तुला साप्ताहिक राशिफल: 7 से 13 दिसंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला साप्ताहिक राशिफल: 7 से 13 दिसंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 7-13 December 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Dec 07, 2025 06:32 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल: आपका दिसंबर का ये हफ्ता रोमांस से भरा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में बिजी और प्रोडक्टिव रहें। इस वीक सेहत और पैसे दोनों के मामले में दिक्कतें आ सकती हैं।

7 से 13 दिसंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला लव लाइफ: आपको रिलेशन में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। कुछ लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। जो महिलाएं लव अफेयर को टॉक्सिक पाती हैं, वे भी हफ्ते के दूसरे हिस्से में इससे बाहर निकलना पसंद कर सकती हैं। कुछ लव अफेयर्स में ज्यादा समय देना होगा, और पार्टनर की पर्सनल स्पेस की कद्र करना भी जरूरी है। आप इस वीकेंड पर रोमांटिक वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं। सप्ताह का दूसरा हिस्सा शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति पारिवारिक जीवन में दखल देगा, जिससे दिक्कतें आएंगी।

करियर राशिफल: टीम के सदस्यों पर अपनी नजर रखें, क्योंकि कोई सहकर्मी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेल सकता है। इससे वर्कप्लेस पर आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल और एनिमेशन प्रोफेशनल्स को विदेश जाने के मौके मिलेंगे। टीम प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते समय अहंकार छोड़ देना भी अच्छा है। बिजनेसमैन इस सप्ताह को नए वेंचर शुरू करने और अपने बिजनेस को विदेशी जगहों पर फैलाने के लिए शुभ मान सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स सफल हो सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: इस वीक छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। आपको फालतू खर्चों में कटौती करनी चाहिए। भाई-बहनों के साथ पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों से बचना अच्छा है, खासकर हफ्ते के पहले हिस्से में। महिलाओं को किसी को बड़ी रकम उधार देते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसे वापस पाने में दिक्कतें आ सकती हैं। बिजनेसमैन इस सप्ताह फंड जुटा सकते हैं।

सेहत राशिफल: सप्ताह के दूसरे हिस्से में महिलाओं को नींद न आने, एसिडिटी और पाचन संबंधी दिक्कतों की शिकायत हो सकती है। डाइट पर भी नजर रखना अच्छा है। चीनी और ऑयल वाले फूड्स से बचें। इसके बजाय, ज्यादा सब्जियां और फल खाएं। हफ्ते के दूसरे हिस्से में सीढ़ियां चढ़ते और बस में चढ़ते समय सावधान रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

