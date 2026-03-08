तुला साप्ताहिक राशिफल: 8 से 14 मार्च तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 8-14 March 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।
,Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 8-14 March 2026, तुला साप्ताहिक राशिफल: अपने रिलेशन की दिक्कतों को संभालें। इस सप्ताह अपनी प्रोफेशनल क्षमता को साबित करने के लिए वर्कप्लेस पर लिए गए फैसलों को महत्व दें। इस सप्ताह फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। इस सप्ताह हेल्थ पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। इस सप्ताह लव अफेयर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी के मामले में छोटे-मोटे रिस्क लें, जो आपकी प्रोफेशनल मेहनत को साबित करेगा। अपनी लाइफस्टाइल पर नजर रखें।
8 से 14 मार्च तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का तुला राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह साथ में समय बिताते समय अपनी बातों को लेकर सावधान रहें। कोई छोटी-मोटी बात लवर को दुख पहुंचा सकती है, और इससे अफरा-तफरी मच सकती है। इस सप्ताह का दूसरा हिस्सा अपने पार्टनर को माता-पिता से मिलवाने के लिए अच्छा साबित हो सकता है, जबकि कुछ महिलाएं शादी से जुड़े डिसीजन लेने में भी खुश होंगी। कुछ शादीशुदा जातक इस सप्ताह प्यार में पड़ सकते हैं, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए इससे बचना अच्छा रहेगा। महिलाओं को भी सावधान रहना चाहिए कि वे अपने पार्टनर को न उकसाएं।
इस सप्ताह का तुला राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपको प्रोफेशनल बर्ताव दिखाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सप्ताह ऐसे मौके आ सकते हैं, जब आपके कमिटमेंट पर सवाल उठाए जा सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स को किसी प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने की जरूरत हो सकती है, जिससे हौसला कमजोर हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को जगह बदलने की उम्मीद हो सकती है, जबकि मीडिया, एकेडमिक्स, लॉ और आर्म्ड सर्विसेज में काम करने वालों का शेड्यूल इस सप्ताह मुश्किल रहेगा। बिजनेस करने वालों को पार्टनर या प्रमोटर से सपोर्ट मिलेगा, जो पैसे का अच्छा फ्लो पक्का करेंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर सकते हैं।
इस सप्ताह का तुला राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह बैंक चेक पर साइन करते समय और बैंक लोन चुकाते समय सावधान रहने की कोशिश करें। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मसले भी हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधान रहना चाहिए। आपको स्टॉक, ट्रेड और बिजनेस में सफलता मिल सकती है। फिर भी आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। आप चैरिटी में पैसे डोनेट करने में भी अच्छे हैं। बिजनेस करने वाले लोग ट्रेड बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में सफल होंगे।
इस सप्ताह का तुला राशि का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह जोड़ों में हल्का दर्द आम रहेगा, जबकि कुछ बच्चों को वायरल फीवर, स्किन एलर्जी या गले में खराश भी हो सकती है। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। मेंटल तौर पर हेल्दी रहने के लिए योग या मेडिटेशन करें। कुछ बुज़ुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जबकि महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट