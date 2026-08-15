Libra, तुला साप्ताहिक राशिफल : 16-22 अगस्त तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें तुला राशिफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 16-22 August 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Weekly Horoscope Tula Saptahik Rashifal 16-22 August 2026, तुला राशिफल : रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके बारहवें भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है। नींद, खर्च, निजी चिंता और किसी अधूरे काम का दबाव मन पर रहेगा। छोटी रुकावट भी सामान्य से बड़ी लग सकती है। इसे पूरे सप्ताह की तस्वीर न मानें। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव मन को बारीक चिंताओं में उलझा सकता है। किसी संदेश का जवाब न आए तो तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष न निकालें। यात्रा या ऑफिस जाने में समय का मार्जिन रखें। जल्दबाजी से तनाव बढ़ेगा। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। खर्च और ऊर्जा दोनों में सादगी रखना बेहतर होगा। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट पर नक्षत्र बदलाव के बाद भीतर की बेचैनी कुछ व्यवस्थित होगी। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा आपकी ही राशि में आएगा। इसके साथ सप्ताह का स्वर बदल जाएगा। आपकी मौजूदगी, आत्मविश्वास और संवाद लोगों पर असर डालेगा। जिस बात में पहले असमंजस था, उसमें अपनी राय साफ रख पाएंगे। सम्मान या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन उसे बहुत बड़ा संकेत न मानें। अपनी तैयारी जारी रखें। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव आपको लोगों के बीच संतुलित और आकर्षक बनाएगा। मंगलवार और बुधवार में रिश्तों और सामाजिक संपर्क से राहत मिलेगी। परिवार का माहौल बेहतर हो सकता है। कोई मेहमान आए, छोटी बैठक हो या पुराने मतभेद पर बात हो, आपके शब्द असर डालेंगे। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट का नक्षत्र बदलाव किसी बातचीत को ज्यादा गहरा कर सकता है। पुराने रिश्ते या परिवार की असहजता को शांत तरीके से संभालें। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। भावनात्मक प्रतिक्रिया को उसी समय फैसला न बनाएं। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके दूसरे भाव में आएगा। पैसा, परिवार, भोजन और वाणी सामने आएंगे। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आय और बचत की दिशा भी साफ हो सकती है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव भाषा को गंभीर बना सकता है। अपनी बात रखें, पर कटुता न लाएं। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में खर्च और परिवार की जिम्मेदारी दोनों रहेंगी। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव जिद बढ़ा सकता है। जीवनसाथी या परिवार के साथ पैसों पर बहस से बचें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके तीसरे भाव में आएगा। इसके बाद साहस, यात्रा और फॉलोअप बढ़ेंगे। सप्ताह का अंत मेहनत से होगा, लेकिन यह मेहनत आगे का रास्ता बनाएगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल: 16-22 अगस्त तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें तुला राशिफल लव राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में भावनाएं ज्यादा भीतर रहेंगी। प्रेम संबंध में आकर्षण मजबूत हो सकता है, लेकिन असुरक्षा भी साथ चल सकती है। पार्टनर के सामान्य व्यवहार को परीक्षा की तरह न देखें। जवाब देर से आया तो तुरंत दूरी का निष्कर्ष न निकालें। निजी चिंता हो तो शांत समय में बात करें। बारहवें भाव का चंद्रमा आपको बातें मन में रखने की आदत दे सकता है। सामने वाला मन पढ़ने वाला नहीं है। सोमवार शाम से बुधवार तक माहौल काफी बेहतर होगा। आपकी राशि में चंद्रमा आने से आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। जीवनसाथी व्यावहारिक काम में सहयोग दे सकता है। परिवार के कार्यक्रम, भोजन या मेहमान के साथ समय रिश्ते को हल्का करेगा। अविवाहित लोगों को सामाजिक या परिचित घेरे में किसी के साथ सहज बातचीत मिल सकती है। बिना दिखावे के आपकी प्राकृतिक भाषा ज्यादा प्रभावी रहेगी। बुधवार में किसी पुराने रिश्तेदार या ससुराल पक्ष से तनाव कम करने का मौका हो सकता है। बड़े भाषण की जरूरत नहीं है। सम्मान से एक बात शुरू करें। गुरुवार और शुक्रवार में दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार और भाषा को संवेदनशील करेगा। पैसा, यात्रा, जिम्मेदारी या किसने कितना काम किया, इस पर बहस हो सकती है। विषय छोटा होगा, लेकिन अहं उसे बड़ा कर सकता है। हर बिंदु जीतने की कोशिश न करें। शुक्रवार में खास तौर पर स्वर नरम रखें। शनिवार दोपहर के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा साथ छोटी यात्रा या खुली बातचीत का मौका देगा। जो बात अटकी थी, उसे शांत ढंग से कह सकते हैं। प्रेम इस सप्ताह तब मजबूत होगा जब आप सही साबित होने से ज्यादा समझने को महत्व देंगे।

करियर राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में काम अपेक्षा से धीमा लग सकता है। मेल का जवाब देर से आए, क्लाइंट टाल दे या वरिष्ठ तुरंत प्रतिक्रिया न दे तो निराश न हों। बारहवें भाव का चंद्रमा पर्दे के पीछे तैयारी करने के लिए अच्छा है। दस्तावेज ठीक करें। पुराने काम की समीक्षा करें। विद्यार्थी भी हल्का लेकिन नियमित अध्ययन रखें। खराब नींद के कारण ध्यान कम हो तो छोटे सत्र बनाएं। सोमवार शाम से बुधवार तक करियर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी राशि में चंद्रमा आने से प्रस्तुति और लोगों से बात करने की क्षमता बेहतर होगी। कारोबार करने वालों को नए पूछताछ, ग्राहक या संपर्क मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों के काम को वरिष्ठ ज्यादा गंभीरता से देख सकते हैं। मंगलवार फॉलोअप के लिए उपयोगी है। बुधवार विद्यार्थियों, इंटरव्यू और प्रस्तुति के लिए अच्छा है। फिर भी सफलता को निश्चित न मानें। तैयारी और रिकॉर्ड मजबूत रखें। गुरुवार और शुक्रवार मेहनत की मांग करेंगे। दूसरे भाव का चंद्रमा परिणाम और कमाई पर ध्यान बढ़ाएगा। कठिन सहकर्मी या प्रतियोगी से बात करनी हो तो तथ्य रखें। बहस नहीं। शुक्रवार को कोई अलग कदम या छोटी यात्रा की जरूरत पड़ सकती है। पहले योजना बनाएं। शनिवार दोपहर के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा साहस देगा। लंबित कॉल, आवेदन या रिपोर्ट पूरी करें। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप टिके रहेंगे। इस सप्ताह करियर में सबसे बड़ी जीत यह होगी कि शुरुआती धीमेपन को अपने आत्मविश्वास का फैसला न बनने दें।

धन राशिफल रविवार को खर्च या वित्तीय असंतोष महसूस हो सकता है। असल नुकसान बड़ा न हो, फिर भी मन को लगेगा कि पैसा बहुत जा रहा है। मूड ठीक करने के लिए खरीदारी न करें। यात्रा, कैब, ईंधन या छोटे भुगतान जोड़कर बजट बढ़ा सकते हैं। बारहवें भाव का चंद्रमा छिपे खर्च दिखाता है। सदस्यता, ऐप और नियमित कटौती जांचें। सोमवार शाम से बुधवार तक आय और अवसर का माहौल सुधरेगा। कारोबार, सार्वजनिक संपर्क या आपकी प्रस्तुति से कमाई का रास्ता खुल सकता है। बाजार या निवेश का मौका आए तो आत्मविश्वास और जानकारी दोनों देखें। केवल अच्छे दिन की भावना पर पैसा न लगाएं। बुधवार में आर्थिक स्थिति ज्यादा आरामदायक लग सकती है। पैसा कई छोटे स्रोतों से आए तो पहले बचत करें। खरीदारी न करना भी लाभ है। गुरुवार दूसरे भाव के चंद्रमा के कारण बचत के लिए उपयोगी है। नियमित जमा, शिक्षा का खर्च, बकाया भुगतान या भविष्य की जरूरत के लिए रकम अलग कर सकते हैं। शुक्रवार में बड़ी खरीद, खासकर वाहन या लंबी अवधि की महंगी प्रतिबद्धता, रोकना बेहतर होगा। शनिवार में मेहनत से आय का संदेश है। जल्दी लाभ के पीछे भागने के बजाय काम से कमाई बढ़ाएं। इस सप्ताह पैसा संयम, समय और स्पष्ट सीमा से बेहतर रहेगा।

सेहत राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में मानसिक थकान शरीर पर असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, सुस्ती, नींद का टूटना या काम शुरू करने में मन न लगना संभव है। दिन को सरल रखें। समय पर भोजन और पानी जरूरी है। यात्रा में जल्दी न करें। तनाव में वाहन चलाना या फोन देखते हुए चलना टालें। अगर आप पहले से प्रार्थना या ध्यान की आदत रखते हैं तो कुछ मिनट उसी रूटीन में लौटना मन को स्थिर करेगा। सोमवार शाम से बुधवार तक ऊर्जा और मूड सुधरेंगे। फिर भी स्क्रीन समय के कारण आंखों में थकान हो सकती है। हर घंटे छोटी दूरी देखें। रात में चमक कम करें। घर का शांत माहौल शरीर को आराम देगा। गुरुवार और शुक्रवार में काम का दबाव फिर बढ़ेगा। कंधे और गर्दन में तनाव हो तो स्ट्रेचिंग करें। बाहर की छोटी यात्रा में भोजन न छोड़ें। शनिवार में काम और यात्रा दोनों शरीर से ऊर्जा मांगेंगे। सुबह खुद को जरूरत से ज्यादा न भरें। दोपहर के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा ऊर्जा देगा, लेकिन गति बढ़ाने से पहले शरीर की हालत देखें। पर्याप्त नींद लें। कोई परेशानी लगातार रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। इस सप्ताह स्वास्थ्य के लिए छोटी नियमित देखभाल बड़ी योजना से ज्यादा उपयोगी है।