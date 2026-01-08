Lohri 2025: 13 या फिर 14 जनवरी, कब है लोहड़ी? नई-नवेली दुल्हन ना करें ये 2 गलती

संक्षेप: हर बार की तरह इस बार भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि आखिर लोहड़ी 13 को है या फिर 14 को? नीचे जानें इस बार लोहड़ी कब मनाई जा रही है। साथ ही जानें कि जो नई-नवेली दुल्हनें हैं उन्हें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए।

Lohri 2026: हर साल लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से लोग पंजाब और हरियाणा में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हालांकि अब पूरे देश में लोग इसे खुशी और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस खास मौके पर परिवार के सभी सदस्य अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होकर पॉपकॉर्न, रेवड़ी और मूंगफली को उसमें अर्पित करते हैं। साथ ही गाने-बजाने का आनंद भी लिया जाता है। माना जाता है कि ये त्योहार सर्दी के अंत और नई फसल के आने का प्रतीक होता है। इस खास मौके पर लोग अपनों के साथ मिलकर सरसों के साग और मक्के की रोटी का भी आनंद लेते हैं। खैर हर बार की तरह लोग इस बार भी कन्फ्यूज है कि आखिर लोहड़ी किस तारीख को है? नीचे जानें इसके बारे में और साथ ही जानें इस बार के शुभ मुहूर्त के बारे में...

कब है लोहड़ी? लोहड़ी को लेकर हर बार लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन जरूर होता है कि ये आखिर 13 को होगी या फिर 14 को? इस बार भी सेम सिचुएशन ही है। बता दें कि 2026 में लोहड़ी 13 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस बार 13 जनवरी को दिन में 3:18 बजे तक भद्रा रहने वाली है। इसके अगले दिन ही सूर्य का उत्तरायण होता है। इसी दिन सूर्य ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे और ऐसे में कई लोग अपनी जिंदगी में बदलाव जरूर देखेंगे। इसी दिन मकर संक्रांति होती है। बात करें लोहड़ी की तो इस मौके पर नई-नवेली दुल्हन अपनों के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाती है। घर के सभी सदस्य एक साथ समय बिताते हैं।

नई-नवेली दुल्हनें ना करें ये गलतियां नव-विवाहित जोड़ों के लिए लोहड़ी का पर्व बेहद ही खास होता है। इस खास मौके पर नव विवाहित जोड़े मिलकर पूजा करते हैं। ऐसे में नई-नवेली दुल्हनों को इस दौरान खास ख्याल रखना चाहिए। नियम के अनुसार नई दुल्हनों को इस त्योहार पर काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा के दौरान घर के सभी बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए।