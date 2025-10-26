Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 26 October- 1 november 2025 future predictions
तुला साप्ताहिक राशिफल : 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय…

Sun, 26 Oct 2025 06:26 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर- 1 नवंबर, 2025): अपने लव लाइफ की परेशानियां सुलझाएं और काम की जगह पर मिलने वाले प्रोफेशनल मौके का पूरा फायदा उठाएं ताकि लोग आपकी अहमियत समझें। समृद्धि आपके समझदारी से पैसे के फैसले लेने की आजादी देगी। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। प्यार में बने रहें ताकि जिंदगी रोमांचक बनी रहे। बहस से बचें और काम में अपना बेस्ट दें। इस हफ्ते आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें।

लव राशिफल: अपने लव अफेयर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर भी ध्यान दें। साथ में अच्छा टाइम बिताएं और अपने लवर का मूड अच्छा रखें। कोई तीसरा इंसान आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। लवर को पर्सनल स्पेस दें।शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी को-वर्कर के साथ नया रिश्ता शुरू हो सकता है। जो कपल लंबे वक्त से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते को फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और शादी का फैसला भी ले सकते हैं।

करियर राशिफल: काम की जगह पर नया रोल संभालें और देखें कि चीजें अपने आप बदलने लगी हैं। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी फॉरेन क्लायंट से अच्छी डील करें। जो लोग कॉलेज से निकलकर पहली जॉब की तलाश में हैं, उन्हें इस हफ्ते अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नए आइडिया और कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिन्हें बिना डर के लॉन्च किया जा सकता है। आप अपना ट्रेड विदेश के नए इलाकों तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यह सप्ताह पॉजिटिव रहेगा।

आर्थिक राशिफल: पुराने इन्वेस्टमेंट्स से इस सप्ताह धन आएगा, जिससे आप फिर से स्टॉक मार्केट में समझदारी से इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो संभलकर चलें। कुछ लोग इस हफ्ते प्रॉपर्टी, व्हीकल खरीद सकते हैं या घर का रिनोवेशन करा सकते हैं। घर में किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण भारी खर्चा हो सकता है। कुछ लोगों को लीगल इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें भी पैसे खर्च होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह स्वास्थ्य में दिक्कतें रह सकती हैं। बस या ट्रेन में चढ़ते उतरते वक्त सावधान रहें। लिवर से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। बच्चे खेलते वक्त मामूली चोटों की शिकायत कर सकते हैं। किचन में सब्जी काटते वक्त ध्यान दें। छोटे कट लग सकते हैं। डाइट और फिटनेस पर ध्यान दें क्योंकि अगर खाने या वर्कआउट रूटीन में गड़बड़ी हुई तो पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम दोबारा लौट सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

