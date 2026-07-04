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तुला साप्ताहिक राशिफल: 5-11 जुलाई तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 5-11 July 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

तुला साप्ताहिक राशिफल: 5-11 जुलाई तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

Libra Weekly Horoscope Tula Sapthaik Rashifal 5-11 July 2026, तुला साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत उजली रहेगी। बच्चों, युवा सदस्यों या जिन लोगों को आप मार्गदर्शन देते हैं, उनसे अच्छी खबर मिल सकती है। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और परिवार में छोटे उत्सव या निमंत्रण का माहौल बन सकता है। शुक्र आपकी सहजता बढ़ाएगा और सोमवार मंगलवार को लोग आपकी ओर खिंचेंगे। बुधवार से स्वर थोड़ा धीमा रखें। अपनी योजना हर व्यक्ति से साझा न करें। कोई खुलकर विरोधी न दिखे, फिर भी सब आपकी सफलता के पक्ष में हों, यह जरूरी नहीं। परिवार या ग्रुप बातचीत में अनावश्यक बहस से बचें। गुरुवार और शुक्रवार जीवनसाथी या भरोसेमंद व्यक्ति से सहयोग मिलेगा। शनिवार को छोटी देरी या खबर चिड़चिड़ाहट दे सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं।

5-11 जुलाई तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

लव राशिफल

दिल की शुरुआत नरम और उम्मीद भरी रहेगी। विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ सहजता महसूस करेंगे। साथ बाहर जाना, लंबी कॉल या काम के बाद छोटी सैर भी ज्यादा अर्थ रख सकती है। किसी दोस्ताना मुलाकात में धीरे धीरे रुचि का भाव बन सकता है। बुधवार पुरानी शिकायतें खोलने का दिन नहीं है। थोड़ा मौन रिश्ते की रक्षा करेगा। अविवाहित लोग मीठी बातों पर तुरंत भरोसा न करें। व्यवहार देखें। गुरुवार फिर गर्माहट देगा और पार्टनर अधिक सहयोगी रहेगा। शुक्रवार को कोई परिचित बातचीत आगे बढ़ा सकता है। शनिवार प्रेम सामान्य लगेगा, पर सामान्य होना भी कई बार आराम देता है। उम्मीदें सरल रखें।

करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मजबूत है। सोमवार और मंगलवार ध्यान, याददाश्त और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगी तैयारी करने वाले लोग अच्छा काम कर सकते हैं। आलस को जगह न दें। फोन दूर रखें और किताबों को पूरा ध्यान दें। काम में शुरुआती दिन लंबित काम पूरे करने के लिए अच्छे हैं। वरिष्ठ या क्लाइंट आपकी स्थिरता नोटिस कर सकते हैं। कारोबारियों को विस्तार, नए ऑफर या यात्रा से जुड़े विचार मिलेंगे। बुधवार रणनीति घोषित करने का दिन नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार साझेदारी और औपचारिक काम में गति देंगे। सप्ताहांत में बहस और जोखिम वाले फैसले से बचें।

धन राशिफल

पैसे की शुरुआत सक्रिय रहेगी। किसी छोटे जोखिम, पुराने प्रयास या साइड काम से लाभ का संकेत मिल सकता है। पर एक अच्छा परिणाम हर कदम को सुरक्षित नहीं बना देता। आय बढ़े तो भी खर्च की सीमा तय रखें। बच्चों, सामाजिक कार्यक्रम या उपहार पर खर्च बढ़ सकता है। मध्य सप्ताह में धन से जुड़ी जानकारी निजी रखें। किसी के दबाव में निवेश न करें। गुरुवार और शुक्रवार जीवनसाथी या परिवार से व्यावहारिक मदद दे सकते हैं। औपचारिक कागज पढ़कर ही आगे बढ़ें। शनिवार खर्च और देरी दोनों दिखा सकता है। जेब हल्की हो तो प्लान छोटा कर दें। मूड खराब न करें।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा शुरुआत में ठीक रहेगी। मंगलवार खास तौर पर मन और शरीर को संतुलित कर सकता है। हल्की चाल, समय पर भोजन और पानी आपकी क्षमता बढ़ाएंगे। अच्छा मूड पाचन और नींद को भी ठीक रखेगा। इस अच्छे समय में दिनचर्या फिर से पकड़ें। बुधवार से मानसिक तनाव या लोगों की बातों से चिड़चिड़ापन आ सकता है। हर संदेश का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। शनिवार को वाहन, सड़क और चलते समय ध्यान रखें। थकान के कारण छोटी चूक हो सकती है। गर्दन, पीठ या पैरों में खिंचाव हो तो स्ट्रेच और आराम लें।

सप्ताह की सलाह

संतुलन आपकी ताकत है। खुशी में योजना न खोलें और तनाव में शब्द न बढ़ाएं। यही सप्ताह संभाल देगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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