तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 से 31 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 से 31 जनवरी तक का समय…

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (25-31 जनवरी, 2026): इस हफ्ते तुला राशि वालों के मन में एक अलग सा सुकून रहेगा। सोच पहले से ज्यादा साफ लगेगी और आगे की प्लानिंग भी आसान होती दिखेगी। लोगों से बातचीत सहज रहेगी और घर का माहौल भी शांत महसूस होगा। छोटे-छोटे फैसले इस हफ्ते धीरे-धीरे फायदा दिलाएंगे- चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में। आप खुद को ज्यादा संतुलित और उम्मीद से भरा हुआ महसूस करेंगे। काम पर ध्यान बेहतर रहेगा, लोगों से बात करते समय शब्दों में नरमी आएगी और जो प्लान अधूरे या बिखरे हुए लग रहे थे, उन्हें सलीके से ठीक करने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। छोटे कदम उठाएं, दिल की बात साफ-साफ कहें और अपनों के साथ शांति से वक्त बिताएं। धैर्य रखेंगे तो तरक्की अपने आप बनी रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तुला लव राशिफल: इस हफ्ते प्रेम का रंग थोड़ा नरम और समझदारी भरा रहेगा। सिंगल तुला राशि वालों की किसी दोस्त के जरिए या किसी साझा गतिविधि के दौरान किसी खास से बातचीत शुरू हो सकती है। हल्की-सी, सहज बात भी आगे चलकर अपनापन जगा सकती है। जरूरी नहीं कि सब कुछ तुरंत आगे बढ़े- धीमी रफ्तार ही इस हफ्ते सही रहेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए छोटी मुलाकातों और खुलकर बात करने का सही समय है। दिल की बात कहने का मौका मिलेगा और सामने वाला भी समझने की कोशिश करेगा। मतभेद हों तो उन्हें टालने की बजाय शांति से बात करें। ऐसे शब्द चुनें जो चोट न दें, बल्कि भरोसा बढ़ाएं। इस हफ्ते बड़े फैसलों से बचना बेहतर रहेगा। रिश्ता मजबूत करने के लिए रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें- सुनना, साथ देना और ख्याल रखना। हर दिन किए गए छोटे प्रयास आगे चलकर रिश्ते को स्थिर और भरोसेमंद बनाएंगे।

तुला करियर राशिफल: कामकाज के मामले में इस हफ्ते चीजें पहले से ज्यादा साफ नजर आएंगी। जिन टास्क को लेकर उलझन थी, अब उन्हें सहेजने और सही क्रम में लगाने का मौका मिलेगा। अगर दिन की शुरुआत में ही एक छोटा सा प्लान बना लिया, तो काम जल्दी और बिना दबाव के पूरा होगा। टीम के साथ काम करते समय भाषा और रवैये का खास असर दिखेगा। अगर आप अपनी बात शांति से रखते हैं और बिना किसी पर उंगली उठाए सुझाव देते हैं, तो सहयोग बेहतर मिलेगा। इस हफ्ते ऐसे वादे न करें जिन्हें निभाना मुश्किल हो। वही काम चुनें जो आप समय पर पूरा कर सकते हैं। सीनियर आपके शांत और संतुलित तरीके को नोटिस कर सकते हैं। किसी छोटी बातचीत से नया नया मौका भी मिल सकता है। कुल मिलाकर, धैर्य और सादगी से काम करने पर यह हफ्ता प्रोफेशनल तौर पर ठीक रहेगा।

तुला आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में हफ्ता स्थिर रहेगा, लेकिन सावधानी जरूरी है। बड़े खर्च या अचानक खरीदारी से बचें। जब तक पूरा भरोसा न हो, तब तक रुकना बेहतर रहेगा। रोज के खर्च पर थोड़ा ध्यान देंगे तो छोटी बचत भी जमा होने लगेगी। एक गैर-जरूरी खर्च छोड़ देना या रोज का हिसाब लिखना फायदेमंद रहेगा। बिल और भुगतान की तारीखें समय पर चेक करें, ताकि बेवजह का जुर्माना न लगे। अगर किसी के साथ मिलकर कोई चीज खरीदनी है, तो बजट और जरूरतों पर खुलकर बात करें। खर्चों की एक लिस्ट बना लें। इससे आपको साफ पता चलेगा कि कहां बचत हो सकती है। महीने के लक्ष्य समय-समय पर चेक करते रहें।

तुला स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते सेहत के लिए नियमित आदतें और हल्का ध्यान सबसे जरूरी रहेगा। थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें, पानी ज़्यादा पिएं और दिन में थोड़ी-सी पैदल चाल आपको तरोताजा रखेगी। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग और बेचैनी में धीमी सांसें लेना मदद करेगा। देर रात भारी खाने और बेवजह के तनाव से दूरी रखें। अगर थकान महसूस हो, तो खुद को दोष दिए बिना आराम करें और जरूरत पड़े तो मदद मांग लें। अभी किए गए छोटे-छोटे अच्छे बदलाव आने वाले दिनों में शरीर और मन दोनों को संतुलन में रखेंगे। परिवार से जुड़े रहना भी मानसिक सुकून देगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com