगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर को आज आपकी फीलिंग्स सही से समझ आएगी।

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 17 जनवरी: लॉन्ग डिस्टेंस रिश्तों में आज पैदा होगी तनाव की स्थिति

वृश्चिक राशि: आज आपका मन शांत रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो ज्यादा शक ना करें। सामने वाले के प्रति सौम्य रहें। अगर आपका कनेक्शन किसी के साथ है तो आज खामोशी काफी कुछ कह जाएगी। धैर्य रखें। बॉन्ड को जबरदस्ती ना धकेले। आज शांत रहने की कोशिश करें।

धनु राशि: आज कुछ जल्दी में नहीं होगा लेकिन जो भी होगा सच्चा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई धीरे-धीरे आपके करीब आने वाला है। आप गो विद द फ्लो वाला सीन ही रखिए। रिश्ते में हैं तो आज कुछ एक्साइटिंग तो नहीं होगा लेकिन भरोसे से भरपूर होगा। पार्टनर के साथ रहें तो गुस्सा ना करें।

ये भी पढ़ें:धनु राशिफल 17 जनवरी: पारिवारिक मामलों में आज एक्स दे सकता है दखलअंदाजी

मकर राशि: आज आपके लिए छोटी सी बातचीत भी मायने रखने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो आज एक छोटा सा पल भी आपको खास महसूस करवा सकता है। इस चीज को नजरअंदाज ना करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज आपकी सॉफ्टनेस से तनाव का खात्मा हो सकता है।

कुंभ राशि: आज आपको प्यार के असली मायने समझ आएंगे। कोई आपको सच में समझने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको समझदारी वाला कनेक्शन ज्यादा भाएगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज एक हल्का सा टच भी दिल तक पहुंचने वाला है। आपको समझ आएगा कि सच्चे प्यार का मतलब समझे जाने में है।

मीन राशि: आज आपका मूड अचानक से बदल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी की कही हुई बात आपकी सोच बदलने के लिए काफी होगी। इसे महसूस करने की कोशिश करें। वहीं अगर रिश्ते में हैं जो आज पार्टनर की अहमियत आपको अच्छे से समझ आएगी। आज आपको किसी चीज को लेकर क्लैरिटी मिलेगी।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in

संपर्क: नोएडा: +91 9910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Love Rashifal Love Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने