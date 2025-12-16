Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़love and relationship horoscope 16 december 2025 today love rashifal in hindi
लव राशिफल 16 दिसंबर: आज तुला राशि वाले करें क्रश से दिल की बात, मीन राशि वाले करें ये काम

लव राशिफल 16 दिसंबर: आज तुला राशि वाले करें क्रश से दिल की बात, मीन राशि वाले करें ये काम

संक्षेप:

Love Rashifal Today 16 December 2025: प्यार के रिश्ते में एक छोटी सी चीज भी बहुत मायने रखती है। ऐसे में इसे ध्यान से संभालने की जरूरत होती है। नीचे विस्तार से जानिए कि कुल 12 राशियों की लव लाइफ आज कैसी होगी? 

Dec 16, 2025 07:46 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
share Share
Follow Us on

मेष (Aries): आज आप अपनी फीलिंग्स से खुद ही चौंक सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी ऐसे इंसान के साथ आपका कनेक्शन बन सकता है जो उम्मीद से ज्यादा केयरिंग नेचर का हो। उसके इशारों को समझने की कोशिश करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज आपका पार्टनर दिल की बात को नए अंदाज में कहेगा। कभी-कभी एक शब्द या हल्का सा टच भी बहुत कुछ कह जाता है। ऐसे में हर एक छोटी-छोटी चीज को नोटिस जरूर करें। जो महसूस हो रहा है, उसे आज ध्यान से सुनने की कोशिश जरूर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ (Taurus): आज आपका दिल किसी नई दिशा की ओर जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो जरूरी नहीं है कि जो आप पहले चाह रहे थे, वो अब भी चाहें। जिस तरह से आप बदल रहे हैं, वैसे ही अपने रिश्ते को भी आगे बढ़ने दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रोजमर्रा के छोटे बदलाव भी रिश्ते में नई ताजगी ला सकते हैं। अब प्यार को नए तरीके से जताने का समय है।

मिथुन (Gemini): आज आप अनजाने में ही किसी को सुकून दे सकते है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी पॉजिटिव एनर्जी किसी इंसान को आपकी ओर ला सकती है। किसी को अपना समय आज प्यार से दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर आज आप पर ही निर्भर रहेगा। थोड़ी सी केयर से आप पार्टनर का दिल जीत लेंगे। उन्हें समय दें।

कर्क (Cancer): आज कोई आपको प्यार जता सकता है और इसके लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज कोई अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकता है। इस ओर ध्यान जरूर दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर आपसे जुड़ने की ज्यादा कोशिश करेगा। उन्हें अपनी ओर से मौका जरूर दें। धैर्य बनाए रखें क्योंकि इससे नजदीकियां बढ़ेंगी। आज किसी को जल्दबाजी में जज ना करें।

सिंह (Leo): आज आपको सही चीजें ही मिलेंगी। अगर आप किसी बात में उलझे हुए हैं और किसी की सही सलाह ना मिले तो आज अपनी फीलिंग्स पर ज्यादा भरोसा करें। इस बात को समझें कि प्यार में कोई एक ही नियम हर किसी पर लागू नहीं होता है। कुछ लोगों को आज कुछ हलचल महसूस हो सकती है। आज फीलिंग्स को शेयर करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा।

कन्या (Virgo): आज आपकी एक छोटी-सी बात भी माहौल को बेहतर बना सकती है। ऐसे में अपने शब्दों का चयन सही से करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी छोटी बातचीत में छिपे हुए प्यार को नजरअंदाज ना करें। आपके बोलने के तरीकों को लोग नोटिस करते हैं। जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हैं वो आपके नरम लहजे को ज्यादा पसंद करेगा। आपको समझना होगा कि प्यार परफेक्ट होने का नाम नहीं है। ऐसे में आप जैसे हैं वैसे ही रहें।

ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 16 दिसंबर: आज रिश्ते में तीसरे की दखलअंदाजी से खराब होगा मूड
ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 16 दिसंबर: शादीशुदा पुरुष आज इस चीज से रहें दूर, पढ़ें पूरा राशिफल

तुला (Libra): आज आपको प्यार में पहला कदम उठाना पड़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज अपने क्रश से दिल की बात साफ-साफ कह दें क्योंकि इससे आपका मन हल्का होगा। आपको ये समझना होगा कि सहमति का मतलब हर बात पर हां कहना नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी बाउंड्री को तय करना दूरी नहीं होता है बल्कि ये आपकी समझ को बढ़ा सकता है। शांत रहें और खुद पर भरोसा रखें। आज आपका प्यार हर बात मानने से नहीं बल्कि गलत लगने वाली चीजों को ना कहने से भी बढ़ सकता है।

वृश्चिक (Scorpio): आज आपको प्यार के सही मायने समझने की जरूरत है। सिंगल लोग ऐसे इंसान के चुनाव करें जो सिंपल और सच्चा हो। हर बार पूरी तरह खुद को न्यौछावर कर देना जरूरी नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कभी-कभी खामोशी को भी रिश्ते में जगह दें। आपको अपने रिश्ते में कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सुकून चाहिए। पार्टनर पर कोई प्रेशर ना डालें।

धनु (Sagittarius): आज पार्टनर को आपका पूरा अटेंशन चाहिए। अगर आप सिंगल हैं और कोई आपके लिए वक्त निकालने की कोशिश कर रहा है तो आज आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर ही रहें। अच्छे लिसनर हमेशा दिल जीत लेता है। ऐसे में अपने पार्नटर की बातों को हमेशा ध्यान से सुनें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटी-छोटी बातों से अपनापन दिखाने की कोशिश करें। मोबाइल साइड में रखें और पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। आज आपकी मौजूदगी पार्टनर के लिए खास होगी।

मकर (Capricorn): आज आप खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप खुद ही खुद की बातों से हैरान हो सकते हैं। आपकी यही बात सही इंसान को आपकी ओर खींचती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने मन में चल रही चीजों को पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। आपको ये चीज समझनी होगी कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। जिस प्यार को सच्चे मन से अपनाया जाता है, वहीं आगे तक साथ निभाता है।

कुंभ (Aquarius): आज आप आसानी से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज अपने दिल का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखें। आज कोई आपकी हर एक छोटी-बड़ी चीज को नोटिस कर सकता है। आज आप सही दिखने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश ना करें। आज आप अपनी सॉफ्ट साइड को दिखा सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि कई बार प्यार जताने की कोशिश नहीं की जाती है, इसे बस महसूस किया जाता है।

मीन (Pisces): आज आपकी छोटी-छोटी बातें ही बहुत बड़ा असर डालेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपका एक छोटा सा जेस्चर भी काफी होगा जोकि शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की केयर करें। उनके बिना कुछ बोले ही उनका ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें की प्यार में ड्रामा नहीं चाहिए बल्किन इसमें धैर्य की बहुत जरूरत होती है।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in

संपर्क: नोएडा: +91 9910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Love Horoscope Love Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने