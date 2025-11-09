Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 9-15 November 2025
तुला साप्ताहिक राशिफल: 9 से 15 नवंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला साप्ताहिक राशिफल: 9 से 15 नवंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 9-15 November 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Sun, 9 Nov 2025 06:00 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल: लव के मामले में समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाएं। सभी सौंपे गए प्रोफेशनल कामों को पूरा करें। धन के लिए अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, जबकि आपका स्वास्थ्य नॉर्मल है।

9 से 15 नवंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला लव लाइफ: छोटी-मोटी रुकावटों के बावजूद, कोई बड़ी परेशानी आपके प्रेम जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। प्रेमी के साथ खुलकर बातचीत करें। आप अपने माता-पिता से भी प्रेम संबंध पर बात कर उनकी मंजूरी पा सकते हैं। सिंगल पुरुष या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, वे इस सप्ताह नए प्यार की तलाश में पॉजिटिव महसूस करेंगे।

करियर राशिफल: दिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। ऑफिस की राजनीति आपके काम को प्रभावित कर सकती है। इससे ऑफिस में दिक्कतें आ सकती हैं। महत्वपूर्ण टास्क को संभालते समय आपका रवैया भी महत्वपूर्ण है, जिनमें अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। टीम के सदस्यों और सीनियर्स के साथ बहस में न पड़ें। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे, जबकि मशीनों को संभालने वाले प्रोफेशनल्स को सप्ताह के दूसरे भाग में प्रोडक्टिविटी संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फैशन एक्सेसरीज और जूते-चप्पल के व्यापारियों को नई पार्टनरशिप मिलेंगी। आप बिजनेस में कोई नया आइडिया भी शुरू कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: परिवार में संपत्ति से जुड़े मुद्दे रहेंगे। कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ पैसों के मामले सुलझाने में सफल होंगी। आप शेयर और व्यापार सहित कुछ निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। घर में जल्द ही कोई उत्सव होने वाला है, और आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। व्यवसायियों को नए सौदे करने के अवसर मिलेंगे, और इससे धन का प्रवाह भी होगा।

सेहत राशिफल: आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतना अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश और मुंह के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। त्वचा पर चकत्ते वाली महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। सब्जियों, फलों और पानी से भरपूर हेल्दी डाइट लें। गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह साहसिक खेलों से बचना चाहिए। आपको इस सप्ताह शराब के नशे में गाड़ी चलाने या दोपहिया वाहन चलाने से भी सावधान रहना चाहिए।

