तुला साप्ताहिक राशिफल: 4 से 10 जनवरी तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 4-10 January 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Weekly Horoscope Tula Rashifal 4-10 January 2026, तुला साप्ताहिक राशिफल: आप देखेंगे कि शांत एनर्जी आपके फैसलों को गाइड कर रही है। काम और परिवार के साथ छोटे-छोटे कदम लगातार सुधार लाएंगे। अच्छी सलाह पर भरोसा करें, सब्र रखें और छोटी-मोटी सफलताओं का शुक्रगुजार होकर जश्न मनाएं। परिवार के सदस्य लगातार सपोर्ट और अच्छी सलाह देंगे। कोई दोस्त या बड़ा व्यक्ति आपके साथ कोई मददगार आइडिया शेयर कर सकता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सप्ताह लगातार तरक्की, क्लियर ऑप्शन, मददगार दोस्त और छोटी-छोटी जीत लेकर आएगा, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और घर और स्कूल में आपके रोजमर्रा के पलों को रोशन करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

4 से 10 जनवरी तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: सिंगल्स के लिए, दोस्ताना बातचीत से रोमांस और उम्मीद जग सकती है। जब आप नए लोगों से मिलें तो ईमानदार और दयालु रहें। कपल्स को काम शेयर करने, एक-दूसरे को ज्यादा ध्यान से सुनने, सोच-समझकर किए गए काम और साथ में बिताए गए आसान पलों से प्यार को फिर से जगाने के लिए मौके मिलेंगे। देखभाल का एक छोटा सा काम रिश्ते में रोमांस लाएगा और दिखाएगा कि आप परवाह करते हैं। बोलने से ज्यादा सुनें। ध्यान से सुनने से भरोसा और नजदीकी बढ़ती है। एक ऐसी शांत एक्टिविटी प्लान करें, जिसका दोनों आनंद लें ताकि एक खुशहाल मोमेंट बन सके।

तुला राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: अब काम आसान लगेगा क्योंकि प्राथमिकताएं तय हो गई हैं। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें, टीम के साथियों के साथ मददगार आइडिया शेयर करें, और मदद के छोटे-मोटे ऑफर स्वीकार करें। आपका तरीका सहकर्मियों को प्रभावित करेगा और तरक्की और पहचान के शांत मौके खोलेगा। दिन के लिए एक क्लियर प्लान आपको आसानी से काम खत्म करने में मदद करेगा। जहां भी हो सके हेल्प करे। आपके स्वभाव पर लीडर्स की नजर पड़ेगी। जल्दबाजी से बचें। सावधानी से काम करने से गलतियां नहीं होती हैं।

तुला राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह स्मार्ट तरीके से बजट बनाएं। अपनी इच्छाओं पर जल्दी खर्च करने से बचें। इसके बजाय, सेविंग्स के छोटे-छोटे कदम प्लान करें और छोटे-मोटे प्रॉफिट पर नजर रखें। कोई मददगार टिप या छोटा रिफंड आपके फंड को बढ़ा सकता है। रसीदें रखें, सब्सक्रिप्शन रिव्यू करें, और बड़ी खरीदारी से पहले सलाह लें। यह देखने के लिए कि आप कहां सेविंग्स कर सकते हैं, छोटे-मोटे खर्चों को नोट करें। बिना सोचे-समझे चीजें खरीदने से बचें। पेमेंट करने से पहले खुद को सोचने के लिए एक दिन का समय दें। बचत की एक आसान आदत काम आती है।

तुला राशि का इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल: आराम और कसरत आपकी एनर्जी को सपोर्ट करेगी। समय पर सोएं, संतुलित भोजन करें, और छोटी सैर या आसान स्ट्रेचिंग करें। स्क्रीन से ब्रेक लें और पर्याप्त पानी पिएं। अगर तनाव ज्यादा लगता है, तो धीरे-धीरे सांस लेने की कोशिश करें या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। सुबह आसान योग या स्ट्रेचिंग करने से आपका शरीर हल्का महसूस होगा। फल, सब्जियां, अनाज और हेल्दी ड्रिंक्स के साथ संतुलित भोजन चुनें। फ्रेश रहने के लिए पढ़ाई या काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ