Lolark chhath:आज है लोलार्क छठ, काशी में लोलार्क कुंड में संतान प्राप्ति के लिए होता है स्नान, सूर्यदेव से है खास नाता
Lolark kund Kashi: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लोलार्क छठ का महापर्व मनाया जाता है। भगवान सूर्य की उपासना और संतान प्राप्ति के लिए यह दिन खास है और काशी के लोलार्क कुंड से इसे जोड़कर देखा जाता है। लोलार्क षष्ठी पर संतान प्राप्ति की कामना के लिए काशी में लाखों लोग लोलार्क कुंड में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर दर्शन मात्र से महादेव दंपतियों को अभीष्ट वरदान देते हैं। इस दिन स्नान के लिए यहां सुबह से ही लाइन लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोलार्क षष्ठी के दिन कुंड में स्नान करता है औ लोलार्केश्वर महादेव की पूजा करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसे सभी शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संतान की कामना से दंपती लोलार्क कुंड में तीन बार डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य असीसंगम में स्नान करके देवताओं ओर पितरों का तर्पण एवं विधिपूर्वक श्राद्ध करें तो वह पितरो के ऋण से छूट जाता है । जो मनुष्य रविवार को लोलार्क का दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, उसे कोई दुःख नहीं होता ओर खुजली, दाद तथा फोड़ा-फंसीका कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता।
काशी खंड, शिव पुराण, विष्णु पुराण समेत कई सनातनी धर्मग्रंथों में इसका उल्लेख है।औ यह मान्यता भी है कि मानवों के बीच जीवन शक्ति और पवित्रता का विस्तार करने के लिए महादेव ने सूर्यदेवता को अपने दूत के रूप में काशी भेजा था। स्कंद पुराण में लोलार्क कुण्ड की महिमा बताई गई है, जिसमें लिखा है कि अर्क अर्थात् भगवान् सूर्यका मन काशी के दर्शनके लिए लोल (चंचल) हो उठा था, इसलिए काशी में उनकी लोलार्कं नाम से ख्याति हुई । ऐसा कहा जाता है कि षष्ठी तिथि को रविवार का योग होने पर यहां यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि सदियों पहले यहां एक बड़ा उल्कापिंड गिरा था, जिससे इस कुंड का निर्माण हुआ।
लोलार्क कुंड में स्नान करने के बाद एक फल का किया जाता है त्याग
आपको बता दें कि कहते हैं सूर्य भगवान की पूजा और लोलार्क कुंड में स्नान के बाद एक फल या सब्जी का दान करना चाहिए। इसके बाद उस सब्जी या फल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग मनोकामना मांगते हैं, उन्हें मनोकामना पूर्ति तक उसे उसका सेवन नहीं करना चाहिए। लोग यहां अपने कपड़े भी छोड़कर जाते हैं।