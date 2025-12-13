Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़love and relationship horoscope 13 december today love rashifal in hindi
लव राशिफल 13 दिसंबर: वृषभ राशि वाले खुद को दें प्रियॉरिटी, तुला राशि वाले ना करें फालतू का दिखावा

लव राशिफल 13 दिसंबर: वृषभ राशि वाले खुद को दें प्रियॉरिटी, तुला राशि वाले ना करें फालतू का दिखावा

संक्षेप:

Love Rashifal Today 13 December 2025: प्यार के रिश्ते को बहुत ध्यान से संभालने की जरूरत होती है। जानें आज यानी 13 दिसंबर का दिन मेष से लेकर मीन समेत कुल 12 राशि वालों को प्यार में किन खास बातों का ध्यान रखना है?

Dec 13, 2025 07:46 am IST
मेष (Aries): आज किसी अनजान सी जगह पर आपको सरप्राइज मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो मोबाइल को दूर रखें। खुद को आज आजाद रहने दें। आज अपने आप कोई अच्छा इंसान आपसे टकरा जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ प्लान बनाने से ज्यादा बस उसके साथ का एहसास लें। सच्चा कनेक्शन अपने आप बन जाता है।

वृषभ (Taurus): आज सेल्फ लव की जरूरत है। खुद से प्यार करें। खुद को प्रियॉरिटी दें। अगर आप सिंगल हैं तो जो सही लगे वहीं कहिए, चाहे हां या फिर ना। जो लोग आपको समझते ही नहीं हैं, उनसे आज दूरी बनाकर रहें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी ब्राउंड्री खुद तय करें। आपको समझना होगा कि हर बार खुद को बदलना सही नहीं होता है।

मिथुन (Gemini): आज दिल को आजाद रहने दें। खुद भी सांस लें। अगर आप सिंगल हैं तो चुप्पी से दूर भागने के लिए फालतू की बात भी ना करें। वहीं अगर आप रिलेशन में हैं तो दूरी की वजह से गिल्ट ना महसूस करें। शांत रहें। धैर्य बनाकर रहें। ठंडे दिमाग से चीजों को समझने की कोशिश करें।

कर्क (Cancer): आज सच बोलेंगे तो शायद आपका टेस्ट भी हो जाए। अगर आप सिंगल हैं तो माहौल अच्छा रखने के लिए झूठा दिखावा ना करें। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी अटपटी ही सही लेकिन सच बात ही कहिए। सच्चाई दिखावे से बेहतर है।

सिंह (Leo): आज आपको समझ आएगा कि प्यार में आपके लिए वाकई में क्या मायने रखता है। अगर आप सिंगल हैं तो दूसरों को खुश करने की बजाय अपनी पसंद को भी पहचानिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो चीजों को अपने ही हिसाब से करने की कोशिश ना करें। दूसरों की सोचें लेकिन अपनी भी सुनिए।

कन्या (Virgo): आज कम बोलें। सामने वाले को ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी को सलाह देने की बजाय बस उसे ध्यान से सुन लें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो दिल खोलकर बात करें। पार्टनर जब बात करें तो बीच में टोका टाकी ना करें।

तुला (Libra): आज प्यार छोटी-छोटी बातों में दिखेगा।अगर आप सिंगल हैं तो आज लोगों की नजरों और इशारों पर ध्यान दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो फालतू का दिखावा ना करें। आज आंखों की खामोशी भी बहुत कुछ कहेगी।

वृश्चिक (Scorpio): आज पार्टनर के साथ की गई हल्की-फुल्की बातचीत से सुकून मिलेगा। छोटी-छोटी चीजों से पार्टनर का दिल जीतने की कोशिश करें। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर का ख्याल रखें। आपको ये समझ आएगा कि सिर्फ एक-दूसरे के साथ होना ही काफी होता है।

धनु (Sagittarius): आज अपनी स्पीड को धीमा ही रखिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करेंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो जबरदस्ती किसी को अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो चीजों को अपने हिसाब से बढ़ने दीजिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ अपने हिसाब से हो। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ दें।

मकर (Capricorn): आज आप किसी की मौजूदगी से अच्छा और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप सिंगल हैं तो इसे भरोसे का संकेत समझना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके कम्फर्ट की वजह से ही पार्टनर खुलकर बात कर पाएगा। अगर कुछ ठीक नहीं है तो जल्दबाजी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश ना करें। सब कुछ समय पर ठीक होगा।

कुंभ (Aquarius): आज आपका मन करेगा कि दिल से सारी बातें कह दी जाएं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके आसपास है जिसे आपकी सच्चाई पसंद है। उस शख्स को बस पहचानने की कोशिश करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो बात को दबाने की कोशिश ना करें। जो भी है उसे साफ-साफ कह दीजिए। सामने वाला शख्स आपकी बात समझेगा। आप सच बोलेंगे तो प्यार और भी मजबूत होगा।

मीन (Pisces): आज मीन राशि वाले किसी खास शख्स की ओर अलग तरह का खिंचाव महसूस कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो उस इंसान पर ध्यान दीजिए जो प्यार से आपको सरप्राइज दे रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को सपोर्ट करें। आज पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और सब कुछ खास होगा। हर एक पल को महसूस करें और पार्टनर की केयर करें।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in

संपर्क: नोएडा: +91 9910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
