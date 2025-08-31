Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 31 August-6 September 2025 तुला साप्ताहिक राशिफल: 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
तुला साप्ताहिक राशिफल: 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 31 August-6 September 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 06:15 AM
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल: ध्यान रखें आपका प्रेम जीवन सुखी हो। आप दोनों अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। करियर में कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद रहेंगे। इस सप्ताह जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। सेहत भी अच्छी रहेगी।

तुला लव लाइफ: इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ सभी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। कुछ प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग हर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अच्छा है। आपको अपने माता-पिता से प्रेम संबंध पर बात करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स शेयर करने का भी यह एक अच्छा समय है। प्रपोज करने में संकोच न करें। फीडबैक अधिकतर पॉजिटिव ही होगा

करियर राशिफल: ध्यान रखें कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के नए टास्क शुरू करें। प्रोफेशनल तौर पर बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए कोशिश करते रहें। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको ऑफिस में लंबे समय तक बिजी रखेंगे। अगर आप एक टीम लीडर या मैनेजर हैं, तो आपके प्रयास कामकाज को पटरी पर ला सकते हैं। परिणामस्वरूप, कंपनी अच्छा लाभ कमा सकती है। किसी बिजनेस के लिए नई पार्टनरशिप व्यवसाय को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: समृद्धि आपके पक्ष में रहेगी। आपको खर्चों को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। कुछ महिला जातक परिवार में संपत्ति के मुद्दों को सुलझाने में सफल होंगी। उम्रदराज लोग बच्चों के बीच धन का बटवारा करने पर विचार कर सकते हैं। कुछ जातक इस सप्ताह विदेश यात्राओं के लिए टिकट और होटल रिजर्वेशन भी करा सकेंगे। बिजनेसमैन सभी टैक्स संबंधी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा।

सेहत राशिफल: अपने ऑफिस और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें। आपको जंक फूड्स से बचना चाहिए। इसके बजाय फाइबर युक्त फूड्स लेना चाहिए। कुछ महिलाओं को त्वचा संबंधी संक्रमण हो सकता है। आपको सेहत से संबंधित समस्याओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको वायरल बुखार, पाचन संबंधी दिक्कतें या हड्डियों से संबंधित शिकायतें भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

