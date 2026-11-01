तुला राशि में इस वीक मंगल शनि का असर, मंगल रिएक्शन में गर्मी देगें, तो शनि जिम्मेदारी सिखाएंगे

tula Rashifal in hindi: इस वीक तुला राशि के लिए बहुत खास रहेन वाला है। एक तरफ मंगल हैं जो थोड़ी गर्मी, गुस्सा ला सकते हैं यहां पढ़ें पूरा राशिफल

सामाजिक बातचीत और जीवनसाथी की अपेक्षाएं सप्ताह को दिशा देंगी। अपना रास्ता चुनते समय दूसरों की राय भी सुनें।शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से दसवें भाव में रहेगा। इससे करियर, वरिष्ठों, सार्वजनिक छवि और परिणाम पर ध्यान बढ़ सकता है। काम की गुणवत्ता दिखाएं, केवल पहचान पाने की जल्दी न करें। सप्ताह के बीच सिंह के ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के आने से मित्रों, टीम, संपर्क और लंबित लाभ का रंग उभरेगा। यह बदलाव किसी पक्की घटना का संकेत नहीं है। इसे अपना व्यवहार और प्राथमिकताएं समझने का अवसर मानें। आपकी राशि से गुरु सिंह के ग्यारहवें भाव में है। इससे सीखने, बच्चों या अपने अनुभव पर भरोसा करने की इच्छा को दोस्तों और सामूहिक लक्ष्य से जोड़कर समझ सकते हैं। वहीं मंगल कर्क के दसवें भाव में है। वह पहल बढ़ाता है, पर प्रतिक्रिया में गर्मी भी ला सकता है। शनि मीन के छठे भाव में वक्री है, इसलिए पुराने वादे, समय और जिम्मेदारी को लेकर खुद से साफ बात करनी होगी। राहु कुंभ के पांचवें और केतु सिंह के ग्यारहवें भाव में हैं। कोई नया आकर्षण आपको पुराने भरोसे से दूर न ले जाए।इसके बाद कन्या के बारहवें भाव का चंद्रमा खर्च, नींद, निजी समय और अधूरे विषय से जुड़ी छोटी बातों को साफ करेगा। बुध तुला में वक्री है, इसलिए दस्तावेज, अधूरी बातचीत और निर्णय की शर्त दोबारा पढ़ना उपयोगी होगा। सप्ताहांत में तुला के पहले भाव का चंद्रमा स्वयं को व्यक्त करने, आत्मविश्वास और निर्णय को सामने लाएगा। शुक्र भी वक्री होकर कन्या में लौटेगा। इसलिए संबंध, खर्च और सुविधा के पुराने निर्णय की समीक्षा ठीक रहेगी।

तुला इस वीक लव कैसा रहेगा? अच्छा साथ और आकर्षण बढ़ सकता है, पर पुरानी उलझनें भी लौट सकती हैं। प्यार का अर्थ हर मुद्दे में सहमति नहीं होता।संबंधों पर शुक्र की वक्री चाल का असर खास तौर पर समझदारी से लेना होगा। वह पहले तुला के पहले और बाद में कन्या के बारहवें भाव में रहेगा। इसका मतलब कोई संबंध अपने आप खराब होना नहीं है। इतना जरूर है कि पुराने वादे, सुविधा, समय और अपेक्षाएं फिर चर्चा में आ सकती हैं। बुध का तुला में वक्री रहना एक बात के अलग अर्थ निकलने की संभावना दिखाता है। इसलिए अस्पष्ट संदेश को नाराजगी समझने से पहले पूछ लेना बेहतर होगा।यदि आप किसी नए परिचय को समझ रहे हैं तो जल्दी जवाब लेने का दबाव न बनाएं। पुराने रिश्ते में आप दोनों के बीच काम बांटने का मुद्दा हो तो इसे प्रेम की परीक्षा न बनाएं। जब कोई परिवार के सदस्य से जुड़ी बात सामने आए, तब एक साथ कई लोगों की राय लेने की बजाय सीधे संबंधित व्यक्ति से चर्चा करें। दूसरे की निजता का मान रखें। परिवार के साथ किसी सरल गतिविधि में शामिल होना भी मन हल्का कर सकता है। नाराजगी दूर करने का सबसे आसान तरीका कभी कभी समय पर माफी मांगना होता है।

तुला इस वीक करियर कैसा रहेगा? क्लाइंट, सहयोगी और टीम वर्क काम आएंगे। छात्रों को मन की उलझन हटाकर एक समय में एक विषय पढ़ना चाहिए। कर्मक्षेत्र पर शनि का मीन के छठे भाव में वक्री होना बताता है कि हर लक्ष्य के पीछे व्यवस्था और अनुशासन चाहिए। गुरु सिंह के ग्यारहवें भाव में सीखने और अपने कौशल को ठीक जगह इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। बुध के वक्री होने से मीटिंग की तारीख, फाइल, मेल या पाठ्यक्रम की बारीकियां दोबारा जांचें। राहु कुंभ के पांचवें भाव में अलग रास्ता आजमाने की इच्छा जगा सकता है। उस उत्साह को तैयारी और वरिष्ठों से मिली साफ प्रतिक्रिया के साथ ही आगे बढ़ाएं। नौकरी करने वाले अपने दिन का पहला हिस्सा सबसे जरूरी काम के लिए रखें। टीम में किसी की गति अलग हो तो झुंझलाने की बजाय समय सीमा स्पष्ट करें। कारोबार में ग्राहक से कही गई कीमत, डिलीवरी और भुगतान की शर्त लिखित में रखें। छात्रों को एक साथ कई विषय खोलने से ज्यादा फायदा नियमित रिवीजन से होगा। छोटे टेस्ट खुद लें और जहां गलती हो, वहीं दोबारा पढ़ें। किसी प्रशंसा या आलोचना को अपनी पूरी क्षमता का फैसला न मानें। मेहनत का साफ रिकॉर्ड आपके काम आएगा।

तुला इस वीक धन कैसा रहेगा? साझेदारी और खर्च से जुड़े फैसले जल्द न लें। वक्री बुध और शुक्र के कारण पुरानी शर्त या पसंद फिर बदल सकती है। धन संबंधी दृष्टि से राहु का कुंभ के पांचवें भाव में होना नए संपर्क से अवसर के प्रति आकर्षण बढ़ा सकता है। मगर केतु सिंह के ग्यारहवें भाव में उत्साह और संतोष के बीच अंतर दिखाएगा। गुरु सिंह के ग्यारहवें भाव में बड़ी तस्वीर समझने में मदद कर सकता है, पर निवेश का नतीजा ग्रह देखकर तय नहीं किया जा सकता। शुक्र के वक्री रहते सौंदर्य, आराम और रिश्तों पर खर्च का निर्णय बदल सकता है। बुध की वक्री चाल के कारण भुगतान विवरण फिर जांचें।बचत का तय हिस्सा पहले अलग रखें। किसी से उधार लेना या देना जरूरी हो तो रकम, तारीख और शर्त साफ लिखें। घर, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बात आगे बढ़ सकती है, पर पहले जरूरत और अपनी भुगतान क्षमता की तुलना करें। पहले से चल रहे कारोबार में लंबित बिल, रिफंड, टैक्स के कागज या दोहराए जा रहे सब्सक्रिप्शन की जांच लाभकारी होगी। बड़े जोखिम के बजाय छोटे, समझे हुए फैसले इस सप्ताह ज्यादा आराम देंगे। किसी मित्र का उत्साह आपके बजट का विकल्प नहीं है।