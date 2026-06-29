पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का 108 कलश से देव स्नान, जानें क्या बीमार पड़ जाते हैं महाप्रभु

पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का 108 कलश से देव स्नान, जानें क्या बीमार पड़ जाते हैं महाप्रभु
Lord Jagannath, Purnima 2026 : ओडिशा के पूरी स्थिति भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र और भगवान जगन्नाथ का महास्नान करवाया जाता है।
Lord Jagannath, Purnima 2026 : इस साल सोमवार को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के महास्नान का अनुष्ठान होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, 29 जून 2026 के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। ओडिशा के पूरी स्थिति भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र और भगवान जगन्नाथ का महास्नान करवाया जाता है। इस दिन 108 कलश के जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रत्नवेदी से स्नानवेदी पर लाकर सुगंधित जल, चंदन, पुष्प और तुलसी से विधिवत स्नान कराया गया।
पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का 108 कलश से देव स्नान, जानें क्या बीमार पड़ जाते हैं महाप्रभु
मंदिर पहुंचकर पुजारियों ने विधि-विधान से 108 कलश जल, दूध, दही, घी, शहद और सुगंधित द्रव्यों से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का महास्नान कराया। महास्नान के बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया गया। दर्शन के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को होने वाले महास्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन के लिए अनासर गृह में चले जाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा के दिन भक्तों को दर्शन देते हैं। महास्नान का जल और प्रसाद ग्रहण करने से रोग-दोष दूर होते हैं। महास्नान के बाद भक्तों के बीच खिचड़ी और खीर का महाप्रसाद वितरित किया गया।
क्या बीमार पड़ जाते हैं भगवान?
इस दिव्य स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाएंगे। इसके बाद परंपरा के अनुसार भगवान 15 दिनों तक एकांतवास में रखा जाएगा। 16 जुलाई गुरुवार को शहर में भव्य रथ यात्रा निकलेगी। धनसार स्थित मंदिर में पुरी धाम की परंपराओं और विधि-विधान का पालन किया जाता है। स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक का सफर भगवान जगन्नाथ की लीलाओं का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी चक्र है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तक चलता है। इसमें स्नान, एकांतवास और फिर भव्य नगर भ्रमण यानी रथ यात्रा की परंपरा शामिल है। यह सफर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से शुरू होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का स्नान होता है। 15 दिनों के एकांतवास में उनकी औषधीय सेवा होगी। एकांतवास के अंतिम दिन भगवान का नेत्र उत्सव होगा। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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