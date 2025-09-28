तुला साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 28 September-4 October 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह प्यार का आनंद लें। अपनी भावनाओं को शेयर करें। करियर में सफलता मिलेगी और समृद्धि भी साथ देगी। इस सप्ताह स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

28 सितंबर-4 अक्टूबर का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला लव लाइफ: आपका साथी कभी-कभी जिद्दी हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आपकी जिम्मेदारी है। माता-पिता की मंजूरी से कुछ रिलेशनशिप भी सकारात्मक मोड़ ले सकते हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए कॉल पर बात करनी चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भावनाओं को शेयर करें। इस सप्ताह रोमांस के सितारे उज्ज्वल हैं। इसलिए आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। आप अपने माता-पिता की स्वीकृति के लिए उनके साथ प्रेम संबंध पर बात करने पर भी विचार कर सकते हैं।

करियर राशिफल: कुछ टीम मीटिंग्स में आपको पूरी तैयारी की आवश्यकता होगी। चुनौतीपूर्ण समय से निपटने के लिए एक प्लान बी तैयार रखें। जो लोग हेल्थ केयर, कानून, एनीमेशन, मीडिया, शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें अपनी नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि सरकारी कर्मचारी अतिरिक्त जिम्मेदारियां ले सकते हैं। आपको विदेशों से नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। व्यापारी ग्राहकों के साथ नए सौदे करने में सफल होंगे, जिससे आने वाले दिनों में उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक मामलों को सावधानी से संभालें और मुश्किल समय के लिए बचत भी सुनिश्चित करें। आपको बकाया राशि मिल सकती है और आप बैंक का कर्ज भी चुका सकते हैं। आप कोई नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जबकि कुछ महिलाएं किसी दोस्त के साथ पैसों का मामला सुलझाने में भी सफल होंगी। किसी भाई-बहन को धन की जरूरत होगी और आप उनकी मदद कर सकते हैं। व्यापारियों को सप्ताह के पहले भाग में टैक्स संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

सेहत राशिफल: नियमित रूप से व्यायाम करें और शराब व तंबाकू दोनों से बचें। कुछ महिलाओं को जोड़ों से संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टर की मदद की आवश्यकता होगी। एथलीटों को भी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए बाहर का खाना खाते समय सावधानी बरतें। इस सप्ताह बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश या त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। रसोई में सब्जियां काटते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छोटे-मोटे कट लग सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ